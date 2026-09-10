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Μετά τη ΔΕΘ, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν… Με τη διεθνή τιμή στο πετρέλαιο Brent από τη μια να «πετάει» 3% σε μία ημέρα και να «πατάει» -και επισήμως- ξανά πλέον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο Ευρώπης από την άλλη να αγγίζει τα 80 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα, αλλά και τις τιμές της ενέργειας να «καίνε» ξανά τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης στην αγορά καυσίμων τον Οκτώβριο – τόσο για το diesel κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Με τα ως τώρα δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης «κοιτάζει» προς τα 1,90–2,00 ευρώ το λίτρο, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε εκ νέου στο 3,8% τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί περιθώρια για έκτακτα μέτρα, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε μιλώντας στο Mega ότι η υφιστάμενη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά η κυβέρνηση διατηρεί ακόμα «περιθώριο» κινήσεων για παράταση της στήριξης και για τον μήνα Οκτώβριο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

«Πάμε αναγκαστικά μήνα με τον μήνα», είπε χαρακτηριστικά ο Όμηρος Τσάπαλος, προσθέτοντας για το ενδεχόμενο επιδότησης στην αντλία σε ντίζελ κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης πως «θα δούμε τα δεδομένα προς στο τέλος του μήνα και θα κρίνουμε την κατάλληλη στιγμή αν αυτό είναι απαραίτητο». Ο ίδιος τόνισε πάντως και ότι «αν τα δίναμε όλα “με το καλημέρα” από την αρχή του πολέμου, όχι για παράταση στο diesel, όχι για επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά για τίποτα απολύτως δεν είχαμε περιθώριο» στέλνοντας μήνυμα ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν θα διστάσει να παρέμβει ξανά, αν οι συνθήκες και διεθνείς τιμές το απαιτήσουν.

Πληθωρισμός «φωτιά» και ενεργειακό σοκ

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο επιβεβαιώνουν την πίεση που ασκούν ακύσιμα και ενέργεια: ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,4% τον Ιούλιο, με την ενέργεια να πρωταγωνιστεί στις ανατιμήσεις.

Συγκεκριμένα, αν και η περίοδος πώλησης με μειωμένο φόρο δεν έχει ξεκινήσει, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει ακριβύνει κατά 53,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, το φυσικό αέριο κατά 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και η βενζίνη κατά 15,3%.

Σε αυτό το κλίμα, η έναρξη της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου βρίσκει την αγορά σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πρατηριούχων και αναλυτών, αν οι σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν, η μέση πανελλαδική τιμή εκκίνησης μπορεί να ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Τα «όπλα» που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση

Στο τραπέζι των σεναρίων για τον Οκτώβριο βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τρεις βασικές επιλογές:

– Επέκταση της επιδότησης απευθείας στην αντλία, όπως ισχύει σήμερα για το diesel κίνησης (10 λεπτά/λίτρο με ΦΠΑ), ώστε να μειωθεί άμεσα το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής.

– Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μέτρο που εφαρμόζεται παραδοσιακά κάθε χρόνο κατά την έναρξη της περιόδου, αλλά φέτος μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο γενναίο λόγω των υψηλότερων διεθνών τιμών.

– «Συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια, με την οποία η βιομηχανία θα αναλάβει μέρος του κόστους, επεκτείνοντας ουσιαστικά την έκπτωση που ήδη εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι πως δεν θα αφήσει ακάλυπτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά ο χρόνος και το μέγεθος της παρέμβασης θα κριθούν στον κατάλληλο χρόνο, από την ένταση του προβλήματος και με βάση και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, καθώς μια ενεργειακή κρίση που τροφοδοτείται από εξωγενείς παράγοντες (γεωπολιτική, διεθνείς τιμές κλπ) δεν ελέγχεται πάντα με επιδοτήσεις από καμία κυβέρνηση.

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