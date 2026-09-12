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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει τα εμπόδια με τον δικό του τρόπο, με μεγάλα σχέδια, εντυπωσιακές κατασκευές και τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του σε κάθε χώρο που ελέγχει. Από το νέο, πολυτελές ballroom στον Λευκό Οίκο μέχρι τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης των ακινήτων του, ο Αμερικανός πρόεδρος επενδύει στην εικόνα της μεγαλοπρέπειας, δίχως να νοιάζεται ιδιαίτερα για το οικολογικό του αποτύπωμα.

Στην Ιρλανδία, όμως, όπου θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο για politics και γκολφ βρήκε έναν αντίπαλο που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει και ο οποίος παρά το μικροσκοπικό του μέγεθος αποδείχτηκε… γίγαντας στη μεταξύ τους αντιπαράθεση: ένα σπάνιο σαλιγκάρι μήκους μόλις δύο χιλιοστών.

Το vertigo angustior, ένα μικροσκοπικό και προστατευόμενο είδος σαλιγκαριού που ζει στους αμμόλοφους κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Ντούνμπεγκ της κομητείας Κλερ, στην Ιρλανδία, έχει εξελιχθεί στον απρόσμενο «φύλακα» ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού αγώνα, βάζοντας φρένο τόσο σε παλαιότερα σχέδια του Προέδρου για ένα μεγάλο θαλάσσιο τείχος όσο και στο νέο σχέδιο για την κατασκευή ενός εντυπωσιακού ballroom στο θέρετρο του.

Η ειρωνεία είναι εμφανής: ενώ στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Τραμπ επιταχύνει τις εργασίες για την πολυσυζητημένη αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο χωρίς να νοιάζεται διόλου για τους επικριτές του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπει τα σχέδια του να ναυαγούν καθώς ένα μικροσκοπικό είδος της ιρλανδικής πανίδας κερδίζει τη μεταξύ τους διοικητική και νομική μάχη.

Από το τείχος προστασίας στο «εντυπωσιακότερο ballroom»

Η δύσκολη… σχέση του Τραμπ με το συγκεκριμένο σαλιγκάρι ξεκίνησε σχεδόν από την ημέρα που απέκτησε το γήπεδο γκολφ στο Ντούνμπεγκ το 2014. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και γνωστός λάτρης του γκολφ αγόρασε το θέρετρο μετά την κατάρρευση της ιρλανδικής αγοράς ακινήτων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κατοίκους και ακτιβιστές είχε δηλώσει τότε ότι θα ήταν «φίλος» του μικρού αυτού είδους, το οποίο προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα οικοσυστήματα.

Αρχικά, η εταιρεία του επιχείρησε να κατασκευάσει ένα μεγάλο τείχος προστασίας στην ακτογραμμή, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες για την επίδραση στο εύθραυστο οικοσύστημα των αμμόλοφων οδήγησαν σε καθυστερήσεις και τελικά σε αλλαγές του σχεδιασμού.

Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα διαφορετικό έργο: μια λαμπρή αίθουσα δεξιώσεων χωρητικότητας περίπου 320 ατόμων, το οποίο ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει «θεαματικό» και «το καλύτερο ballroom στη χώρα».

Η αρμόδια πολεοδομική αρχή της Ιρλανδίας ζήτησε πρόσθετες μελέτες από την εταιρεία που διαχειρίζεται το θέρετρο, μεταξύ άλλων αξιολόγηση των επιπτώσεων στις υπόγειες υδρολογικές συνθήκες και στο μικροπεριβάλλον του σαλιγκαριού. Η απόφαση για το έργο έχει μετατεθεί, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν περισσότερα στοιχεία πριν αποφανθούν, αλλά τα προγνωστικά δεν βρίσκονται με το πλευρό του Τραμπ.

Ο αντίπαλος που δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Η υπόθεση έχει αποκτήσει σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα. Ένας πρόεδρος που έχει συνδέσει την πολιτική του εικόνα με μεγάλης κλίμακας έργα και δεν κρύβει ότι αδιαφορεί για ζητήματα περιβάλλοντος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα είδος που δεν έχει ούτε φωνή ούτε πολιτική δύναμη, αλλά προστατεύεται από αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες.

Ο ντόπιος αρχιτέκτονας Λίαμ Μάντεν, ένας από τους βασικούς αντιδρώντες στα σχέδια, έχει αναλάβει την εκστρατεία κατά της επίμαχης αίθουσας δεξιώσεων υποστηρίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς. Εκτός από το σαλιγκάρι, μάλιστα, έχει θέσει ζητήματα και για άλλα ζωϊκά είδη, όπως οι νυχτερίδες και η πιθανή ενόχληση τους από τις πτήσεις ελικοπτέρων προς το θέρετρο.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο πληθυσμός του Vertigo angustior στην περιοχή έχει ήδη υποστεί σημαντική μείωση και ότι οι αλλαγές στην αποστράγγιση, η διαχείριση του γκαζόν και οι παρεμβάσεις στο τοπίο μπορούν να απειλήσουν τον βιότοπό του.

Η μικρή κοινωνία ανάμεσα στο χρήμα και τη φύση

Στο Ντούνμπεγκ, πάντως, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Για αρκετούς κατοίκους, το έργο αποτελεί ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ένα μόνιμο ballroom θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό, να φέρει περισσότερες εκδηλώσεις και να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το θέρετρο ήδη προσελκύει επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, ενώ το Irish Open – στο οποίο θα παραστεί και φέτος ο ίδιος ο Τραμπ παρακολουθώντας το αγαπημένο του γκολφ – αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη για την περιοχή.

Άλλοι, όμως, βλέπουν διαφορετική πραγματικότητα πίσω από τα μεγάλα σχέδια. Νεότεροι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα απασχόλησης και ότι μια πολυτελής αίθουσα δεξιώσεων δεν απαντά απαραίτητα στις βασικές ανάγκες της κοινότητας.

Η Ιρλανδία βρίσκεται έτσι σε μια λεπτή ισορροπία: από τη μία η οικονομική σημασία των αμερικανικών επενδύσεων και η ανάγκη να μην έρθει σε σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο, από την άλλη η πίεση για προστασία του περιβάλλοντος και η αντίδραση σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης στις πολιτικές του Τραμπ.

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