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Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη σημαντική αύξηση του κόστους των αγαθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία (U.S. Bureau of Labor Statistics), ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για την τελική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), καταγράφοντας αισθητή επιτάχυνση σε σύγκριση με την οριακή άνοδο 0,1% τον Ιούλιο και τη μείωση 0,1% τον Ιούνιο.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού διαμορφώθηκε στο 5,4% για τους 12 μήνες έως τον Αύγουστο.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης για τα αγαθά τελικής ζήτησης σημείωσε ισχυρή άνοδο 1,1% τον Αύγουστο, αποτελώντας τον βασικό καταλύτη της μηνιαίας αύξησης. Οι τιμές στις υπηρεσίες τελικής ζήτησης κατέγραψαν ήπια άνοδο 0,1%.

Ο δομικός δείκτης PPI, που εξαιρεί τις ασταθείς κατηγορίες των τροφίμων, της ενέργειας και των υπηρεσιών εμπορίου, ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαίο επίπεδο (έναντι 0,4% τον Ιούλιο), ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 4,7%.

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