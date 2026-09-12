Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να δημιουργήσουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή θα πραγματοποιείται επί αμερικανικού εδάφους και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας για Αμερικανούς εργαζομένους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ απέναντι σε ενδεχόμενη είσοδο κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αμερικανική αγορά, τόσο από μέλη του Κογκρέσου όσο και από εγχώριους κατασκευαστές.

«Αν η Κίνα ήθελε να έρθει και να ανοίξει ένα εργοστάσιο για να κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά τους εδώ, θα ήμουν εντάξει μ’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Fox News «The Ingraham Angle».

Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες που διαθέτουν παραγωγικές μονάδες στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο για τον ίδιο είναι η απασχόληση Αμερικανών εργαζομένων.

«Η Ιαπωνία το κάνει, αλλά προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους. Το σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους», ανέφερε.

«Όχι» στην παραγωγή στο Μεξικό

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί κινεζικές εταιρείες να κατασκευάζουν οχήματα στο Μεξικό και στη συνέχεια να τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αναγνώρισε την ανταγωνιστικότητα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υποτιμώ τα κινεζικά αυτοκίνητα».

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη καλέσει τον Λευκό Οίκο να μην προχωρήσει σε συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει την αμερικανική αγορά στους Κινέζους κατασκευαστές, φοβούμενες ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε σημαντικά τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο που βρίσκεται ήδη σε περίοδο βαθιάς τεχνολογικής μετάβασης.

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Στο πολιτικό μέτωπο, η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν υποστήριξε ότι κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την πώληση κινεζικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με το Πεκίνο.

Η ίδια προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «στρατηγικό λάθος».

Ο Τραμπ απέρριψε τη συγκεκριμένη εκτίμηση, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως ανυπόστατη φήμη», ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική του μέχρι σήμερα έχει κρατήσει τα κινεζικά οχήματα εκτός της αμερικανικής αγοράς.

Το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Κανονισμός που θεσπίστηκε στις αρχές του 2025 από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν απαγορεύει στους Κινέζους κατασκευαστές να πωλούν ή να κατασκευάζουν επιβατικά οχήματα στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διατηρεί δασμούς άνω του 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, περιορίζοντας ουσιαστικά την πρόσβασή τους στην αμερικανική αγορά.

Διαβάστε ακόμη

ΕΚΤ: Βροχή προβλέψεων για ακόμη υψηλότερα επιτόκια – Τα νέα σενάρια από τους διεθνείς οίκους

ΗΠΑ: Στα $1,97 τρισ. σκαρφάλωσε το δημοσιονομικό έλλειμμα – Εκτοξεύεται το κόστος του χρέους

Οδηγός επιβίωσης: 10 δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε στην εποχή της ΑΙ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ