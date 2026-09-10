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Μπορεί η Ιταλία να έχει ταυτίσει το όνομά της με το gelato και η Γερμανία να διαθέτει ισχυρή βιομηχανία παραγωγής, όμως ο πραγματικός «πρωταθλητής» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές παγωτού βρίσκεται αλλού. Η Γαλλία διατήρησε και το 2025 την πρώτη θέση, στέλνοντας στις αγορές εκτός ΕΕ μεγαλύτερες ποσότητες από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια ευρωπαϊκή αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και διεθνούς εμπορίου. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό μέσα σε έναν χρόνο, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν και οι εισαγωγές.

Στην κορυφή των εξαγωγέων βρίσκονται η Γαλλία και η Ιταλία, με μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Σχεδόν 290 εκατ. κιλά παγωτού εξήγαγε η ΕΕ

Συνολικά, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν το 2025 περίπου 289,8 εκατ. κιλά παγωτού προς χώρες εκτός ΕΕ.

Η ποσότητα ήταν αυξημένη κατά 10% σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 26 εκατ. επιπλέον κιλά μέσα σε έναν χρόνο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές. Οι χώρες της ΕΕ προμηθεύτηκαν από αγορές εκτός Ένωσης 77,8 εκατ. κιλά παγωτού, ποσότητα αυξημένη κατά 12% ή περίπου 8,5 εκατ. κιλά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παρά την αύξηση των εισαγωγών, η διαφορά παραμένει εντυπωσιακή: η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη ποσότητα παγωτού από εκείνη που εισάγει, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές.

Η Γαλλία στην κορυφή, πολύ κοντά η Ιταλία

Για ακόμη μία χρονιά, η Γαλλία αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο εξαγωγέα παγωτού της ΕΕ προς τρίτες χώρες.

Οι γαλλικές εξαγωγές ανήλθαν το 2025 σε 59,1 εκατ. κιλά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του συνόλου των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αγορές εκτός των συνόρων της.

Η Ιταλία ακολούθησε σε μικρή απόσταση, με 55,2 εκατ. κιλά, καταλαμβάνοντας μερίδιο περίπου 19%. Η επίδοσή της επιβεβαιώνει την ισχυρή διεθνή παρουσία της χώρας σε ένα προϊόν που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής της ταυτότητας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Βέλγιο, με εξαγωγές 34,5 εκατ. κιλών και μερίδιο 12%, ενώ ακολούθησε η Γερμανία με 29,9 εκατ. κιλά, που αντιστοιχούν στο 10% του ευρωπαϊκού συνόλου.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Ολλανδία, με 26,5 εκατ. κιλά και μερίδιο περίπου 9%.

Οι πέντε μεγαλύτεροι εξαγωγείς συγκεντρώνουν έτσι περίπου το 70% των συνολικών εξαγωγών παγωτού της ΕΕ προς τρίτες χώρες, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συγκέντρωση της συγκεκριμένης αγοράς.

Η εικόνα για την Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει σαφώς μικρότερη εξαγωγική παρουσία, ενώ οι ποσότητες παγωτού που εισάγει είναι αισθητά μεγαλύτερες από εκείνες που στέλνει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η χώρα πραγματοποίησε εξαγωγές περίπου 8,3 εκατ. κιλών παγωτού.

Την ίδια χρονιά, οι εισαγωγές έφτασαν περίπου τα 19,5 εκατ. κιλά, δηλαδή ήταν υπερδιπλάσιες από τις εξαγωγές.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών ξεπερνά τα 11 εκατ. κιλά, αποτυπώνοντας την ισχυρή παρουσία εισαγόμενων προϊόντων στην ελληνική αγορά, παρά την εγχώρια παραγωγή και την έντονη εποχική κατανάλωση λόγω του τουρισμού και των υψηλών θερμοκρασιών.

Αυξήθηκε και η παραγωγή στην Ευρώπη

Η ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου συνοδεύτηκε από περαιτέρω αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Το 2025, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν συνολικά 3,44 δισ. λίτρα παγωτού, έναντι 3,38 δισ. λίτρων το 2024.

Πρόκειται για αύξηση 1,9% μέσα σε έναν χρόνο, η οποία δείχνει ότι η παραγωγή συνέχισε να κινείται ανοδικά, αν και με σαφώς ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τις εξαγωγές.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ταυτόχρονα μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς: η χώρα που έχει συνδέσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το παγωτό με τη γαστρονομική της παράδοση δεν είναι εκείνη που εξάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες.

Η Ιταλία μπορεί να παραμένει η πατρίδα του gelato στη συνείδηση εκατομμυρίων καταναλωτών, όμως όταν η σύγκριση γίνεται με βάση τα κιλά παγωτού που περνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία είναι εκείνη που κρατά τα σκήπτρα.

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