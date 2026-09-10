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Η επιστροφή των ερευνητικών εργασιών στη θάλασσα αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, με τη Γαλλία να ενισχύει την παρουσία της στην προσπάθεια προώθησης της διασύνδεσης.

Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam, αρχές Αυγούστου, οι πολιτικές συνεννοήσεις συνοδεύονται από την προετοιμασία ερευνητικού σκάφους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ζητούν απαντήσεις για τη συνέχεια της επένδυσης και τη θέση του ΑΔΜΗΕ στο νέο σχήμα.

Η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι έδωσε συνέχεια στις επαφές για το έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπό τα δεδομένα που δημιουργεί η συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Στο επιχειρησιακό πεδίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται γαλλικό ερευνητικό πλοίο για να αναλάβει τις εργασίες που εκκρεμούν από το καλοκαίρι του 2024.

Οι επαφές αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια συντονισμού των τριών πλευρών, ώστε η συμφωνία για τη γαλλική επενδυτική συμμετοχή να συνοδευτεί από πρόοδο στις εργασίες.

Ο σχεδιασμός για τις έρευνες

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην ετοιμότητα του ερευνητικού πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλη η διαδικασία που απαιτείται για την αποστολή, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήματος στις ελληνικές αρχές για τις αναγκαίες άδειες και την έκδοση NAVTEX, με στόχο το καλό σενάριο, την έναρξη των ερευνών εντός του Οκτωβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προηγούμενα στάδια.

Η αποστολή αφορά το τμήμα της διαδρομής που παρέμεινε ανεξερεύνητο μετά τη διακοπή των εργασιών τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής όδευσης του καλωδίου.

Η γαλλική ταυτότητα του σκάφους έχει ιδιαίτερη σημασία. Πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών συνδέουν την επιλογή με την πρόθεση του Παρισιού να καταστήσει σαφή προς την Άγκυρα την υποστήριξή του στην κατασκευή της διασύνδεσης, κάτι άλλωστε που επιδιώκει από την πρώτη στιγμή και η Αθήνα και επικύρωσε πανηγυρικά η συμφωνία του Αυγούστου με την είσοδο του γαλλικού fund στο έργο.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Το θετικό κλίμα για τη συνέχεια του έργου ενίσχυσε χθες και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, υποστηρίζοντας ότι η διασύνδεση βρίσκεται πιο κοντά στην υλοποίηση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2012, όταν ξεκίνησε η σχετική πρωτοβουλία.

Απαντώντας στην κριτική του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για την οικονομική πλευρά της επένδυσης, ανέδειξε τη συμμετοχή της Meridiam ως καθοριστική εξέλιξη, τόσο για τις οικονομικές προοπτικές όσο και για τη γεωπολιτική διάσταση του καλωδίου. Η τοποθέτησή του αποτελεί παρέμβαση υπέρ της προώθησης του έργου, σε μια περίοδο κατά την οποία η πορεία του εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις στη Λευκωσία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε τις εξελίξεις με τις συνεννοήσεις που έγιναν με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι υπάρχει συμφωνία με την Αθήνα για τις κινήσεις που ακολουθούν. Όπως ανέφερε, συζήτησε εκ νέου το θέμα με τον κ. Μητσοτάκη στο Κάιρο, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Διπλωματικού του Γραφείου με τη γαλλική πρεσβεία, αποκλειστικά για τη διασύνδεση.

Τα ερωτήματα για τον ΑΔΜΗΕ

Την ίδια ώρα, η συμφωνία με τη Meridiam ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου. Για τις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη της ΡΑΑΕΥ και της ΡΑΕΚ με τον Διαχειριστή, στην οποία προβλέπεται να συμμετάσχει και ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της επιστολής που έχουν αποστείλει οι δύο αρχές στον ΑΔΜΗΕ από τα τέλη Αυγούστου, θέτοντας σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για την πορεία του έργου και τον νέο ρόλο του Διαχειριστή σε αυτό. Η συμφωνία εισόδου της Meridiam καθιστά αναγκαίες τις διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της γαλλικής πλευράς και τη θέση του ΑΔΜΗΕ στη δομή που διαμορφώνεται.

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να εξεταστούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί εγγράφως, καθώς και οι εκκρεμότητες που συνοδεύουν τη συνέχιση της διασύνδεσης. Η αποσαφήνισή τους αποτελεί το επόμενο ζητούμενο στο ρυθμιστικό πεδίο, παράλληλα με την προετοιμασία για την επιστροφή των ερευνών στη θάλασσα.

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