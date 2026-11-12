Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια ακόμη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της προχωρά η Federal Reserve, καθώς ανακοίνωσε πως θα αφιερώσει τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου 2027 σε ζητήματα μακροπρόθεσμης νομισματικής στρατηγικής, χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τα επιτόκια.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μεταρρυθμίσεων του προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει το αποτύπωμα της Fed στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται και επικοινωνούνται οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί αιφνιδιασμό, καθώς ο Γουόρς την είχε ανακοινώσει κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την τελευταία συνεδρίαση της Fed, στις 28 Οκτωβρίου 2026. Τότε είχε γνωστοποιήσει ότι από το επόμενο έτος ορισμένες συνεδριάσεις θα αφιερώνονται αποκλειστικά στη συζήτηση στρατηγικών ζητημάτων, χωρίς αποφάσεις για τα επιτόκια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του νέου μοντέλου.

Με τη νέα ανακοίνωση της Πέμπτης, η Fed προσδιορίζει πλέον ως πρώτη τέτοια συνεδρίαση το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου 2027, κατά το οποίο η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα επικεντρωθεί στη «συζήτηση ευρύτερων ζητημάτων στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής».

Επτά συνεδριάσεις με ψηφοφορία το 2027

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, το 2027 θα πραγματοποιηθούν επτά συνεδριάσεις στις οποίες θα λαμβάνονται αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική, ενώ η συνάντηση του Οκτωβρίου θα προσφέρει πρόσθετο χρόνο για συζήτηση και αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών, χωρίς επίσημη ψηφοφορία και χωρίς την έκδοση της καθιερωμένης ανακοίνωσης μετά τη συνεδρίαση.

Πρόκειται για διαφοροποίηση από την πάγια πρακτική της Federal Reserve, η οποία πραγματοποιεί συνήθως οκτώ προγραμματισμένες συνεδριάσεις ετησίως, με αποφάσεις για τα επιτόκια και συνέντευξη Τύπου του προέδρου μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η νέα προσέγγιση διαχωρίζει τις τακτικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τις συζητήσεις για τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά ζητήματα, με στόχο να επιτρέψει στα μέλη της FOMC να εξετάζουν ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις, πέρα από τις άμεσες εξελίξεις στον πληθωρισμό, την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα.

Γουόρς: Γιατί αλλάζει η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ο πρόεδρος της Fed είχε εξηγήσει αναλυτικά τη φιλοσοφία της αλλαγής στη συνέντευξη Τύπου του Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η σωστή άσκηση νομισματικής πολιτικής προϋποθέτει τόσο την τακτική αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων όσο και τη δυνατότητα ουσιαστικού στρατηγικού προβληματισμού.

«Ποια είναι, λοιπόν, η λογική πίσω από αυτή την αλλαγή; Για εμένα είναι αρκετά απλή», είχε δηλώσει ο Κέβιν Γουόρς. «Η σωστή χάραξη πολιτικής απαιτεί να αξιολογούμε τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις σε τακτά, έγκαιρα διαστήματα, με επαρκή πληροφόρηση», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για συζητήσεις μεγαλύτερου βάθους.

«Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλίζουμε χρόνο και χώρο, ως μια ομάδα με διαφορετικές πνευματικές προσεγγίσεις, για στρατηγικές συζητήσεις, για να επανεξετάζουμε από την αρχή τα μεγάλα ερωτήματα, να κοιτάζουμε σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και να εστιάζουμε, όπως συνηθίζω να λέω, στα ψηφία αριστερά από την υποδιαστολή», είχε τονίσει.

Με την τελευταία αυτή αναφορά, ο Γουόρς επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία των θεμελιωδών ζητημάτων της νομισματικής πολιτικής, αντί της υπερβολικής εστίασης σε μικρές μεταβολές οικονομικών δεικτών και βραχυπρόθεσμων προβλέψεων.

Οι μεταρρυθμίσεις στην επικοινωνιακή πολιτική της Fed

Η αναδιάρθρωση του προγράμματος συνεδριάσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει ο Γουόρς από την ανάληψη της προεδρίας της Federal Reserve.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην προηγούμενη επικοινωνιακή στρατηγική της, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη της αφιέρωναν υπερβολικά πολύ χρόνο στην παροχή ενδείξεων για τις μελλοντικές κινήσεις των επιτοκίων.

Κατά την άποψή του, αυτή η πρακτική περιόριζε τελικά την ευελιξία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις τους δημιουργούσαν προσδοκίες στις αγορές, οι οποίες μπορούσαν να δυσκολέψουν τη λήψη αποφάσεων όταν μεταβάλλονταν οι οικονομικές συνθήκες.

Ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του, οι ανακοινώσεις που εκδίδει η Fed μετά τις συνεδριάσεις της έχουν περιοριστεί δραστικά σε έκταση, αλλά και σε πληροφορίες.

Η διάρκεια των συνεντεύξεων Τύπου και ειδικότερα του σκέλους των ερωτήσεων και απαντήσεων, το οποίο διαρκεί πλέον περίπου 30 λεπτά, έναντι περίπου 45 λεπτών προηγουμένως. Ο ίδιος δε, είναι ιδιαίτερα φειδωλός

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια του Γουόρς να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που εκπέμπει η κεντρική τράπεζα προς τις αγορές και να μειώσει την εξάρτηση των επενδυτών από τις διαρκείς ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της.

Η αλλαγή του προγράμματος συνεδριάσεων εντάσσεται στην ίδια φιλοσοφία, με τον πρόεδρο της Fed να επιδιώκει μια πιο λιτή επικοινωνιακή πολιτική και μεγαλύτερο περιθώριο ανεξάρτητης κρίσης κατά τη λήψη αποφάσεων.

Το 2028 αυξάνονται οι συνεδριάσεις χωρίς αποφάσεις για τα επιτόκια

Η συνεδρίαση στρατηγικής του Οκτωβρίου 2027 δεν αναμένεται να αποτελέσει μεμονωμένη εξαίρεση.

Ο Γουόρς είχε ήδη προαναγγείλει τον προηγούμενο μήνα ότι το 2028 ο αριθμός των συνεδριάσεων χωρίς ψηφοφορία για τα επιτόκια θα αυξηθεί σε δύο.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, η Fed θα πραγματοποιεί έξι τακτικές συνεδριάσεις λήψης αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική και δύο συναντήσεις αφιερωμένες αποκλειστικά στη στρατηγική.

Όπως είχε επισημάνει ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, η διαμόρφωση του ημερολογίου συνεδριάσεων και της ημερήσιας διάταξης δεν αποτελεί μια απλή διαδικαστική λεπτομέρεια.

«Πιστεύω ότι ο καθορισμός του προγράμματος και της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια διοικητική λεπτομέρεια», είχε δηλώσει.

«Είναι μια θεσμική επιλογή, η οποία επηρεάζει τη φύση και την ποιότητα των συζητήσεών μας και, τελικά, τη σοφία των αποφάσεών μας. Πρόκειται για μία ακόμη αλλαγή, ώστε να επαναφέρουμε την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Η νέα δομή αποσκοπεί, σύμφωνα με τον ίδιο, στην ενίσχυση της ποιότητας των αποφάσεων και στη δημιουργία περισσότερου χώρου για την εξέταση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία.

Σημειωτέον ότι η επόμενη συνεδρίαση της FOMC είναι προγραμματισμένη για τις 8-9 Δεκεμβρίου 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον αμερικανικό πληθωρισμό και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Η πρώτη συνεδρίαση του 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Ιανουαρίου.