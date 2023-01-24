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Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020 ανήλθαν οι δωρεές των πλούσιων Αμερικανών, οι οποίοι αποφάσισαν να διαθέσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπίες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, οι 25 μεγαλύτεροι φιλάνθρωποι της χώρας δώρισαν 196 δισ. δολάρια μέσα στο 2022 έναντι 169 δισ. δολαρίων μέσα στο 2021.

Η αύξηση των 27 δισ. δολαρίων, μάλιστα, ξεπέρασε την άνοδο των 20 δισ. δολαρίων μεταξύ του 2020 και του 2021, ενώ ήταν υπερδιπλάσια του συνολικού ποσού που έδωσαν οι top-25 το 2018.

Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων μειώθηκαν αισθητά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εξαιτίας του πληθωρισμού και της σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κορυφαίοι φιλάνθρωποι του 2022 έχουν περιουσία 936 δισ. δολαρίων, δηλαδή 164 δισ. λιγότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ένα ποσό που αντιστοιχεί σε κάμψη 15%.

Μπάφετ ο… δωρητής

Στη κορυφή της λίστας των δωρητών «φιγουράρει» για ακόμα μία φορά ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος χάρισε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα το 2022. Συνολικά δε, έχει δωρίσει 51,5 δισ. δολάρια, δηλαδή 13 δισ. δολάρια περισσότερα από τον Μπιλ Γκέιτς και την πρώην σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς.

Αναλυτικά η λίστα

Γουόρεν Μπάφετ

Berkshire Hathaway

Καθαρή περιουσία: 106 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 51,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Μπιλ Γκέιτς και Μελίντα Φρεντς Γκέιτς

Microsoft, επενδύσεις

Καθαρή περιουσία: 102 δισεκατομμύρια δολάρια, 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 38,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 5 δισεκατομμύρια δολάρια

Τζορτζ Σόρος

Hedge funds

Καθαρή περιουσία: 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 18,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 300 εκατομμύρια δολάρια

ΜαΚένζι Σκοτ

Amazon.com

Καθαρή περιουσία: 27,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 14,43 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 5,82 δισεκατομμύρια δολάρια

Μάικλ Μπλούμπεργκ

Bloomberg LP

Καθαρή περιουσία: 76,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Τσαρλς «Τσακ» Φίνι

Duty Free Shoppers

Καθαρή περιουσία: Λιγότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 8 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: μηδέν

Γκόρντον & Μπέτυ Μουρ

Intel

Καθαρή περιουσία: 7 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: μηδέν

Τζιμ & Μέριλιν Σίμονς

Hedge funds

Καθαρή περιουσία: 28,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Μαρκ Ζάκερμπεργκ & Πρισίλα Τσαν

Facebook

Καθαρή περιουσία: 49,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 900 εκατομμύρια δολάρια

Φιλ & Πένι Νάιτ

Nike

Καθαρή περιουσία: 47,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Συνολικές Δωρεές: 3,37 δισεκατομμύρια δολάρια

Δωρεές 2022: 270 εκατομμύρια

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