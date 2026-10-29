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Η διαχείριση του γεωπολιτικού ρίσκου και η προστασία των διεθνών εμπορικών δικαιωμάτων περνούν σε νέα φάση για τη LaLiga. Μία ατυχής αναφορά του Κιλιάν Εμπαπέ σε δημοφιλές meme, με αναφορά στον Μάο Τσετούνγκ ως «Κινέζο δικτάτορα», προκάλεσε άμεσο διπλωματικό και επιχειρηματικό «σεισμό», θέτοντας σε κίνδυνο συμφωνίες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ασιατική αγορά.

Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong

Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026

Ο Εμπαπέ μπορεί να τοποθετήθηκε μέσω των social media, αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του ήταν άστοχα και εκφράζοντας τη λύπη του προς όσους αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον κινεζικό λαό ή την ιστορία του, ωστόσο οι εξελίξεις είχαν ήδη τρέξει. «Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους μπορεί να προσβλήθηκαν από τα λόγια μου. Αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ζήτημα έφτασε μέχρι το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γκούο Τζιακούν, άσκησε κριτική σε δηλώσεις και συμπεριφορές που θεωρούνται προσβλητικές για το κινεζικό έθνος, δίνοντας στην υπόθεση ευρύτερη διάσταση.

Η στρατηγική διείσδυσης και το οικονομικό χάσμα

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, εστίασε στη διεθνοποίηση του ισπανικού ποδοσφαιρικού προϊόντος με στόχο τη μείωση της ψαλίδας των τηλεοπτικών και εμπορικών εσόδων έναντι της κυρίαρχης Premier League.

Η αγορά της Κίνας αποτελούσε τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής επέκτασης, αποδίδοντας στο ισπανικό πρωτάθλημα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα εσόδων:

Οπτικοακουστικά δικαιώματα: Συμφωνίες μετάδοσης με κρατικούς και ιδιωτικούς παρόχους.

Συμφωνίες μετάδοσης με κρατικούς και ιδιωτικούς παρόχους. Εμπορικές χορηγίες: Κεντρικές και περιφερειακές συνεργασίες.

Κεντρικές και περιφερειακές συνεργασίες. Ακαδημίες & Franchise: Εκπαιδευτικά προγράμματα και ανάπτυξη υποδομών σε κινεζικές πόλεις.

Το προηγούμενο του ΝΒΑ και η απειλή του «Blackout»

Η τρέχουσα κρίση παραπέμπει ευθέως στα γεγονότα του 2019 με το ΝΒΑ, όταν ένα σχόλιο του τότε general manager των Houston Rockets, Ντάριλ Μόρεϊ, υπέρ των διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ, οδήγησε το Πεκίνο σε πλήρη παύση των τηλεοπτικών μεταδόσεων και ακύρωση χορηγιών. Το ΝΒΑ υπέστη τότε ζημίες που ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στην περίπτωση της LaLiga, το Πεκίνο έχει ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχα αντίμετρα:

Διακοπή τηλεοπτικών μεταδόσεων (Blackout): Η κρατική ραδιοτηλεόραση CMG ανέστειλε την προβολή των αγώνων.

Καταγγελία συμβολαίων: Ακύρωση προσωπικών χορηγικών συμφωνιών του Εμπαπέ με κινεζικούς κολοσσούς (Dongpeng, Mengniu, Milkground).

Ψηφιακοί περιορισμοί: Υποβάθμιση και αφαίρεση περιεχομένου από τις τοπικές πλατφόρμες.

Η έκθεση των ισπανικών συλλόγων στην κινεζική αγορά

Η ζημία δεν περιορίζεται στα κεντρικά ταμεία της διοργανώτριας αρχής, αλλά επεκτείνεται στους ισολογισμούς των ίδιων των συλλόγων:

Ρεάλ Μαδρίτης & Μπαρτσελόνα: Διατηρούν τη μεγαλύτερη εμπορική αναγνωρισιμότητα (brand equity) στην Ασία, πραγματοποιώντας πολυδάπανες θερινές περιοδείες και εισπράττοντας υψηλά χορηγικά πακέτα.

Διατηρούν τη μεγαλύτερη εμπορική αναγνωρισιμότητα (brand equity) στην Ασία, πραγματοποιώντας πολυδάπανες θερινές περιοδείες και εισπράττοντας υψηλά χορηγικά πακέτα. Μπέτις : Διατηρεί ενεργό χορηγικό συμβόλαιο έως το 2027 με την Gree και λειτουργεί ακαδημία στο Νεϊτσιάνγκ.

: Διατηρεί ενεργό χορηγικό συμβόλαιο έως το 2027 με την Gree και λειτουργεί ακαδημία στο Νεϊτσιάνγκ. Εσπανιόλ : Εμφανίζει την υψηλότερη επιχειρηματική εξάρτηση, καθώς ο κινεζικός όμιλος Rastar Group κατέχει το 16,45% του μετοχικού κεφαλαίου, με CEO τον Μάο Γιε Γου, ενώ διατηρεί χορηγούς τις Kelme και MaxHub και ακαδημίες σε 4 κινεζικές μητροπάλεις (Σανγκάη, Τζινάν, Τσενγκντού, Γκουανγκτζού).

: Εμφανίζει την υψηλότερη επιχειρηματική εξάρτηση, καθώς ο κινεζικός όμιλος Rastar Group κατέχει το 16,45% του μετοχικού κεφαλαίου, με CEO τον Μάο Γιε Γου, ενώ διατηρεί χορηγούς τις Kelme και MaxHub και ακαδημίες σε 4 κινεζικές μητροπάλεις (Σανγκάη, Τζινάν, Τσενγκντού, Γκουανγκτζού). Βαλένθια: Διαθέτει περιφερειακές στοιχηματικές χορηγίες στοχευμένες στην ασιατική αγορά.

Διαχείριση κρίσης και η σκληρή στάση του Πεκίνου

Βλέποντας τους οικονομικούς δείκτες να απειλούνται, ο Χαβιέρ Τέμπας προέβη σε άμεση δήλωση συγγνώμης και πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση με τον Πρέσβη της Κίνας στην Ισπανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συμφωνίας με την Chinese Professional Football League (CFL) έως το 2029.

Ωστόσο, η απάντηση του China Media Group (CMG) παραμένει αδιάλλακτη, επισημαίνοντας ότι οι εξηγήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και του παίκτη κρίνονται ανεπαρκείς: «Οποιαδήποτε ενέργεια πληγώνει τα συναισθήματα του κινεζικού λαού θα αντιμετωπίζει τη συλλογική απόρριψη. Η Ρεάλ Μαδρίτης οφείλει να εγκαταλείψει κάθε αυταπάτη περί του αντιθέτου».

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες θα κρίνει αν η LaLiga θα καταφέρει να περιορίσει τις απώλειες ή αν θα υποστεί μια δομική αναπροσαρμογή στα διεθνή της έσοδα.