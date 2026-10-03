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Η οργή για την κατάσταση στα γαλλικά σχολεία βγάζει στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε ένα κύμα κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται από τα φτωχότερα προάστια των Παρισιών σε πόλεις ολόκληρης της Γαλλίας.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπλήρεις τάξεις, ανεπαρκείς υποδομές και ελλείψεις σε νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές στις υποβαθμισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν τις χειρότερες συνθήκες.

Όπως καταγράφει το πρακτορείο Reuters, η 17χρονη Μαϊσά, που ζει σε φτωχό προάστιο των Παρισίων και θέλει να γίνει καθηγήτρια Αγγλικών, ήταν μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Έξω από το Λύκειο Λε Κορμπιζιέ στο Ομπερβιλιέ, στα βόρεια του Παρισιού, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

«Πέρυσι έδωσα εξετάσεις στα Γαλλικά χωρίς καθηγητή Γαλλικών και οι εκπαιδευτικοί έχουν τεράστια σημασία», είπε. «Αυτές δεν είναι συνθήκες για να μελετάς».

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 1.200 λύκεια αυτή την εβδομάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σοβαρά, με τραύματα στα μάτια, σπασμένα δόντια και χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, έκανε λόγο για «κλίμα απαράδεκτης βίας» και ζήτησε να αποκατασταθεί η τάξη.

«Η διεύθυνσή μας δεν πρέπει να καθορίζει το μέλλον μας»

Η 15χρονη Αμέλια βρέθηκε μαζί με τη Μαϊσά στο πλήθος έξω από το σχολείο, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Η διεύθυνσή μας δεν πρέπει να καθορίζει το μέλλον μας».

«Διαδηλώνω για να απαιτήσω τα ίδια δικαιώματα με τους μαθητές σε όλη την υπόλοιπη χώρα», είπε. Όπως υποστήριξε, η εκπαίδευση δεν λαμβάνει επαρκείς πόρους στα προάστια και κατηγόρησε το σύστημα ως «ταξικό και ρατσιστικό».

Ο πολιτικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου Paris 8, Ουλίς Ραμπάτ, εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις δείχνουν πως οι περιθωριοποιημένες αστικές περιοχές της Γαλλίας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στην εθνική πολιτική.

«Όταν καταρρέει μια δημόσια υπηρεσία, η δημόσια εκπαίδευση, αυτοί που το βιώνουν περισσότερο και με τον πιο βίαιο τρόπο είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον πάτο», σημείωσε.

Πολιτική σύγκρουση με φόντο τον προϋπολογισμό

Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα από τα προάστια των Παρισίων, όπου τα επίπεδα φτώχειας είναι υψηλά, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην ίδια την πρωτεύουσα, αλλά και σε πόλεις όπως η Μασσαλία, το Στρασβούργο, η Τουρ και η Λιλ.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την κυβέρνηση, καθώς την Πέμπτη ανακοίνωσε μια σειρά από ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027.

Ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά μόλις 1,7%, στα 65,53 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών. Η αύξηση βρίσκεται κάτω από τον πληθωρισμό.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Γκεφρέ, δήλωσε ότι η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα και απέδωσε τη χαμηλότερη αύξηση του προϋπολογισμού στη μείωση του πληθυσμού.

Στο Λύκειο Λε Κορμπιζιέ, μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τα Αγγλικά και η Γυμναστική έχουν ακυρωθεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την εκλεγμένη εκπρόσωπο των γονέων Καρίμα Καρά Αλί.

Στο Σεν-Σεν-Ντενί, τα δύο τρίτα των λυκείων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις την Πέμπτη, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε τέσσερις πόλεις κατήγγειλαν ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και χρόνιες ελλείψεις προσωπικού.

«Οι μαθητές μας χάνουν ώρες μαθημάτων»

Η Λουίζ Πατερνόστερ, εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού συνδικάτου της CGT στο Σεν-Σεν-Ντενί, υποστήριξε ότι η περιοχή δεν λαμβάνει τους απαιτούμενους πόρους για τον αριθμό των μαθητών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Σύμφωνα με έρευνα του συνδικάτου, τα δύο τρίτα των σχολείων του διαμερίσματος έχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

«Οι μαθητές μας χάνουν ώρες μαθημάτων. Ορισμένα σχολεία δεν έχουν πόσιμο νερό. Δεν είμαστε ίσοι με άλλα διαμερίσματα», είπε, αποδίδοντας τις ελλείψεις και στη μείωση κατά 3.256 των θέσεων εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη Γαλλία το 2026.

Στην Παντέν, στα βορειοανατολικά του Παρισιού, η καθηγήτρια Ντιλάν Ρος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις μαζί με τους μαθητές της, στηρίζοντας τα αιτήματά τους αλλά και προσπαθώντας να τους προστατεύσει από την αστυνομία.

«Αυτά που έγραψαν στα πανό τα γράψαμε και σε επιστολή προς την τοπική εκπαιδευτική αρχή: υπερπλήρεις τάξεις, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, πολλοί από τους οποίους ζουν σε συνθήκες επισφάλειας», είπε.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο φετινό

Η Γαλλία βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Ωστόσο, η μέση δαπάνη ανά μαθητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία δεκαετία, στα 11.660 ευρώ το 2024, έναντι 11.910 ευρώ το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Η τελευταία φορά που καταγράφηκε ένα τόσο μεγάλο πανεθνικό κύμα κινητοποιήσεων μαθητών λυκείου για την αύξηση της χρηματοδότησης ήταν τη δεκαετία του 1990.

Τότε η κυβέρνηση είχε διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στις εξετάσεις για το απολυτήριο λυκείου, το γνωστό baccalauréat, χωρίς όμως να αυξήσει αντίστοιχα τους πόρους των σχολείων.

Το κίνημα πέτυχε την αύξηση της χρηματοδότησης, όμως η δαπάνη ανά μαθητή στη συνέχεια παρέμεινε στάσιμη, την ώρα που οι απαιτήσεις από τα σχολεία αυξάνονταν.

Η καθηγήτρια Κλεμάνς Καρντόν-Κιν, η οποία μελετά τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερί, επισημαίνει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια πρόσθετες ευθύνες, μεταξύ άλλων και για τη διαχείριση του Parcoursup, του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια που εφαρμόζεται από το 2018 και έχει επικριθεί ως αδιαφανές και μεροληπτικό.

«Σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, είναι πιο δύσκολο να μειωθούν οι ανισότητες», σημείωσε.

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