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Πακτωλός επενδυτικής δραστηριότητας φαίνεται πως καταγράφεται στο χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι συναλλαγές δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής, το οποίο κατέγραψε πάνω από 1.000 μεμονωμένες πωλήσεις και αγορές μετοχών τον Ιούνιο — αν και το έντυπο δεν παρέχει την ακριβή αξία κάθε συναλλαγής, αλλά αναφέρει ένα εύρος τιμών.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή του Τραμπ ήταν μια πώληση, στις 22 Ιουνίου, μετοχών ενός ETF της Vanguard, με το ποσό να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλες σημαντικές συναλλαγές αφορούσαν μετοχές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς μετοχών της Berkshire Hathaway αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αγορών αντίστοιχης αξίας σε μετοχές των Visa, Mastercard και Cintas.

Ο Τραμπ αγόρασε και πούλησε μετοχές της ίδιας εταιρείας πολλές φορές. Για παράδειγμα, πούλησε μετοχές της Palantir δύο φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης αξίας έως και 1 εκατομμύριο δολάρια στις 18 Ιουνίου, αλλά αγόρασε επίσης μετοχές της εταιρείας για μικρότερα ποσά τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων στις 24 Ιουνίου.

Οι λογαριασμοί του Τραμπ πραγματοποίησαν επίσης αγοραπωλησίες μετοχών σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, η Broadcom, η Apple, η Microsoft και η Nvidia.

Επιπλέον, αγόρασε μετοχές της SpaceX αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων στις 23 Ιουνίου, περίπου 11 ημέρες μετά την αρχική δημόσια προσφορά της, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κυβερνητικών συμβάσεων για δορυφόρους, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι τα οικονομικά του Τραμπ είχαν τοποθετηθεί σε «blind trust» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος ακριβώς ελέγχει αυτές τις συναλλαγές μετοχών.

Τον Μάιο, ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization, δήλωσε ότι οι λογαριασμοί του προέδρου «διαχειρίζονται από ανεξάρτητα τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» και ότι «ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε η οικογένειά του, ούτε η Trump Organization διαδραματίζουν οποιονδήποτε ρόλο στην επιλογή, καθοδήγηση, έγκριση, επηρεασμό ή προσέλκυση συγκεκριμένων επενδύσεων».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Forbes, οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να αμφισβητούν αυτή τη ρύθμιση, καθώς και τον «πρωτοφανή» όγκο συναλλαγών που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Σε επιστολή που υπογράφουν η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν και ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, οι νομοθέτες εκτιμούν ότι ο ίδιος πραγματοποίησε 14.000 συναλλαγές μετοχών το 2025, συνολικής αξίας έως 1,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με μέσο όρο περίπου 50 συναλλαγές την ημέρα.

Ο Τραμπ πούλησε μετοχές της Yum Brands, της εταιρείας fast food που κατέχει τις αλυσίδες KFC, Pizza Hut και Taco Bell, στις αρχές Ιουνίου, και στη συνέχεια αγόρασε περισσότερες σε μια συναλλαγή αξίας μεταξύ 1.000 και 15.000 δολαρίων στις 12 Ιουνίου. Αυτό συνέβη περίπου ένα μήνα πριν η επιδημία κυκλοσπόρας συνδεθεί με το μαρούλι που χρησιμοποιούσαν τα εστιατόρια Taco Bell στο Μίσιγκαν και σε τέσσερις άλλες πολιτείες.

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