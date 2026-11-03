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Με ισχυρή παρουσία και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, η ελληνική ομογένεια διεκδικεί σημαντικό ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που διεξάγονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί συμμετέχουν σε αναμετρήσεις για το Κογκρέσο, αλλά και για θέσεις στις πολιτειακές κυβερνήσεις και στα νομοθετικά σώματα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την εκπροσώπησή τους.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η υποψηφιότητα του Κρις Πάπας για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, γνωστά ονόματα της ομογένειας, όπως ο Γκας Μπιλιράκης, η Νικόλ Μαλλιωτάκη και η Ντίνα Τάιτους, διεκδικούν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πέρα από την πολιτική επιρροή της ομογένειας στις ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις έχουν σημασία και για την Ελλάδα, καθώς αρκετοί υποψήφιοι διαθέτουν ενεργό κοινοβουλευτικό έργο σε ζητήματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την Κύπρο και την αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κρις Πάπας: Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Κρις Πάπας, διεκδικεί την έδρα της Γερουσίας που αφήνει η αποχωρούσα Τζιν Σαχίν, έχοντας απέναντί του τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου.

Η αναμέτρηση αποκτά εθνική διάσταση, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να διατηρήσουν την έδρα στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το κόστος ζωής, ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο Πάπας γεννήθηκε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών. Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, συνδέοντας τη δημόσια διαδρομή του με την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Η υποψηφιότητά του έχει και ιδιαίτερη σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα. Ως συμπρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ έχει πρωτοστατήσει σε παρεμβάσεις κατά της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο η Άγκυρα διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400.

Ο Πάπας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Η φετινή είναι η πρώτη του προσπάθεια να μετακινηθεί στη Γερουσία.

Οι έξι Ελληνοαμερικανοί που διεκδικούν επανεκλογή στη Βουλή

Ισχυρή είναι η παρουσία της ομογένειας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου έξι εν ενεργεία Ελληνοαμερικανοί βουλευτές διεκδικούν νέα θητεία: τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και δύο Δημοκρατικοί.

Στη Φλόριντα, τρεις Ρεπουμπλικανοί συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση:

– Γκας Μπιλιράκης, στη 12η εκλογική περιφέρεια

– Μάικ Χαριδόπουλος, στην 8η περιφέρεια

– Τζίμι Πατρόνης, στην 1η περιφέρεια

Ο Γκας Μπιλιράκης βρίσκεται στο Κογκρέσο από το 2007 και διατηρεί προσωπικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αποτελεί έναν από τους σταθερούς συνομιλητές της ελληνικής πλευράς στην Ουάσιγκτον, έχοντας αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Έχει ταχθεί κατά της προμήθειας προηγμένων αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 από την Τουρκία, επικαλούμενος την αμερικανική νομοθεσία και την πολιτική της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μαζί με τη Νικόλ Μαλλιωτάκη, τον Μάικ Χαριδόπουλο και τον Τζίμι Πατρόνη έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για σχεδιαζόμενες πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία, αλλά και για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Ο Μάικ Χαριδόπουλος έχει διατελέσει πρόεδρος της πολιτειακής Γερουσίας της Φλόριντα, ενώ ο Τζίμι Πατρόνης έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της πολιτείας.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Η μάχη στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα της στην 11η εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και περιοχές του νότιου Μπρούκλιν.

Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός.

Η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει σημαντική κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Έχει συνυπογράψει παρεμβάσεις κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο παραμένουν στην κατοχή της οι S-400, καθώς και πρωτοβουλίες που επικρίνουν τις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο.

Ντίνα Τάιτους και Μάγκι Γκούντλαντερ στη μάχη των Δημοκρατικών

Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους διεκδικεί την επανεκλογή της στην 1η εκλογική περιφέρεια, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ.

Η Τάιτους έχει συμμετάσχει σε διακομματικές πρωτοβουλίες που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ αυτών και στις προσπάθειες να παραμείνει η Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 λόγω της κατοχής των ρωσικών S-400.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ διεκδικεί δεύτερη θητεία στη 2η περιφέρεια, αντιμετωπίζοντας εκ νέου τη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Ουίλιαμς.

Η Γκούντλαντερ εξελέγη για πρώτη φορά το 2024, ενώ η φετινή αναμέτρησή της πραγματοποιείται παράλληλα με τη διεκδίκηση της Γερουσίας από τον Κρις Πάπας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον της ομογένειας για το εκλογικό αποτέλεσμα στην πολιτεία.

Κουναλάκη, Γιαννούλιας και Άντονι για σημαντικά πολιτειακά αξιώματα

Η ελληνοαμερικανική παρουσία δεν περιορίζεται στο Κογκρέσο, καθώς αρκετοί υποψήφιοι διεκδικούν σημαντικές θέσεις στις πολιτειακές διοικήσεις.

Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική Ελένη Κουναλάκη είναι υποψήφια για τη θέση της επικεφαλής του πολιτειακού θησαυροφυλακίου, με αντίπαλο τη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς.

Πρόκειται για αξίωμα με σημαντικές οικονομικές αρμοδιότητες, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση επενδύσεων, τον δανεισμό και τις εκδόσεις ομολόγων της πολιτείας.

Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός Άλεξι Γιαννούλιας επιδιώκει την επανεκλογή του στη θέση του πολιτειακού Secretary of State, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις.

Στη Νεβάδα, ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι διεκδικεί νέα θητεία ως αντικυβερνήτης, έχοντας ως βασική αντίπαλο τη Δημοκρατική Σάντρα Χάουρεγκι.

Οι ομογενείς στις πολιτειακές Γερουσίες και Βουλές

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία Ελληνοαμερικανών και στα νομοθετικά σώματα των πολιτειών, όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί Άντριου Γκουνάρντες και Τζέιμς Σκούφης διεκδικούν την επανεκλογή τους στην πολιτειακή Γερουσία.

Στην ίδια πολιτεία, ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Ταννούσης επιδιώκει νέα θητεία στην πολιτειακή Βουλή.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Λεωνίδας «Λου» Ραπτάκης συμμετέχει και πάλι στην εκλογική αναμέτρηση, ενώ στο Ντέλαγουερ υποψήφιος για νέα θητεία είναι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σπύρος Μαντζαβίνος.

Το διακύβευμα για την ομογένεια και την Ελλάδα

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν ακόμη μία δοκιμασία της πολιτικής παρουσίας των Ελληνοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και εκπροσωπούν ποικίλες εκλογικές περιφέρειες.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η διατήρηση ή η ενίσχυση της εκπροσώπησης της ομογένειας μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή της στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι αναμετρήσεις για τα πολιτειακά αξιώματα αφορούν θέσεις με ουσιαστικές αρμοδιότητες στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομική πολιτική και στη νομοθεσία.

Με την υποψηφιότητα του Κρις Πάπας για τη Γερουσία να ξεχωρίζει, η ελληνική ομογένεια επιχειρεί να διατηρήσει ισχυρή πολιτική παρουσία τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις επιμέρους πολιτείες των ΗΠΑ.