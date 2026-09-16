ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών και εξαγωγών τον Αύγουστο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αναστροφή της πτωτικής τάσης κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στις ΗΠΑ για τον μήνα Αύγουστο, καθώς οι αυξήσεις στα αγαθά εκτός καυσίμων και στα βιομηχανικά υλικά υπεραντιστάθμισαν την υποχώρηση της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, μετά την υποχώρηση κατά 0,3% τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση (Αύγουστος 2025 – Αύγουστος 2026), ο δείκτης τιμών εισαγωγών σημείωσε άλμα 7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Αύγουστο του 2022 (7,7%).

Αντίστοιχα, οι τιμές των αμερικανικών εξαγωγών ενισχύθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο, ανακάμπτοντας από τη σημαντική πτώση 1,4% του Ιουλίου, ενώ σε ετήσιο επίπεδο εμφανίζουν αύξηση-ρεκόρ 8,6%.

Αναλυτικά τα στοιχεία των εισαγωγών:

Εισαγωγές εκτός καυσίμων: Αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό της μηνιαίας ανόδου, σημειώνοντας αύξηση 0,8%. Η ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,5%, τροφοδοτούμενη από τις υψηλότερες τιμές σε κεφαλαιουχικά αγαθά (υπολογιστές, ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό), μη αλκοολούχα και καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και στα βιομηχανικά υλικά (+2%).

Εισαγωγές καυσίμων: Κατέγραψαν οριακή υποχώρηση 0,1% τον Αύγουστο, συμπληρώνοντας ένα τρίμηνο συσσώρευσης απωλειών της τάξεως του 10,2% (η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από τον Μάιο του 2025). Η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου (-1%) απορρόφησε τη μικρή άνοδο στα πετρελαιοειδή (+0,1%). Παρά ταύτα, σε ετήσια βάση οι τιμές καυσίμων παραμένουν αυξημένες κατά 26,8% (με το φυσικό αέριο στο +102,6%).

Τρόφιμα και ποτά: Σημείωσαν ήπια άνοδο 0,1%, χάρη στις αυξήσεις σε ψάρια, ζαχαρώδη και αλκοολούχα ποτά.

Αναλυτικά τα στοιχεία των εξαγωγών:

Μη αγροτικά προϊόντα: Ενισχύθηκαν κατά 0,7% τον Αύγουστο (στο +8,9% ετησίως), λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση στα βιομηχανικά υλικά και μέταλλα (+1,4%), τα κεφαλαιουχικά αγαθά (+0,2%) και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας (+0,3%).

Αγροτικά προϊόντα: Κατέγραψαν άνοδο 0,5% τον Αύγουστο, συνεχίζοντας το θετικό σερί που διατηρούν από τον Δεκέμβριο του 2025. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των αγροτικών εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 5,8% (η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022), κυρίως λόγω των ανατιμήσεων στο καλαμπόκι, τη σόγια, τα φυτικά έλαια και τις ζωοτροφές.