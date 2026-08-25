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Με ενοίκια που φτάνουν τα 550 ευρώ ακόμη και για ένα μικρό σπίτι 40 τετραγωνικών ξεκινά και φέτος το κυνήγι της φοιτητικής στέγης.

Χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν αυτή την περίοδο κατοικία κοντά στα πανεπιστήμια βρίσκονται αντιμέτωπες με μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου τα μικρά διαμερίσματα πληρώνονται πλέον «χρυσάφι» ανά τετραγωνικό, και από την άλλη μεγάλες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν φθηνότερες επιλογές.

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται γύρω από τα πανεπιστήμια της Αθήνας. Τα τελευταία στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι ζητούμενες τιμές για μικρές κατοικίες 15 έως 50 τ.μ., σε απόσταση έως 1,5 χιλιομέτρου από μεγάλα πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, φτάνουν στις ακριβότερες περιοχές τα 13,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στα επίπεδα αυτά, ένα σπίτι 40 τ.μ. αντιστοιχεί σε ζητούμενο ενοίκιο περίπου 550 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό με βάση την τιμή των 13,7 ευρώ ανά τετραγωνικό και όχι για ενιαία τιμή που ισχύει για κάθε ακίνητο της συγκεκριμένης επιφάνειας.

Στην κορυφή βρίσκονται οι περιοχές γύρω από το Πάντειο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου η τιμή φτάνει τα 13,7 ευρώ ανά τ.μ. Ακολουθεί η περιοχή γύρω από το Χαροκόπειο με 13 ευρώ, ενώ γύρω από το ΕΚΠΑ η τιμή διαμορφώνεται στα 12,3 ευρώ και γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα 12,2 ευρώ ανά τ.μ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ταχύτητα με την οποία έχουν αυξηθεί τα ενοίκια. Γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι ζητούμενες τιμές καταγράφουν άνοδο 29,2% μέσα σε τρία χρόνια, τη μεγαλύτερη μεταξύ των πανεπιστημιακών περιοχών που εξετάστηκαν. Στην περιοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η σωρευτική αύξηση φτάνει το 23%.

Την εικόνα των υψηλών τιμών επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία για τις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές της Αθήνας. Στο κέντρο η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 12,58 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 7,3% σε έναν χρόνο. Ενδεικτικά, ένα studio 35 τ.μ. αντιστοιχεί σε περίπου 440 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. σε περίπου 630 ευρώ.

Στου Ζωγράφου, μία από τις περιοχές με σταθερά μεγάλη φοιτητική ζήτηση, η μέση τιμή βρίσκεται στα 11,83 ευρώ ανά τ.μ., με αύξηση 6,3%. Ένα studio 35 τ.μ. αντιστοιχεί περίπου σε 420 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. σε 590 ευρώ. Στην Καλλιθέα η μέση τιμή βρίσκεται στα 11,53 ευρώ ανά τ.μ., στον Πειραιά στα 11,40 ευρώ και στο Αιγάλεω στα 10,90 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, χωρίς όμως τα μικρά σπίτια κοντά στα πανεπιστήμια να μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν φθηνά. Γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,8 ευρώ ανά τ.μ., ενώ γύρω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινείται περίπου στα 12 ευρώ. Η τελική τιμή εξαρτάται βέβαια από την ηλικία και την κατάσταση του ακινήτου, την απόσταση από τη σχολή και κυρίως από το αν είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο.

Μεγαλύτερο εύρος επιλογών υπάρχει στην περιφέρεια, χωρίς όμως να λείπουν και εκεί τα ακριβά ακίνητα.

Στην Πάτρα μία μη ανακαινισμένη γκαρσονιέρα στο κέντρο, από την περιοχή των Υψηλών Αλωνίων έως την Αγία Σοφία, κινείται μεταξύ 280 και 350 ευρώ τον μήνα. Αν είναι ανακαινισμένη και επιπλωμένη, η τιμή ανεβαίνει στα 350-400 ευρώ. Για ένα δυάρι το ενοίκιο ξεκινά περίπου από 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700 ευρώ όταν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο ή νεόδμητο ακίνητο.

Περιφερειακά του κέντρου εξακολουθούν να υπάρχουν γκαρσονιέρες έως 30 τ.μ. με τιμές που ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ.

Στα Ιωάννινα μία γκαρσονιέρα ή ένα studio στο κέντρο κοστίζει περίπου 350 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα ανακαινισμένο ή καινούργιο δυάρι περίπου 450 ευρώ. Υπάρχουν επίσης ακίνητα που προσφέρονται με υψηλότερο ενοίκιο αλλά με ρεύμα, θέρμανση και νερό μέσα στην τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα studio μπορεί να φτάσει τα 430-450 ευρώ και ένα δυάρι τα 600-650 ευρώ.

Στη Λάρισα η μεγαλύτερη προσφορά μικρών διαμερισμάτων συγκρατεί περισσότερο τις τιμές. Οι επιλογές ξεκινούν περίπου από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τα 450 ευρώ για πλήρως εξοπλισμένα studio, ανάλογα με την περιοχή, την ηλικία και τις παροχές του ακινήτου.

Τα SOS για να κλείσετε σπίτι

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης κρύβει όμως και παγίδες, ιδιαίτερα όταν γίνεται υπό την πίεση του χρόνου. Η ΠΟΜΙΔΑ, στον οδηγό της προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους, συστήνει πρώτα απ’ όλα να αποφεύγεται ο πανικός και η βιαστική επιλογή ακινήτου.

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι η αναζήτηση αποκλειστικά γύρω από την πύλη του πανεπιστημίου. Λίγοι δρόμοι ή μερικές στάσεις μακρύτερα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες και φθηνότερες επιλογές. Η έρευνα πρέπει να είναι οργανωμένη και να προηγείται σύγκριση περισσότερων ακινήτων. Όταν όμως βρεθεί ένα σπίτι που καλύπτει τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό της οικογένειας, η μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει στην απώλειά του, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλής ζήτησης.

Αν το ζητούμενο ενοίκιο ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, η λύση δεν είναι απαραίτητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Η αναζήτηση σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση από τη σχολή μπορεί να ρίξει σημαντικά το κόστος.

Η συγκατοίκηση αποτελεί επίσης μία από τις λύσεις που αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο ανεβαίνουν οι τιμές των μικρών κατοικιών. Δύο ή περισσότεροι φοιτητές μπορούν να μοιραστούν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα το κόστος ανά άτομο να είναι συχνά χαμηλότερο από εκείνο μιας γκαρσονιέρας.

Πριν κλείσει η συμφωνία, το ακίνητο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Αν η πρώτη επίσκεψη γίνει το βράδυ, είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί και δεύτερη με το φως της ημέρας. Θέρμανση, κουφώματα, υγρασία, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, συσκευές, κοινόχρηστα και ενεργειακό κόστος μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον πραγματικό μηνιαίο λογαριασμό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται πριν από την καταβολή χρημάτων. Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι δεν πρέπει να καταβάλλονται μισθώματα ή προκαταβολές πριν ο ενδιαφερόμενος βεβαιωθεί ότι αυτός που ζητά τα χρήματα είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή πρόσωπο που έχει νόμιμη εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του.

Προσοχή χρειάζεται επίσης στα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών», τα οποία ζητούν χρήματα προκαταβολικά με την υπόσχεση ότι θα βρουν άμεσα το κατάλληλο σπίτι. Η σύσταση είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται σε νόμιμα μεσιτικά γραφεία, να γνωρίζουν εξαρχής τους όρους της συνεργασίας και τη συμφωνημένη αμοιβή και να μην καταβάλλουν χρήματα χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά.

Εγγύηση και τυχόν προκαταβολή μισθωμάτων πρέπει επίσης να συμφωνούνται καθαρά πριν από την υπογραφή. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο νόμιμο ποσό εγγύησης που να ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις μισθώσεις, γι’ αυτό ο υποψήφιος ενοικιαστής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι του ζητείται και για ποιον λόγο πριν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.

Τα SOS με την εφορία

Ιδιαίτερη σημασία έχει το μισθωτήριο. Εκτός από την έγγραφη συμφωνία των δύο πλευρών, ο εκμισθωτής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω myAADE και έχει προθεσμία 30 ημερών για να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη δήλωση. Αν δεν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια μέσα στην προθεσμία, η δήλωση θεωρείται αποδεκτή.

Πριν από την αποδοχή πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα, η διάρκεια της μίσθωσης και τα στοιχεία του ακινήτου και των συμβαλλομένων. Ένα λάθος που θα περάσει απαρατήρητο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αργότερα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Η σωστή δήλωση της φοιτητικής κατοικίας έχει πλέον και άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για την οικογένεια. Η ετήσια επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του δηλωμένου ετήσιου μισθώματος και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τη φοιτητική κατοικία εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο, όχι όμως το περιουσιακό κριτήριο που ισχύει για την κύρια κατοικία. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και η ΑΑΔΕ προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία της μίσθωσης.

Υπάρχει επίσης το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο μπορεί να είναι αυξημένο σε περίπτωση συγκατοίκησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Γι’ αυτό τα στοιχεία του μισθωτηρίου, του φοιτητή και της κατοικίας πρέπει να δηλώνονται σωστά εξαρχής.

Ο τελικός λογαριασμός, πάντως, δεν σταματά στο ενοίκιο. Πριν από την υπογραφή χρειάζεται να προστεθούν κοινόχρηστα, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, internet και μετακινήσεις. Ένα φθηνότερο αλλά ενεργοβόρο σπίτι ή ένα ακίνητο πολύ μακριά από τη σχολή μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο από μια ελαφρώς ακριβότερη επιλογή σε καλύτερη θέση.

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