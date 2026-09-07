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Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 19.142,7 εκατ. ευρώ (21.967,9 εκατ. δολάρια) έναντι 19.900,9 εκατ. ευρώ (21.743,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 792,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 692,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 51.898,5 εκατ. ευρώ (60.153,9 εκατ. δολάρια) έναντι 48.399,1 εκατ. ευρώ (53.304,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 7,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 788,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 32.755,8 εκατ. ευρώ (38.186,0 εκατ. δολάρια) έναντι 28.498,2 εκατ. ευρώ (31.560,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 14,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.518,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.480,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Η εικόνα του Ιουλίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 ανήλθε σε 3.108,8 εκατ. ευρώ (3.503,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.013,1 εκατ. ευρώ (3.476,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 261,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 245,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,0% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 8.182,1 εκατ. ευρώ (9.313,8 εκατ. δολάρια) έναντι 7.391,7 εκατ. ευρώ (8.605,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 10,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 46,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 29,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 5.073,3 εκατ. ευρώ (5.810,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.378,6 εκατ. ευρώ (5.128,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 214,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 215,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2025.

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