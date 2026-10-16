Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ενδείξεις για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία, με βασικούς παράγοντες το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις σε βιομηχανικά προϊόντα και κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου 0,5% τον Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,1%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη από τον Ιούλιο του 2022, όταν είχε φθάσει στο 8,8%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις τιμές εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο, μετά την αύξηση 1,2% του προηγούμενου μήνα. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι εξαγωγικές τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή από τον Ιούλιο του 2022.

Εκτίναξη στο κόστος της ενέργειας

Η ενέργεια αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης των τιμών εισαγωγών, καθώς το κόστος των εισαγόμενων καυσίμων ενισχύθηκε κατά 4,8% τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μειώσεις 0,2% τον Αύγουστο και 6,8% τον Ιούλιο.

Οι τιμές του εισαγόμενου πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 4,6% σε μηνιαία βάση, ενώ το φυσικό αέριο κατέγραψε άνοδο 1,6%.

Σε ετήσια βάση, οι ανατιμήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες. Οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 34,5%, με το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα να εμφανίζουν άνοδο 35,4%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου εκτινάχθηκαν κατά 96,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή από τον Ιούνιο του 2022, όταν ο σχετικός δείκτης είχε αυξηθεί κατά 149,5%.

Ανατιμήσεις και εκτός ενέργειας

Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίστηκαν στα ενεργειακά προϊόντα. Οι τιμές εισαγωγών εξαιρουμένων των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας μια περίοδο κατά την οποία δεν έχει καταγραφεί μηνιαία υποχώρηση από τον Αύγουστο του 2025.

Σε ετήσια βάση, ο συγκεκριμένος δείκτης ενισχύθηκε κατά 6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2022.

Στην άνοδο συνέβαλαν οι υψηλότερες τιμές στα κεφαλαιουχικά αγαθά, στις βιομηχανικές πρώτες ύλες, στα καταναλωτικά προϊόντα και στον κλάδο των αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προμηθειών και υλικών αυξήθηκαν κατά 1,4%, μετά την άνοδο 1,3% τον Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις να επικεντρώνονται στα επεξεργασμένα μέταλλα, στα μη μεταλλικά προϊόντα και στις αγροτικές πρώτες ύλες βιομηχανικής χρήσης.

Στα κεφαλαιουχικά αγαθά, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,9% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, κυρίως λόγω των υπολογιστών, των περιφερειακών συστημάτων, των ημιαγωγών και του βιομηχανικού εξοπλισμού.

Οι τιμές εισαγόμενων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κινητήρων αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ τα καταναλωτικά αγαθά, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, σημείωσαν άνοδο 0,4%.

Αμετάβλητες παρέμειναν συνολικά οι τιμές εισαγωγών τροφίμων, ζωοτροφών και ποτών, καθώς οι αυξήσεις στα λαχανικά, στον πράσινο καφέ και στα φρούτα αντισταθμίστηκαν από μειώσεις στη ζάχαρη, στα ψάρια και στα οστρακοειδή.

Ισχυρή άνοδος στις τιμές των αμερικανικών εξαγωγών

Ανοδικά κινήθηκαν τόσο οι αγροτικές όσο και οι μη αγροτικές εξαγωγές των ΗΠΑ.

Οι τιμές των αγροτικών εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Νοέμβριο του 2022. Καθοριστική ήταν η συμβολή των υψηλότερων τιμών στη σόγια, στο καλαμπόκι και στο σιτάρι.

Οι αγροτικές εξαγωγικές τιμές δεν έχουν παρουσιάσει μηνιαία μείωση από τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση έχουν αυξηθεί κατά 9%.

Αντίστοιχα, οι τιμές των μη αγροτικών εξαγωγών ενισχύθηκαν κατά 2,1%, μετά την αύξηση 1,3% τον Αύγουστο, με την ετήσια μεταβολή να διαμορφώνεται στο 11,8%.

Στις μη αγροτικές βιομηχανικές προμήθειες και πρώτες ύλες καταγράφηκε αύξηση 4%, έναντι 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των χημικών προϊόντων υπεραντιστάθμισαν τις μειώσεις στα μη σιδηρούχα και άλλα μέταλλα.

Στα εξαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ στα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και κινητήρες η άνοδος έφθασε στο 0,8%. Τα καταναλωτικά αγαθά, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, σημείωσαν αύξηση 1,1%.

Αυξήσεις στις εισαγωγές από Κίνα και Ευρώπη

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των προϊόντων που εισάγουν οι ΗΠΑ από βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Οι τιμές εισαγωγών από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2021. Σε ετήσια βάση, η αύξηση έφθασε στο 3,1%.

Οι εισαγωγικές τιμές από την Ιαπωνία ενισχύθηκαν κατά 0,6%, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 0,3%, από το Μεξικό κατά 0,6% και από τον Καναδά κατά 1,3%.

Στην πλευρά των εξαγωγών, οι τιμές των αμερικανικών προϊόντων που κατευθύνονται στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 2,7%, στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις τιμές των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 3,9%, ενώ οι εξαγωγικές τιμές προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 1,7%, προς το Μεξικό κατά 2,5% και προς τον Καναδά κατά 1%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε βελτίωση κατά 3,6% των όρων εμπορίου των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο του 2018, όταν άρχισε η δημοσίευση των σχετικών μηνιαίων μεταβολών.

Αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και στις μεταφορές

Σημαντικές μεταβολές καταγράφηκαν και στις τιμές των διεθνών υπηρεσιών μεταφορών.

Οι τιμές των εισαγόμενων υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών αυξήθηκαν κατά 12,6% τον Σεπτέμβριο, μετά τις μειώσεις 11,2% τον Αύγουστο και 11% τον Ιούλιο. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα αεροπορικά ναύλα που συνδέονται με την Ευρώπη και την Ασία.

Σε ετήσια βάση, οι συγκεκριμένες τιμές αυξήθηκαν κατά 11,8%, ενώ οι τιμές εισαγόμενων υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων ενισχύθηκαν κατά 25,7%.

Αντίθετα, οι τιμές των εξαγόμενων υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς επιβατών μειώθηκαν κατά 1,7% σε μηνιαία βάση, ενώ οι αντίστοιχες τιμές αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών υποχώρησαν κατά 2,2%.

Παρά τις μηνιαίες μειώσεις, οι τιμές των εξαγόμενων υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων παρέμειναν αυξημένες κατά 18,8% σε ετήσια βάση, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Διαβάστε ακόμη

Ποια είναι η εντυπωσιακή νέα «φωνή του Τραμπ» Κέιτι Ζακαράια και γιατί δήλωνε δικηγόρος χωρίς να έχει άδεια

Ο Eλον Μασκ κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία με το πρώτο Tesla που πετάει (vids)

Airbnb: Οι πλατφόρμες «μαρτυρούν» τα αδήλωτα ενοίκια στην εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ