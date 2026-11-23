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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στοχοθέτησαν δύο ρωσικά πλοία στα ανοικτά της Λιβύης, λίγες ώρες αφού ο ΟΗΕ ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για τα πλήγματα της Κυριακής εναντίον δύο πλοίων κοντά στη Βεγγάζη.

“Όλα έγιναν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι στρατιώτες μας χρησιμοποίησαν επτά ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια drones. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να τα αναχαιτίσει, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε“, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. “Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: χτυπήθηκε”, πρόσθεσε.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

“Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα”, υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα ρωσικό μαχητικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε μαζί με την κορβέτα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, με τη χρήση επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με άλλο πλοίο και εξαπολύθηκαν εναντίον των ρωσικών στόχων.

Σύμφωνα με την ουκρανική ενημέρωση, η κορβέτα «Μερκούρι», που ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καταστράφηκε παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο λιμάνι, ενώ στον βυθό φέρεται να κατέληξε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν στο κατάστρωμά της.

Ukrainian surface drones successfully sank the Russian Navy’s Steregushchiy Class corvette Merkury at its berth in the Libyan port of Benghazi. Imagery via @vantortech. https://t.co/dEGIJYaHiN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Η επίθεση στη Βεγγάζη είχε γίνει γνωστή από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όταν οι Αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι έκρηξη σε ρωσικό πολεμικό πλοίο ενδεχομένως προκλήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη. Το Reuters μετέδωσε ότι δορυφορικές εικόνες ταυτοποίησαν το πλοίο ως την κορβέτα «Μερκούρι», ενώ το Associated Press, επικαλούμενο δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στη ναυτική εγκατάσταση.

Η επιχείρηση με τα επτά θαλάσσια drones

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η ουκρανική πλευρά, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας ουκρανικής κατασκευής, τα οποία μεταφέρθηκαν σε προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου πλοίου, που λειτούργησε ως πλοίο-φορέας.

Από εκεί τα θαλάσσια drones καθελκύστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τους δύο ρωσικούς στόχους, με τις ουκρανικές δυνάμεις να υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσπάθειες αναχαίτισής τους.

Όπως αναφέρεται στην ουκρανική ενημέρωση, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταστρέψουν τα μη επανδρωμένα σκάφη με μέσα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, χωρίς όμως να κατορθώσουν να αποτρέψουν τα πλήγματα.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, τα σκάφη της SBU εντόπισαν και έπληξαν τους στόχους που είχαν καθοριστεί, σύμφωνα πάντα με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς.

Η καταστροφή της κορβέτας «Μερκούρι» και του ελικοπτέρου Ka-27

Κύριος στόχος της επιχείρησης ήταν η ρωσική κορβέτα πολλαπλών αποστολών «Μερκούρι», με αριθμό πλευράς 734, η οποία ανήκει στην κλάση Project 20380. Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο είχε ενταχθεί σε υπηρεσία το 2023 και υπαγόταν στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η κορβέτα χρησιμοποιούνταν συστηματικά για τη συνοδεία ρωσικών ναυτικών νηοπομπών, προσφέροντας προστασία σε φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό και εφόδια. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και το MV ANGARA, το οποίο αποτέλεσε τον δεύτερο στόχο της ουκρανικής επιχείρησης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι το πλήγμα προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της κορβέτας, παρά το γεγονός ότι το ρωσικό πολεμικό σκάφος βρισκόταν μέσα στο λιμάνι, όπου θεωρητικά διέθετε μεγαλύτερη προστασία από επιθέσεις.

Στο πλοίο βρισκόταν, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, και ένα ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών Ka-27, το οποίο επίσης φέρεται να βυθίστηκε μαζί με την κορβέτα.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν μετά την επίθεση εμφανίζουν το ρωσικό πολεμικό πλοίο μερικώς βυθισμένο στο λιμάνι της Βεγγάζης. Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός των καταστροφών και η απώλεια του ελικοπτέρου δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.

Δεύτερος στόχος των ουκρανικών θαλάσσιων drones ήταν, σύμφωνα με το Κίεβο, το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV ANGARA, το οποίο τελεί υπό κυρώσεις.

Οι ουκρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού και την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Μόσχας.

Ειδικότερα, φέρεται να είχε συμμετοχή στα δίκτυα μεταφοράς στρατιωτικού υλικού που είναι γνωστά ως «Συριακό Εξπρές» και «Λιβυκό Εξπρές», μέσω των οποίων η Ρωσία διατηρεί γραμμές ανεφοδιασμού και μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό προς περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Κατά την ουκρανική πλευρά, τόσο η κορβέτα όσο και το φορτηγό πλοίο αποτελούσαν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς συνέβαλλαν άμεσα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.