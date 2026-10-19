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Τις εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά η ακροδεξιά, ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σε έξι μήνες. Την ώρα που η κυβέρνηση και η ριζοσπαστική Αριστερά αλληλοκατηγορούνται για τα βίαια επεισόδια, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στρέφεται εναντίον και των δύο, προβάλλοντας την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση της αστυνόμευσης ως κεντρικές προεκλογικές του προτεραιότητες.

Το Σάββατο, μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας επισκιάστηκαν από εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις. Άτομα ντυμένα στα μαύρα, συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια και καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά λεηλασιών. Η ταυτότητα και η πολιτική ένταξη πολλών από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, επισκέφθηκε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Παρισιού, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, απέδωσε τις καταστροφές σε δεκαετίες ανεπαρκούς αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και αποδυνάμωσης των δυνάμεων ασφαλείας.

«Πληρώνουμε δεκαετίες επιείκειας απέναντι στην εγκληματικότητα, αδύναμης εξουσίας και ηθικού, ψυχολογικού και υλικού αφοπλισμού των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στους πολίτες που αντίκρισαν κατεστραμμένα καταστήματα και πυρπολημένες επιχειρήσεις, τους κάλεσε να επιλέξουν διαφορετική πολιτική κατεύθυνση στις προσεχείς εκλογές.

«Ο κόσμος πρέπει πλέον να ξυπνήσει. Πρέπει να κάνει τις σωστές πολιτικές επιλογές και, σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε την τάξη στη χώρα», ανέφερε.

Η Λεπέν κατηγορεί τον Μελανσόν ότι νομιμοποιεί τη βία

Η Μαρίν Λεπέν έστρεψε τα πυρά της στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας και έναν από τους βασικούς πολιτικούς της αντιπάλους.

Υποστήριξε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής έχουν παραμεριστεί εξαιτίας της δράσης βίαιων ομάδων.

Κατηγόρησε μάλιστα τον Μελανσόν και στελέχη του κόμματός του ότι συμβάλλουν στην όξυνση της κατάστασης μέσω της πολιτικής τους ρητορικής και της, όπως ισχυρίστηκε, νομιμοποίησης της βίας. Η Ανυπότακτη Γαλλία απορρίπτει τις κατηγορίες.

Το βράδυ της Κυριακής, η Λεπέν δημοσιοποίησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, εμφανιζόμενη καθισμένη πίσω από ξύλινο γραφείο, με τη γαλλική σημαία στο φόντο.

«Καταδικάζω την εκμετάλλευση αυτής της οργής από ταραχοποιούς που σπέρνουν το χάος στις πόλεις της Γαλλίας», δήλωσε.

Στη συνέχεια συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις με την επερχόμενη προεδρική αναμέτρηση.

«Σε έξι μήνες, ο γαλλικός λαός θα μπορέσει να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο: Αυτόν της αποκατάστασης της εξουσίας και της ασφάλειας», ανέφερε.

Το πολιτικό διακύβευμα έξι μήνες πριν από τις εκλογές

Οι ταραχές εκδηλώνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ο Εθνικός Συναγερμός αξιοποιεί τα γεγονότα για να ενισχύσει την πολιτική του επιχειρηματολογία γύρω από την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη λειτουργία του κράτους.

Ο πολιτικός επιστήμονας Μπρουνό Κοτρέ, του πανεπιστημίου Sciences Po στο Παρίσι, εκτίμησε ότι οι εικόνες καταστροφών συνδέονται άμεσα με τα ζητήματα που αναδεικνύει διαχρονικά το κόμμα.

«Η εικόνα της Γαλλίας που διαμορφώνεται σήμερα το πρωί, μετά από όλες αυτές τις καταστροφές, λειτουργεί υπέρ τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν εμφανίζεται πολιτικά ζημιωμένος από την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, Βενσάν Μαρτινί, επισήμανε ότι οι ταραχές εντάσσονται στην εικόνα μιας βαθιά διαιρεμένης χώρας που προβάλλει εδώ και χρόνια η γαλλική ακροδεξιά.

Όπως εξήγησε, ο Εθνικός Συναγερμός επιχειρεί να αντιπαραθέσει τη Γαλλία των αστικών κέντρων, την οποία συνδέει στη ρητορική του με τους διαδηλωτές και τους ριζοσπαστικοποιημένους νέους, με τη Γαλλία της υπαίθρου και των μικρότερων πόλεων, όπου διατηρεί σημαντικό μέρος της εκλογικής του βάσης.

Κατά τον καθηγητή, αυτή η αντιπαράθεση ενισχύει το αίσθημα παρακμής που το κόμμα επικαλείται συστηματικά.

Οι αναλυτές επισημαίνουν, πάντως, ότι το διάστημα των έξι μηνών έως τις προεδρικές εκλογές είναι μεγάλο και ότι η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όχι αποκλειστικά από τα ζητήματα ασφάλειας.

Η στροφή του Εθνικού Συναγερμού στην ασφάλεια

Η δημόσια τάξη αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικούς άξονες του προγράμματος του Εθνικού Συναγερμού.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2024, το κόμμα είχε ταχθεί υπέρ της αύξησης των αστυνομικών δυνάμεων, της επιβολής υποχρεωτικών ελάχιστων ποινών για ορισμένα αδικήματα και της κατάργησης συγκεκριμένων ευεργετικών διατάξεων που επιτρέπουν τη μείωση των ποινών.

Είχε προτείνει επίσης την κατασκευή περισσότερων φυλακών, τη μείωση από τα 18 στα 16 έτη του ορίου ηλικίας για τη δυνατότητα εκδίκασης ανηλίκων ως ενηλίκων και την περικοπή κρατικών επιδομάτων προς γονείς ανηλίκων που διαπράττουν εγκλήματα.

Ο Μπαρντελά έχει καταδικάσει ιδιαίτερα τις καταστροφές σε σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς το νέο κύμα κινητοποιήσεων ξεκίνησε από σχολεία εργατικών προαστίων.

Παράλληλα, έχει εκφράσει τη στήριξή του στους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στη μακροχρόνια προσπάθεια της Μαρίν Λεπέν να διευρύνει την απήχηση του Εθνικού Συναγερμού πέρα από την παραδοσιακή εκλογική του βάση.

Η ίδια έχει επιχειρήσει να απομακρύνει το κόμμα από τη δημόσια εικόνα που είχε διαμορφωθεί κατά την περίοδο της ηγεσίας του πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος είχε προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις με ρατσιστικές, ομοφοβικές και αντισημιτικές δηλώσεις.

Ωστόσο, το κόμμα εξακολουθεί να κατατάσσεται από τη γαλλική Δικαιοσύνη στον χώρο της ακροδεξιάς, ενώ στελέχη του έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων για ρατσιστικές και αντισημιτικές τοποθετήσεις.

Τραμπ και Βανς συνδέουν τις ταραχές με τη μετανάστευση

Στις εξελίξεις στη Γαλλία παρενέβησαν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αποδίδοντας τις ταραχές στη μεταναστευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η ταυτότητα πολλών από τους δράστες των επεισοδίων, οι δύο Αμερικανοί πολιτικοί υποστήριξαν ότι η βία αποτελεί συνέπεια της μετανάστευσης.

«Η Γαλλία καίγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ανθρώπων με μίσος στην καρδιά τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα. Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογη ήταν η παρέμβαση του Βανς, ο οποίος κατηγόρησε τους φιλελεύθερους πολιτικούς της Δύσης ότι προώθησαν τη μετανάστευση χωρίς να εξετάσουν επαρκώς τα ζητήματα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

«Εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν θεμελιώδη ερωτήματα αφομοίωσης και συμβατότητας», υποστήριξε.

Συνέδεσε μάλιστα τις εξελίξεις με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ελπίζω οι Αμερικανοί να παρακολουθούν προσεκτικά. Αυτό είναι το μέλλον που επιδιώκουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου για τη χώρα σας», ανέφερε.

Ο Τραμπ και ο Βανς έχουν εκφράσει και στο παρελθόν τη στήριξή τους στη Μαρίν Λεπέν. Ωστόσο, η περιορισμένη δημοτικότητα της αμερικανικής κυβέρνησης στη Γαλλία καθιστά αβέβαιη την επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στην πολιτική αντιπαράθεση.

Αντιπαράθεση Μπαρντελά με βουλευτή των Πρασίνων στο Παρίσι

Η επίσκεψη του Ζορντάν Μπαρντελά σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού προκάλεσε και μια απευθείας αντιπαράθεση με τον βουλευτή των Πρασίνων Πουριά Αμιρσαΐ.

Ο βουλευτής, ο οποίος περιόδευε στην εκλογική του περιφέρεια φορώντας την τρίχρωμη ταινία που χρησιμοποιούν οι αιρετοί αξιωματούχοι στη Γαλλία, κατηγόρησε τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού ότι αξιοποιεί τις καταστροφές για προεκλογικούς σκοπούς.

«Περνούν τον χρόνο τους, όπως βλέπετε, τρίβοντας τα χέρια τους με αυτή τη βία, σαν να έχει έρθει η ώρα τους», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στους δημοσιογράφους, κάλεσε τους Γάλλους να αποφύγουν την περαιτέρω πολιτική πόλωση.

«Εμείς στη Γαλλία πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να σταθούμε μαζί απέναντι στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και να μην παρασυρθούμε σε αυτή τη λογική του διχασμού και της πορνογραφίας της βίας, που φαίνεται να τον ενθουσιάζει αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ο Μπαρντελά είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο με αυτοκίνητο, χωρίς να απαντήσει στις δηλώσεις του.