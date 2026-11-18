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Την ανάγκη να εξετάσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου υπογράμμισε ο διοικητής της, Κρίστοφερ Γουόλερ, προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και απαιτεί αποφασιστικότερη αντίδραση από τη νομισματική αρχή.

Μιλώντας την Τετάρτη στο CNBC, ο Γουόλερ υποστήριξε ότι η Fed θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων, προκειμένου να περιορίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

«Πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί στις αυξήσεις των επιτοκίων μας, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι τα στοιχεία των τελευταίων τριών μηνών δείχνουν πως ο πληθωρισμός κινείται με ετησιοποιημένο ρυθμό κοντά στο 3,5%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το κατά πόσον η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε μια μεγαλύτερη αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ή να επιλέξει δύο διαδοχικές αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Γουόλερ, η δεύτερη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική μόνο εφόσον η Fed στείλει στις αγορές ένα σαφές και αξιόπιστο μήνυμα ότι θα ακολουθήσει νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιανουάριο.

Διαφορετικά, όπως εξήγησε, η τμηματική εφαρμογή της νομισματικής σύσφιξης δεν θα έχει την ίδια επίδραση στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν πρόκειται να στείλεις ένα απολύτως σαφές μήνυμα στις αγορές, τότε πρέπει να προχωρήσεις σε αύξηση 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, να την εφαρμόσεις και να τελειώνεις», ανέφερε.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, έχοντας προηγουμένως προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στην πρώτη αύξηση του βασικού επιτοκίου της εδώ και τρία χρόνια.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου αναμένεται να δημοσιευθούν σήμερα, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες για τις συζητήσεις μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Από την τελευταία συνεδρίαση και μετά, έχει διαμορφωθεί ευρεία συμφωνία μεταξύ των στελεχών της Fed ως προς την ανάγκη περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, εξακολουθούν να καταγράφονται διαφορετικές απόψεις για την ταχύτητα και την ένταση των επόμενων παρεμβάσεων.

Ο Γουόλερ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης στις 10 Νοεμβρίου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Η προειδοποίησή του είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης στοιχείων που έδειξαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Ειδικότερα, ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, φθάνοντας στο επίπεδο που ο Γουόλερ είχε προηγουμένως προσδιορίσει ως ένδειξη ότι ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων.

Παρά τη θέση του, ο Γουόλερ φαίνεται προς το παρόν να αποτελεί μειοψηφική φωνή στο εσωτερικό της Fed ως προς την ανάγκη μιας τόσο επιθετικής κίνησης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, απέρριψε την Τρίτη την άποψη ότι η κεντρική τράπεζα χρειάζεται να εξετάσει μια ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση επιτοκίων.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Axios στη Νέα Υόρκη, ο Γουίλιαμς αναγνώρισε ότι η Fed έχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά της για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, αλλά υποστήριξε ότι δεν απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις.

«Δεν πιστεύω ότι η κατάσταση απαιτεί δραματικές ενέργειες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση της επιτροπής, η οποία προβλέπει χρόνο για την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων πριν από κάθε απόφαση, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

Στο μεταξύ, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων προεξοφλούν αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Δεκέμβριο όσο και τον Ιανουάριο, ενώ αναμένουν ακόμη μία αντίστοιχη κίνηση έως τον Απρίλιο.