Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε χθες, Δευτέρα, στη μαύρη λίστα την εταιρεία της Σιγκαπούρης Megaspeed και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι ύποπτες ότι διοχέτευσαν στην Κίνα υπερσύγχρονα τσιπ της Nvidia παρά το ισχύον εμπάργκο.

Η απόφαση αυτή του υπουργείου Εμπορίου, η οποία είχε ζητηθεί από άλλα τμήματα της κυβέρνησης Τραμπ, απαγορεύει στις αμερικανικές επιχειρήσεις -κυρίως στη γιγάντια εταιρεία τεχνολογίας Nvidia- να εξάγουν την παραγωγή τους προς αυτές τις εταιρείες, εκτός αν κάποια απ’ αυτές εξαιρεθεί από την Ουάσινγκτον.

Το μέτρο αιτιολογείται «από τον σημαντικό κίνδυνο οι οντότητες αυτές να εμπλέκονται ή να εμπλακούν στη διοχέτευση τεχνολογικών προϊόντων αιχμής προς μη εγκεκριμένες τελικές χρήσεις ή προς μη εγκεκριμένους τελικούς χρήστες», αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο.

Η Μαλαισία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει στους διαχειριστές κέντρων δεδομένων της ειδοποίηση για να τους «συστήσει να μην φιλοξενούν, να μην νοικιάζουν χώρους ούτε να παρέχουν υπηρεσίες» στις επτά εταιρείες που στοχοποιούνται στην αμερικανική μαύρη λίστα, μεταξύ των οποίων η Swiftdata, μητρική εταιρεία της Megaspeed στη Σιγκαπούρη, και μια θυγατρική της εταιρείας αυτής στη Μαλαισία, η Speedmatrix.

Η ανακοίνωση έγινε μερικές ώρες μετά την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia.

Στην αμερικανική μαύρη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η Apex Enterprise Solutions, μια θυγατρική στη Σιγκαπούρη της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας Alibaba, η οποία χαρακτήρισε «λανθασμένη» αυτή την απόφαση.

«Η Apex ουδέποτε διοχέτευσε εξελιγμένα τσιπ πληροφορικής που υπόκεινται στους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Θα διερευνήσουμε όλες τις νομικές οδούς για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τη φήμη μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Alibaba.

H Alibaba ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κινέζων πελατών της Nvidia.