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Ο ρωσικός στρατός έπληξε το λιμάνι της πόλης Βίλκοβο στην περιοχή της Οδησσού, στην Ουκρανία, αποθήκη σιδηροδρομικού υλικού στην περιοχή της Πολτάβα και ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι όλα χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Αρτέμ Νεκράσοφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε έξι ουκρανικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης από την οποία επηρεάζονται περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία ενέργειας, η DTEK, δήλωσε σήμερα ότι ρωσική επίθεση έπληξε έναν από τους θερμοηλεκτρικούς της σταθμούς, που διέκοψε τη λειτουργία του λόγω σημαντικών ζημιών.