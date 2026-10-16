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Στην Ουάσιγκτον, όπου η πολιτική επικοινωνία αποτελεί καθημερινά μια μάχη εντυπώσεων, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που αφορά στην ίδια. Και μάλιστα πριν ακόμη προλάβει να δώσει το προσωπικό της στίγμα από το βήμα των επίσημων ενημερώσεων.

Η Κέιτι Ζακαράια, η εντυπωσιακή συντηρητική σχολιάστρια και στενή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, επελέγη για να αναλάβει ένα από τα πλέον προβεβλημένα αξιώματα της αμερικανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η ανάδειξή της συνοδεύεται από ένα ερώτημα που αγγίζει την προσωπική της αξιοπιστία: Γιατί παρουσιάζει επανειλημμένα τον εαυτό της ως δικηγόρο, όταν δεν προκύπτει ότι διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Καλιφόρνια;

Το ζήτημα δεν αφορά απλώς σε μια αμφιλεγόμενη διατύπωση στο βιογραφικό της. Έχει ήδη προκαλέσει δημοσιογραφική έρευνα, αντιδράσεις και αίτημα διερεύνησης από εποπτικό οργανισμό, δημιουργώντας έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο.

Και αυτό διότι η γυναίκα που καλείται να υπερασπιστεί δημόσια τις θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα δικά της επαγγελματικά προσόντα.

Από το Fox News και το Truth Social στον Λευκό Οίκο

Η Ζακαράια δεν είναι άγνωστη στο συντηρητικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις σε πολιτικές εκπομπές του Fox News και άλλων συντηρητικών δικτύων, διαμορφώνοντας την εικόνα μιας δυναμικής σχολιάστριας με ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση.

Η ίδια έχει αυτοχαρακτηριστεί «σκληροπυρηνική υποστηρίκτρια του Τραμπ», μια ταυτότητα που την τοποθετεί στον στενό ιδεολογικό κύκλο του Αμερικανού Προέδρου.

Σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η Ζακαράια δέχθηκε πρόταση να αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από την κυβέρνηση στα τέλη Αυγούστου.

Η Λέβιτ είχε προηγουμένως λάβει άδεια μητρότητας μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και αναμένεται να ενταχθεί στο Fox News ως τηλεοπτική συνεργάτιδα τον Νοέμβριο.

Την επιλογή της Ζακαράια αποκάλυψαν πρώτοι οι New York Times, ενώ κατά την αρχική επιβεβαίωση της είδησης από το CNBC δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί εάν είχε αποδεχθεί επισήμως την πρόταση.

Η επαγγελματική της διαδρομή εξηγεί γιατί θεωρήθηκε κατάλληλη για μια τόσο πολιτικά ευαίσθητη θέση.

Από τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, εργάζεται ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας της Trump Media & Technology Group, της εταιρείας που ελέγχει το Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο Τραμπ.

Προηγουμένως, είχε πραγματοποιήσει μια σύντομη, δίμηνη θητεία ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Παράλληλα, εμφανίζεται στο επαγγελματικό της προφίλ ως γενική νομική σύμβουλος της Fix California, μιας συντηρητικής οργάνωσης που ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Τραμπ και πρώην επικεφαλής του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών, Τζον Φ. Κένεντι.

Η διαδρομή της συνδυάζει, επομένως, την πολιτική επικοινωνία, την τηλεοπτική παρουσία, τη δραστηριότητα στον συντηρητικό χώρο και τη συνεργασία με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Πρόεδρο.

Αυτό που αμφισβητείται, ωστόσο, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι του βιογραφικού της.

Το πτυχίο Νομικής, οι εξετάσεις που δεν πέρασε και η ιδιότητα της δικηγόρου

Η Ζακαράια διαθέτει πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή Caruso του Πανεπιστημίου Pepperdine. Πρόκειται για ένα πραγματικό ακαδημαϊκό προσόν, το οποίο όμως δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποφοίτηση από μια νομική σχολή και η απόκτηση επαγγελματικής άδειας αποτελούν δύο διαφορετικά στάδια.

Στην Καλιφόρνια, όπου η Ζακαράια έχει ζήσει και εργαστεί, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η επιτυχία στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαγγελματικής και ηθικής αξιολόγησης και η επίσημη αδειοδότηση.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, η Ζακαράια επιχείρησε να περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας μετά την αποφοίτησή της, αλλά δεν τα κατάφερε. Την πληροφορία είχε δημοσιεύσει πρώτη η Wall Street Journal.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η επίσημη απάντηση που έλαβε το CNN από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλιφόρνιας δεν διαθέτει κανένα αρχείο που να δείχνει ότι η Κέιτ Σάρον Ζακαράια ή η Κέιτ Σάρον Μπλακ έχει λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας στην Καλιφόρνια», ανέφερε εκπρόσωπός του, χρησιμοποιώντας τόσο το σημερινό όσο και το πατρικό της όνομα.

Ο Σύλλογος διευκρίνισε ότι, λόγω των κανόνων εμπιστευτικότητας, μπορεί να επιβεβαιώσει εάν κάποιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις, όχι όμως απαραίτητα εάν έχει συμμετάσχει σε αυτές.

Η έρευνα του CNN δεν εντόπισε επίσης στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ζακαράια έχει περάσει τις εξετάσεις αδειοδότησης σε κάποια από τις αμερικανικές πολιτείες όπου έχει ζήσει και εργαστεί.

Οι έξι τηλεοπτικές αναφορές και η έρευνα του CNN

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η Ζακαράια δεν περιορίστηκε στην αναφορά του πτυχίου Νομικής της.

Σύμφωνα με έρευνα της ομάδας K-File του CNN, εντοπίστηκαν τουλάχιστον έξι περιπτώσεις στις οποίες η ίδια περιέγραψε τον εαυτό της ως δικηγόρο ή εταιρική δικηγόρο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Επιπλέον, καταγράφηκαν αναρτήσεις και αναδημοσιεύσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες χρησιμοποιούνταν όροι όπως attorney και legal strategist.

Το θέμα είχε αναδείξει αρχικά ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Τζαντ Λέγκουμ.

Η διαφορά δεν είναι απλώς γλωσσική. Στο αμερικανικό επαγγελματικό περιβάλλον, η χρήση συγκεκριμένων νομικών τίτλων μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποιος διαθέτει το δικαίωμα να παρέχει νομικές υπηρεσίες.

Ακόμη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τον όρο attorney για να περιγράψει τη Ζακαράια όταν ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου.

Η εξέλιξη αυτή έφερε το θέμα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα κοινωνικά δίκτυα στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Η αμήχανη στιγμή με τον Τραμπ και η απάντηση για την Κίνα

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, πού είχε περάσει η Ζακαράια τις εξετάσεις για την άσκηση της δικηγορίας.

Η ίδια, που στεκόταν πίσω από τον Πρόεδρο, παρενέβη λέγοντας ότι αυτό συνέβη όταν μετακόμισε στην Κίνα.

Η απάντηση φάνηκε να προκαλεί έκπληξη ακόμη και στον Τραμπ.

Αργότερα, μιλώντας στους New York Times, η Ζακαράια υποστήριξε ότι είχε παρακούσει την ερώτηση.

«Υπέθεσα ότι η ερώτηση ήταν “πού βρισκόσασταν μετά τη Νομική Σχολή;”», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, ο θόρυβος από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One δεν της επέτρεπε να ακούσει καθαρά, ενώ η επιθυμία της να τηρήσει το πρωτόκολλο και να διατηρήσει την απαιτούμενη απόσταση από τον Πρόεδρο την εμπόδισε να πλησιάσει.

Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν έδωσε απάντηση στο βασικό ερώτημα σχετικά με την επαγγελματική της αδειοδότηση.

Η επαγγελματική διαδρομή στο Πεκίνο και το αδιευκρίνιστο καθεστώς

Ένα ακόμη στοιχείο του βιογραφικού της Ζακαράια αφορά στην περίοδο που έζησε στην Κίνα.

Σύμφωνα με το LinkedIn, από το 2011 εργάστηκε για σχεδόν δύο χρόνια ως συνεργάτιδα στον τομέα διεθνών υποθέσεων της δικηγορικής εταιρείας Zhong Lun Law Firm στο Πεκίνο.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ήταν μία από τέσσερις συνεργάτες που εργάζονταν ως σύμβουλοι διεθνών νομικών υποθέσεων.

Η ίδια δήλωσε ότι έχει ασχοληθεί με το διεθνές συναλλακτικό δίκαιο, διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα επαγγελματικά διαπιστευτήρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κινεζικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, μόνο Κινέζοι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης δικηγορίας στην Κίνα.

Επομένως, παραμένει ασαφές ποια ακριβώς επαγγελματική πιστοποίηση επικαλείται η Ζακαράια για τη δραστηριότητά της εκεί.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξήγησε ότι η Ζακαράια μετακόμισε στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της μετά την αποφοίτησή της, λόγω της εργασίας εκείνου σε αμερικανική εταιρεία private equity, ενώ η ίδια ασχολήθηκε με διεθνείς νομικές συναλλαγές.

Η εργασία σε μια δικηγορική εταιρεία ή η παροχή συμβουλών σε διεθνείς επιχειρηματικές υποθέσεις, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνη της την κατοχή άδειας δικηγόρου.

Ανάλογα ερωτήματα προκαλεί και η αναφορά της ως general counsel στη Fix California.

Στη φορολογική δήλωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για το 2024, το όνομά της εμφανίζεται σε ρόλο που σχετίζεται με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είχε και άλλα καθήκοντα, αναδεικνύει όμως την ανάγκη αποσαφήνισης της πραγματικής φύσης της εργασίας της.

Γιατί μπορεί να αποτελεί νομικό πρόβλημα η χρήση του τίτλου

Το σημαντικότερο σημείο της υπόθεσης είναι ότι δεν απαιτείται να είναι κάποιος δικηγόρος για να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Ζακαράια θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση με βάση την εμπειρία της στην επικοινωνία και την πολιτική, χωρίς να διαθέτει οποιαδήποτε νομική άδεια.

Το πρόβλημα προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιάσει δημόσια την επαγγελματική της ιδιότητα.

Η νομοθεσία της Καλιφόρνιας προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την άσκηση της δικηγορίας και απαγορεύει, υπό ορισμένες συνθήκες, σε μη αδειοδοτημένα πρόσωπα να παρουσιάζονται ως έχοντα το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.

Η σχετική παράβαση μπορεί να χαρακτηριστεί πλημμέλημα, με προβλεπόμενη ποινή έως ένα έτος φυλάκισης σε τοπικό σωφρονιστικό κατάστημα ή πρόστιμο έως 1.000 δολάρια, ή και τα δύο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ζακαράια έχει διαπράξει κάποια παράβαση. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, τον τρόπο χρήσης του τίτλου και το εάν δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είχε δικαίωμα άσκησης δικηγορίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με το CNN, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχείρησε να εκπροσωπήσει παράνομα κάποιον ενώπιον δικαστηρίου.

Ωστόσο, η οργάνωση Campaign for Accountability, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητος, μη κομματικός φορέας εποπτείας της δημόσιας διοίκησης, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας να διερευνήσει την υπόθεση.

Έτσι, το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας δημοσιογραφικής αντιπαράθεσης.

Τι απαντά η ίδια και πώς την υπερασπίζεται ο Λευκός Οίκος

Η Ζακαράια υποστηρίζει ότι έχει εργαστεί σε διεθνείς νομικές συναλλαγές με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια.

Μιλώντας στους New York Times, ανέφερε επίσης ότι είχε συμβουλευτεί τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Pepperdine σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να περιγράφει τον εαυτό της επαγγελματικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμβουλή που έλαβε ήταν να μη χρησιμοποιεί τους τίτλους attorney ή esquire, αλλά ότι μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο lawyer.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται αποφασισμένος να στηρίξει την επιλογή της.

Ο εκπρόσωπος Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τη Ζακαράια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα του Προέδρου.

«Η Κέιτι είναι μια υπέροχη και εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει μοναδικά προσόντα και ιδιαίτερα οξυδερκή σκέψη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορέσει να ενημερώνει αποτελεσματικά τους Αμερικανούς για το έργο του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Η υπεράσπιση αυτή, ωστόσο, επικεντρώνεται στις ικανότητές της ως επικοινωνιακού στελέχους και όχι στην επίλυση των ερωτημάτων για την επαγγελματική της ιδιότητα.

Η πολιτική ειρωνεία με τον Δημοκρατικό υποψήφιο που δηλώνει γιατρός

Η υπόθεση αποκτά και μια πρόσθετη πολιτική διάσταση, καθώς Ρεπουμπλικανοί στο Μίσιγκαν έχουν επιτεθεί στον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, αμφισβητώντας τη χρήση του τίτλου του γιατρού.

Ο Ελ Σαγέντ έχει αποκτήσει πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αλλά δεν ασκεί κλινική ιατρική. Έχει εργαστεί στον τομέα της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Ντιτρόιτ, ενώ η επέκταση της υγειονομικής κάλυψης αποτελεί κεντρικό σημείο της πολιτικής του ατζέντας.

Σε πρόσφατη τηλεμαχία, ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του και πρώην βουλευτής Μάικ Ρότζερς τον χαρακτήρισε ακόμη και «απατεώνα».

Την ίδια στιγμή, Δημοκρατικοί υποστηρικτές του συνεχίζουν να τον παρουσιάζουν ως γιατρό.

Ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, σε προεκλογιστικό διαφημιστικό μήνυμα υπέρ του, ανέφερε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι γιατρός που έχει συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα για καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και χαμηλότερο κόστος ζωής.

Οι δύο περιπτώσεις δεν είναι νομικά ταυτόσημες, ωστόσο η αντιπαράθεση αναδεικνύει την πολιτική ευαισθησία γύρω από τη χρήση επαγγελματικών τίτλων και την αξιοπιστία των δημόσιων προσώπων.

Το πραγματικό πρόβλημα για τον Τραμπ

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η επιλογή εκπροσώπου Τύπου δεν είναι μια συνηθισμένη διοικητική απόφαση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συχνά λειτουργεί ως ο βασικός εκπρόσωπος της ίδιας του της κυβέρνησης, πραγματοποιώντας μακροσκελείς εμφανίσεις στο Οβάλ Γραφείο και απαντώντας ο ίδιος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, από τον πόλεμο με το Ιράν και τις πληθωριστικές πιέσεις μέχρι τις πολιτικές αντιπαραθέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της μίας ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, είναι πιθανό να ξεκινήσουν νέες κοινοβουλευτικές έρευνες για την κυβέρνηση, τις δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ και άλλες αμφιλεγόμενες υποθέσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Λευκός Οίκος θα χρειαστεί έναν εκπρόσωπο Τύπου που όχι μόνο θα διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, αλλά θα μπορεί και να απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις χωρίς να μετατρέπεται ο ίδιος σε αντικείμενο αμφισβήτησης.

Η υπόθεση Ζακαράια προκαλεί ήδη ερωτήματα για το πόσο εξονυχιστικά ελέγχθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα της πριν από την επιλογή της.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία της αντιπαράθεσης.

Δεν είναι το γεγονός ότι μια απόφοιτος Νομικής χωρίς διαπιστωμένη άδεια δικηγόρου επιλέγεται για εκπρόσωπος Τύπου. Είναι ότι η ίδια έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα έναν επαγγελματικό χαρακτηρισμό που, τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Για μια θέση στην οποία η αξιοπιστία αποτελεί βασικό εργαλείο της καθημερινής δουλειάς, η διαφορά αυτή δεν είναι αμελητέα.

Η Κέιτι Ζακαράια καλείται να γίνει η φωνή του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν, όμως, η πιο δύσκολη ερώτηση που αντιμετωπίζει αφορά στο δικό της βιογραφικό.

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