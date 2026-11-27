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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο ιδιοκτήτης εργοστασίου Παν Τζιτσένγκ πραγματοποίησε μια ημερήσια εκδρομή στην Γκουανγκτζόου για να αγοράσει ψάρια για την τσιμεντένια λίμνη του καινούργιου του σπιτιού. Οι εύποροι κάτοικοι της Καντόνας συνήθιζαν να διατηρούν διακοσμητικές λίμνες με ψάρια, μεταξύ άλλων επειδή η λέξη «ψάρι» έχει παρόμοια προφορά με τη λέξη που σημαίνει «περίσσευμα», έναν ευοίωνο συμβολισμό.

Οι ντόπιοι κυπρίνοι κόι θα αποτελούσαν την προφανή επιλογή, όμως αυτό που αντίκρισε εκεί τον συγκλόνισε, σαν την πρώτη εμπειρία με μια εθιστική ουσία.

«Από τη στιγμή που είδα τα ιαπωνικά κόι, κόλλησα», αφηγείται με ονειροπόλο ύφος στους Financial Times.

Την εποχή εκείνη, οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί ανέρχονταν σε λίγες εκατοντάδες γουάν. Ο Παν κατέβαλε 3.000 γουάν (περίπου 550 δολάρια τότε) για να αποκτήσει τους πρώτους έξι εισαγόμενους κόι, ένα πολύχρωμο είδος κυπρίνου.

Τα ιαπωνικά ψάρια διέθεταν μια σχεδόν αιθέρια ομορφιά: έντονες πινελιές βαθύ κόκκινου και μαύρου δημιουργούσαν εντυπωσιακές αντιθέσεις πάνω στο κατάλευκο σώμα τους, κάνοντας τους εγχώριους κυπρίνους να μοιάζουν με άσχημες απομιμήσεις.

Η χαρά του, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, και τα έξι ψάρια πέθαναν ξαφνικά και ο Παν ορκίστηκε ότι δεν θα ασχοληθεί ποτέ ξανά με την εκτροφή κόι.

Δύο μήνες αργότερα, είχε επιστρέψει στην Γκουανγκτζόου.

Έκτοτε, επισκεπτόταν τις τοπικές μονάδες εκτροφής κόι κάθε φορά που μπορούσε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από την ακμάζουσα επιχείρησή του, η οποία κατασκεύαζε πλαστικές φιάλες για ξένες εταιρείες καλλυντικών.

Το 2003, απογοητευμένος από την ποιότητα των ψαριών στις τοπικές μονάδες, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση εκτροφής κόι στη Φοσάν της νότιας Κίνας.

Σήμερα, η μονάδα αποτελεί ένα ειδυλλιακό σύμπλεγμα λιμνών και δεξαμενών, περιτριγυρισμένων από τοπικά δέντρα λίτσι και εισαγόμενα ιαπωνικά μαύρα πεύκα ηλικίας ενός αιώνα.

Η Changlong Koi Farm έχει εξελιχθεί στην κορυφαία μονάδα εκτροφής κόι της Κίνας. Ο Παν αρνείται να αποκαλύψει πόσα χρήματα έχει δαπανήσει για αυτήν, όμως συνεργάτες του εκτιμούν ότι το ποσό ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατ. γουάν (15 εκατ. δολάρια).

«Τα ιαπωνικά κόι είναι τόσο καθαρά», λέει ο Παν, καθώς πίνουμε παλαιωμένο τσάι pu’er στη σκιά μιας βεράντας με θέα στη μονάδα του. «Δεν έχουν κανένα ανεπιθύμητο σημάδι».

Το πανάκριβο χόμπι των Κινέζων εκατομμυριούχων

Κινέζοι εκατομμυριούχοι όπως ο Παν έχουν αναδειχθεί στους μεγαλύτερους αγοραστές παγκοσμίως των nishikigoi, της πλέον περιζήτητης ποικιλίας διακοσμητικών κυπρίνων.

Έχουν δαπανήσει αστρονομικά ποσά για τα καλύτερα ψάρια με τις καθαρότερες γενεαλογικές γραμμές, έχουν κατασκευάσει πολυτελείς κήπους για τις συλλογές τους και έχουν πληρώσει ακόμη και για αισθητικές επεμβάσεις στα πολύτιμα κόι τους.

Στους λάτρεις των κόι συγκαταλέγονται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Κίνας, από τον ιδρυτή της Alibaba, Τζακ Μα, μέχρι τον έκπτωτο μεγιστάνα των ακινήτων, Χούι Κα Γιαν. Κινούνται σε έναν κόσμο που κατοικείται από λαθρεμπόρους, αισθητές και φανατικούς συλλέκτες ψαριών.

Ωστόσο, η γοητεία που ασκούν τα κόι στην Κίνα και τα ολοένα μεγαλύτερα ποσά που δαπανούν οι συλλέκτες συμπίπτουν με την ενίσχυση του ελέγχου του Πεκίνου στον ιδιωτικό πλούτο.

Οι αυστηρότεροι φορολογικοί έλεγχοι και οι εκστρατείες κατά της διαφθοράς και της επιδεικτικής κατανάλωσης έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους συλλέκτες κάθε είδους πολυτελών αγαθών, από έργα τέχνης μέχρι γρήγορα αυτοκίνητα. Τα κόι δεν αποτελούν εξαίρεση.

Ο Λιου Τονγκ, γενικός γραμματέας της Ένωσης Κόι της Γκουανγκντόνγκ, υποστηρίζει ότι η αφοσίωση είναι απαραίτητη σε έναν χώρο που έχει εξελιχθεί σε αποκλειστικό προνόμιο των πλέον παθιασμένων συλλεκτών.

«Τα κορυφαίας ποιότητας κόι παρουσιάζονται μόνο στους φανατικούς λάτρεις τους», λέει, καθισμένος απέναντι από τον Παν, σε ένα πέτρινο τραπέζι διακοσμημένο με χαραγμένους κυπρίνους.

«Εάν δεν είσαι αρκετά τρελός με τα κόι, δεν έχεις αποδεδειγμένο ιστορικό διακρίσεων ή δεν διαθέτεις τεράστια περιουσία, δεν πρόκειται καν να τα δεις».

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς και οι αισθητικές επεμβάσεις στα ψάρια

Η Κίνα τρέφει εδώ και αιώνες ιδιαίτερο σεβασμό για τους κυπρίνους. Το ψάρι αποτελεί μοτίβο στη ζωγραφική και την πορσελάνη για περισσότερο από μία χιλιετία, συμβολίζοντας την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ευημερία. Ωστόσο, η μανία για τα κόι αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών.

Η Ένωση Κόι της Γκουανγκντόνγκ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των κινεζικών μονάδων εκτροφής και στην ενίσχυση του κύρους των εγχώριων ψαριών, μέσω της ετήσιας διοργάνωσης China Koi Show.

Από το ταπεινό ξεκίνημά της πριν από περίπου 25 χρόνια, η διοργάνωση, την οποία φιλοξενεί ο Παν σε εμπορικό πάρκο ιδιοκτησίας του, έχει φτάσει να προσελκύει κριτές από ολόκληρο τον κόσμο.

Κριτές και διαγωνιζόμενοι συγκεντρώνονται γύρω από πολύτιμα ψάρια που φιλοξενούνται σε προσωρινές μπλε δεξαμενές, αξιολογώντας το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους.

Προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες νίκης ή ακόμη και για καθαρά αισθητικούς λόγους, ορισμένοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν τα ψάρια τους σε αισθητικές επεμβάσεις, αφαιρώντας λέπια που βρίσκονται σε ακατάλληλα σημεία ή εξομαλύνοντας τα περιγράμματα ατελών χρωματικών κηλίδων.

Ο Τζόου Σουεγιόνγκ, σήμερα εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ένωσης Κόι της Γκουανγκντόνγκ, συνάντησε για πρώτη φορά τα κόι το 1985, όταν περιπλανιόταν σε έναν λαβύρινθο καταστημάτων, φαρμακείων και παλαιοπωλείων στην καρδιά της παλιάς εμπορικής συνοικίας της Γκουανγκτζόου.

Τότε ήταν 21 ετών και εργαζόταν ως τραπεζικός ταμίας. Μπήκε τυχαία σε ένα δροσερό ισόγειο κατάστημα, όπου ένα κοπάδι λαμπερών ψαριών κολυμπούσε νωχελικά σε μια δεξαμενή.

Είχε ανακαλύψει ένα σημείο πώλησης της επιχείρησης που θεωρείται η πρώτη εταιρεία λιανικής πώλησης ιαπωνικών κόι στην Κίνα, την οποία είχε ιδρύσει περίπου δύο χρόνια νωρίτερα μια επιχείρηση από το Χονγκ Κονγκ.

Όπως και ο Παν, γοητεύτηκε από την ομορφιά τους και άρχισε αμέσως να αγοράζει μικρότερα κόι αξίας 10 γουάν ή λιγότερο.

Ο Τζόου, ο οποίος τότε κέρδιζε 54 γουάν τον μήνα, ανήκε στην πρώτη γενιά εργαζομένων της μεσαίας τάξης που διέθεταν χρήματα για προαιρετικές αγορές.

Η κινεζική οικονομία είχε αρχίσει πρόσφατα να υιοθετεί τον καπιταλισμό, έπειτα από δεκαετίες βίαιης ταξικής πάλης, και η Γκουανγκτζόου, χάρη στην εγγύτητά της τόσο στο Χονγκ Κονγκ όσο και στα εργοστάσια της ηπειρωτικής Κίνας, γνώριζε μεγάλη οικονομική άνθηση.

Η μανία για τα κόι εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την πόλη.

Μέχρι τη δεκαετία του 2000, εκτιμά ο Τζόου, επτά στις δέκα επαύλεις της Γκουανγκτζόου διέθεταν λίμνες με κόι, είτε βρίσκονταν στις αποικιακές συνοικίες της παλιάς πόλης είτε στις νεότερες αναπτύξεις των επεκτεινόμενων προαστίων.

Η επικρατούσα αντίληψη μεταξύ των εύπορων κατοίκων ήταν τότε: «Εάν οι άλλοι έχουν κόι, θα αποκτήσω κι εγώ».

Ο Τζόου εγκατέστησε μάλιστα μια δεξαμενή ακόμη και στο τραπεζικό υποκατάστημα όπου εργαζόταν.

Η εξάπλωση των κόι δεν ήταν απαλλαγμένη από προβλήματα. Σε μία από τις πρώτες διοργανώσεις του China Koi Show, τα ψάρια πέθαναν στις δεξαμενές τους εξαιτίας ενός ιού. Την επόμενη χρονιά, αφανίστηκαν λόγω μόλυνσης από χλώριο.

Το ακριβότερο κόι στον κόσμο που πωλήθηκε για 1,8 εκατ. δολάρια

Τα κόι που εκτρέφονται στην Ιαπωνία εξακολουθούν να εξασφαλίζουν τις υψηλότερες τιμές.

Το 2018, ένας εκτροφέας στη Χιροσίμα πούλησε το «S-legend», έναν κόκκινο και λευκό κυπρίνο nishikigoi της ποικιλίας kohaku, έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων σε έναν μεσάζοντα από την Ταϊβάν, αν και ο Τζόου υποστηρίζει ότι ο τελικός αγοραστής ήταν επιχειρηματίας από την Γκουανγκντόνγκ.

Η συναλλαγή το κατέστησε το ακριβότερο κόι που έχει πωληθεί ποτέ.

Τόσο πολύτιμα θεωρούνται τα ιαπωνικά κόι, ώστε η Ιαπωνία εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς και κανόνες παρακολούθησης, οι οποίοι ουσιαστικά ισοδυναμούν με απαγόρευση εισαγωγής των συγκεκριμένων ψαριών από άλλες χώρες, σύμφωνα με Κινέζους εκτροφείς.

Παρότι οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους εγχώριους κυπρίνους από ιούς, οι Κινέζοι εκτροφείς εικάζουν ότι η χώρα επιδιώκει επίσης να προστατεύσει τις γενεαλογικές γραμμές των ψαριών της.

Αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι εκτροφείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό All Japan Show πρέπει να διατηρούν τα διαγωνιστικά τους κόι σε μονάδες εκτροφής στην Ιαπωνία.

Ορισμένοι μεταπωλούν τα ψάρια σε αγοραστές από όλο τον κόσμο. Άλλοι μεταφέρουν πίσω στην Κίνα πολύτιμα ψάρια αναπαραγωγής για τις δικές τους μονάδες, αν και τόσο ο Παν όσο και ο Τζόου προειδοποιούν ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις εκτροφής μπορεί να είναι εξαιρετικά προστατευτικές απέναντι στα καλύτερα ψάρια τους.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι Κινέζοι λάτρεις των κόι αποφάσισαν ότι δεν αρκούσε πλέον να εισάγουν πολύτιμα ψάρια από την Ιαπωνία ή να τα διατηρούν εκεί για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.

Από πιθανότατα οι μεγαλύτεροι ξένοι αγοραστές ιαπωνικών κόι, πέρασαν στη δημιουργία δικών τους μονάδων εκτροφής.

Ο Τζόου, ο οποίος εγκατέλειψε τον τραπεζικό κλάδο για να ανοίξει μια μονάδα στα ορεινά προάστια της Γκουανγκτζόου και του οποίου το δέρμα έχει πλέον μαυρίσει από τις ατελείωτες ώρες φροντίδας των λιμνών μέσα στην τροπική ζέστη, εκτιμά ότι η εγχώρια βιομηχανία κόι της Κίνας έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει την Ιαπωνία.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς.

Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος με τα 4.000 ψάρια

Παρά ταύτα, οι εκτροφείς έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την ελκυστικότητα των κόι κινεζικής προέλευσης.

Τον Μάιο του 2026, ένα κόι από τη μονάδα του Παν πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4 εκατ. γουάν (λίγο λιγότερο από 600.000 δολάρια), σημειώνοντας ρεκόρ για ψάρι που είχε εκτραφεί στην Κίνα.

Η πώληση σε έναν εξαιρετικά εύπορο Αμερικανό αγοραστή προσέλκυσε τόση προσοχή, ώστε λίγο αργότερα ο Παν δέχθηκε τηλεφώνημα από την τοπική φορολογική υπηρεσία.

Ο συγκεκριμένος αγοραστής ήταν ο Χέρμπερτ Φριτς.

Το βετεράνο στέλεχος του κλάδου ασφάλισης υγείας διαθέτει, σύμφωνα με ένα εξειδικευμένο έντυπο του κλάδου, τη μεγαλύτερη ιδιωτική μονάδα εκτροφής κόι στον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει δεκάδες λίμνες και πολυάριθμες δεξαμενές με εκατοντάδες χιλιάδες γαλόνια νερού.

Ο Φριτς είναι εδώ και χρόνια παθιασμένος συλλέκτης εξωτικών ζώων, μεταξύ των οποίων βοοειδή Γουατούσι, κόκκινα ελάφια, ελάφια wapiti και βίσονες, τα οποία διατηρεί στο ράντσο του έξω από το Νάσβιλ του Τενεσί.

Η εμμονή του με τα κόι είναι πιο πρόσφατη και προέκυψε από το διαχρονικό ενδιαφέρον του για τα μεγάλα ψάρια, το οποίο τελικά τον οδήγησε σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, λίγο πριν από την πανδημία, για να δει κόι ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους.

Έκτοτε, όπως εξηγεί «απλώς τα ερωτεύτηκα».

«Σε μια συνηθισμένη ημέρα μου αφιερώνω πιθανότατα πέντε ή έξι ώρες στο τάισμα των ψαριών. Θα ταΐσω για μία ή δύο ώρες τα ψάρια στη μονάδα του σπιτιού μου και στη συνέχεια θα πάω στις κύριες εγκαταστάσεις, όπου θα περάσω περίπου άλλες τρεις ώρες», λέει με νοσταλγικό ύφος, πίσω από το πυκνό λευκό μουστάκι του.

Το 2025 άρχισε να αποκτά και κόι από κινεζικές μονάδες εκτροφής, πολλά από τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από Ιάπωνες εκτροφείς. Σύντομα είχε νοικιάσει δικές του εγκαταστάσεις στην Γκουανγκτζόου για να φιλοξενήσει μέρος της συλλογής του.

Οι Κινέζοι εκτροφείς, σύμφωνα με τον Φριτς, έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό την τέχνη της εκτροφής νεότερων κόι διαγωνιστικού επιπέδου. Ωστόσο, η κάλυψη της απόστασης από την Ιαπωνία στην εκτροφή μεγαλύτερων και ηλικιακά ωριμότερων ψαριών θα μπορούσε να απαιτήσει ολόκληρες γενιές.

«Έχουν πλέον ορισμένα εκπληκτικά ψάρια ηλικίας τριών ετών και εξαιρετικής ποιότητας ψάρια δύο ετών. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι εξίσου καλοί με τους καλύτερους εκτροφείς στην Ιαπωνία».

Ο ίδιος εκτιμά ότι διαθέτει σήμερα 3.000 έως 4.000 κόι σε τέσσερα θερμοκήπια στο Τενεσί, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί και ένα πέμπτο.

Διαθέτει επιπλέον 200 έως 300 κυπρίνους στις εγκαταστάσεις του στην Γκουανγκτζόου, ενώ την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε στο All Japan Show με 300 κόι που διατηρεί στην Ιαπωνία.

Ο κόσμος των κόι αφορά «καθαρά το δικαίωμα να καυχιέσαι για τα αποκτήματά σου» και την ευκαιρία να συναναστρέφεσαι άλλους λάτρεις των ψαριών, αναφέρει, προσθέτοντας ότι πιθανότατα έχει δαπανήσει «πολλά εκατομμύρια» για την εμμονή του.

«Είναι ένα ποσό που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να παρακολουθώ και θα ντρεπόμουν να το δημοσιοποιήσω, ακόμη κι αν το γνώριζα».

Η εκστρατεία του Πεκίνου κατά της επίδειξης πλούτου

Δεν είναι μόνο το χλώριο και οι αισθητικές επεμβάσεις που προκαλούν προβλήματα στους ιδιοκτήτες κόι.

Τα χρόνια των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και η ύφεση στον κλάδο των ακινήτων έχουν πλήξει τη ζήτηση για είδη πολυτελείας, από το ουίσκι και το κρασί μέχρι τα έργα τέχνης, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα ψάρια.

Ακόμη χειρότερα, το κλίμα στην αγορά έχει επιβαρυνθεί από την εκστρατεία της Κίνας κατά της διαφθοράς και της επιδεικτικής κατανάλωσης.

Οι μεγιστάνες της χώρας φοβούνται ότι οι εξεζητημένες αγορές μπορεί να τους καταστήσουν στόχους μιας εκκαθάρισης για υποθέσεις διαφθοράς ή ενός εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου.

Ο Νγκάι Μαν Φάι, ιδρυτής της Harbour Koi Farm, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις στο Χονγκ Κονγκ και στη Φοσάν, παρακολούθησε από πρώτο χέρι την εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος των Κινέζων για τα κόι.

Τη δεκαετία του 1980 άρχισε να πουλά κόι ως συμπληρωματική δραστηριότητα στην κύρια εργασία του ως βοηθός οδοντιάτρου χωρίς άδεια στην Περιτειχισμένη Πόλη του Καουλούν, έναν πυκνοκατοικημένο θύλακα όπου επικρατούσε ανομία στο Χονγκ Κονγκ της αποικιακής περιόδου.

Αργότερα άνοιξε κατάστημα στη γνωστή ως «Οδό των Χρυσόψαρων» στη συνοικία Μονγκ Κοκ, έναν δρόμο που παραμένει διάσημος για την πώληση υδρόβιων κατοικίδιων. Στη συνέχεια δημιούργησε τη δική του μονάδα εκτροφής στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες από την ηπειρωτική Κίνα.

Παρότι ορισμένοι πελάτες του ήταν λάτρεις των κόι που ταξίδευαν από την ηπειρωτική Κίνα στο Χονγκ Κονγκ για να πραγματοποιήσουν αγορές, εξυπηρετούσε επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του Χονγκ Κονγκ.

Δέχθηκε μάλιστα επίσκεψη από τον τότε επικεφαλής της διοίκησης του Χονγκ Κονγκ, Ντόναλντ Τσανγκ, ο οποίος εγκατέστησε μια λίμνη με κόι στο Government House, την εκτεταμένη επίσημη κατοικία του.

Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, δώρισε τα κόι στην επίσημη κατοικία, καθώς ήταν υπερβολικά μεγάλα για να φιλοξενηθούν σε λίμνη στο ιδιωτικό του διαμέρισμα, όπως ανέφερε στους Financial Times.

Όπως και ο Παν, ο Νγκάι επεκτάθηκε στη Φοσάν το 2019. Εκτιμά ότι οι δραστηριότητές του στην ηπειρωτική Κίνα αντιπροσωπεύουν πλέον το 99% της επιχείρησής του.

«Στο Χονγκ Κονγκ μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκτήσεις έναν μεγάλο πελάτη. Στην Κίνα, όμως, μπορείς να βρεις έναν μέσα σε μόλις έναν μήνα», αναφέρει.

Η σύζυγός του, Γκλόρια, με την οποία διαχειρίζεται τις μονάδες εκτροφής, προσθέτει ότι τα χρόνια της πανδημίας ήταν «η καλύτερη περίοδος όλων των εποχών» για την επιχείρηση, καθώς οι λάτρεις των ψαριών, κλεισμένοι στα σπίτια τους και πλήττοντας, ανέπτυξαν «εθισμό» στα κόι.

Η ζήτηση, όμως, έχει εξασθενήσει.

«Η κινεζική αγορά αλλάζει γρήγορα. Οι λάτρεις εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά τα ποσά που δαπανούν για τα κόι μειώνονται διαρκώς εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης», εξηγεί.

Έπειτα από δεκαετίες εξαιρετικά ταχείας ανάπτυξης, η κινεζική οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ύφεση στον κλάδο των ακινήτων –ο οποίος αποτελούσε κάποτε σημαντικό μοχλό δημιουργίας πλούτου–, αδύναμη κατανάλωση και χαμηλά επίπεδα επενδύσεων.

Η πολυετής εκστρατεία κατά της διαφθοράς, η πίεση προς τους πλουσιότερους πολίτες της χώρας να υιοθετήσουν το δόγμα της «κοινής ευημερίας», που συνεπάγεται λιγότερο επιδεικτικές δαπάνες και μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων έχουν πλήξει σοβαρά τους κλάδους πολυτελείας που κάποτε τροφοδοτούνταν από τις δαπάνες των Κινέζων.

Παρότι οι μεγιστάνες της χώρας δεν παρανομούν αγοράζοντας ψάρια, η αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στις αγορές μεγάλης αξίας έχει γίνει πλέον ο κανόνας.

Η Γκλόρια Νγκάι αναφέρεται στην περίπτωση του Γιουάν Τζιαντόνγκ, προέδρου της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σαγκάης βιοφαρμακευτικής εταιρείας BrightGene και μεγάλου νικητή του φετινού All Japan Show.

Τον Ιούνιο, ο Γιουάν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της ολοκλήρωσης αστυνομικής έρευνας στη Σουτζόου για υποψίες χειραγώγησης της αγοράς κινητών αξιών.

«Οι εκτροφείς είναι πλέον πολύ προσεκτικοί», αναφέρει.

Η BrightGene δήλωσε ότι θα «συμμορφώνεται αυστηρά με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και τις απαιτήσεις που διέπουν τις εισηγμένες εταιρείες» και παρέπεμψε τους Financial Times σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις της, στις οποίες υπογράμμιζε ότι οι επίμαχοι τίτλοι δεν ήταν μετοχές της ίδιας της εταιρείας.

Ο έκπτωτος μεγιστάνας της Evergrande και το πάθος του Τζακ Μα

Ίσως ο διασημότερος λάτρης των κόι που βρέθηκε αντιμέτωπος με δικαστικές περιπέτειες και την κινεζική κυβέρνηση είναι ο Χούι Κα Γιαν, πρώην πρόεδρος της China Evergrande, της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων που βρέθηκε στο επίκεντρο της κατάρρευσης της κινεζικής αγοράς ακινήτων.

Κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας, ο Χούι υπήρξε επιδεικτικός, αν και επιφανειακός, αγοραστής κόι, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τις αγορές του.

Σε μία περίπτωση, επιθυμώντας να παρακάμψει την απαιτητική διαδικασία καραντίνας που επιβάλλει η Κίνα στις εισαγωγές υδρόβιων οργανισμών, ο Χούι απέστειλε ένα φορτίο εισαγόμενων ιαπωνικών κόι στο Χονγκ Κονγκ, από όπου σχεδίαζε να μεταφερθούν στο Πεκίνο, προτού εγκατασταθούν στην ιδιωτική του λέσχη.

Το φορτίο κατασχέθηκε από τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τη συναλλαγή, ένα εκ των οποίων πρόσθεσε ότι τα ψάρια θανατώθηκαν.

Ένα πρόσωπο που γνώριζε τις αγορές του Χούι ανέφερε ότι στην πραγματικότητα επιδίωκε να αποκτήσει κόι προκειμένου να κερδίσει την εύνοια των κορυφαίων μεγιστάνων της χώρας, όπως ο Τζακ Μα, ο οποίος «αγαπά πραγματικά πάρα πολύ τα κόι».

Πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του ιδρυτή της Alibaba επιβεβαίωσε ότι υπήρξε παθιασμένος συλλέκτης.

Στις 20 Αυγούστου 2026, ο Χούι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Σενζέν για οικονομικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και δωροδοκία, μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας ακινήτων του.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης της Evergrande, η εταιρεία έχει εκποιήσει τη συλλογή ανεκτίμητων έργων τέχνης και καλλιγραφίας που διέθετε.

Παραμένει ασαφές εάν στην εκποίηση περιλαμβάνονταν και κόι.

Στο κυνήγι του τέλειου ψαριού

Πίσω στη Φοσάν, υπό τον ήχο του νερού που κυλά στις λίμνες των κόι και το θρόισμα του ανέμου ανάμεσα στα ιαπωνικά πεύκα αξίας εκατομμυρίων γουάν, ο Παν Τζιτσένγκ συλλογίζεται μια δύσκολη ερώτηση: ποιο ήταν το αγαπημένο του ψάρι σε όλες αυτές τις δεκαετίες συλλογής κόι;

Υπήρχε ο Jinmao, ένας λαμπερός λευκός κυπρίνος σε σχήμα τορπίλης, με κομψές, μεγάλες κόκκινες πινελιές, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο All Japan Show το 2020.

Ή ίσως ο Jinlong, ένας «θρύλος» που είχε τη σπάνια τιμή να κατακτήσει τόσο τον τίτλο του πρωταθλητή νεαρών ψαριών όσο και εκείνον του μεγάλου πρωταθλητή στη διοργάνωση.

Ή ο Jincheng, που απέσπασε την κορυφαία διάκριση το 2021.

Ωστόσο, παρότι καθένας από αυτούς τους πρωταθλητές πιθανότατα άξιζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τους κατάλληλους συλλέκτες, εκείνος που θαυμάζει περισσότερο ο Παν είναι ο ταπεινός Jinhong, ο οποίος κέρδισε μόλις δύο ασημένια μετάλλια, αλλά διέθετε «εκθαμβωτική ομορφιά» τόσο στο σχήμα όσο και στο χρώμα του.

«Πάντοτε ένιωθα ότι το All Japan Nishikigoi Show τού χρωστούσε έναν τίτλο πρωταθλητή», λέει με εμφανή ενόχληση.

Ο Παν αρνείται να αποκαλύψει το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ για την αγορά ενός ψαριού, παραδέχεται όμως ότι ήταν «σίγουρα μεγαλύτερο» από τα 4 εκατ. γουάν που κατέβαλε ο Φριτς για ένα από τα δικά του κόι.

Οι συλλέκτες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων μεγιστάνες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, έχουν γίνει αισθητά πιο διακριτικοί στις αγορές κόι το τελευταίο διάστημα, προσθέτει.

Όλα τα αγαπημένα κόι του Παν έχουν απαθανατιστεί σε τεράστιους πίνακες ζωγραφικής με λάδι, οι οποίοι κοσμούν τους τοίχους του ιδιωτικού μουσείου κόι που βρίσκεται δίπλα στη μονάδα εκτροφής του.

Το μουσείο φιλοξενεί επίσης τα αναρίθμητα τρόπαιά του από διαγωνισμούς κόι, πλαστικά γλυπτά των αγαπημένων του ψαριών στο μέγεθος μικρών ατομικών βομβών, καθώς και μικρογραφίες του ίδιου του Παν να κρατά έναν κυπρίνο στην αγκαλιά του.

Ο Παν, ο οποίος θυμάται τους συμπατριώτες του να τον υποτιμούν στα πρώτα του βήματα αποκαλώντας τον «εκτροφέα χρυσόψαρων», έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το χρυσό μετάλλιο στο All Japan Show.

Είναι υπερήφανος για το έργο του, αλλά υποστηρίζει ότι απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν στην αναζήτηση του τέλειου ψαριού.

«Στον κύκλο μας έχουμε μια παροιμία: Ένα κόι μπορεί να αξίζει 100 γουάν – μπορεί όμως να αξίζει και ένα εκατομμύριο».