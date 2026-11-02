Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική ενίσχυση καταγράφουν οι Δημοκρατικοί στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena να δείχνουν προβάδισμά τους στις περισσότερες από τις κρίσιμες πολιτείες που θα καθορίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών σε Μίσιγκαν, Τέξας, Κάνσας, Μέιν και Οχάιο, μικρή διαφορά υπέρ τους στην Αλάσκα και ουσιαστική ισοπαλία στην Αϊόβα.

Για να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν όλες τις έδρες που ελέγχουν σήμερα και να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τους Ρεπουμπλικανούς. Πρόκειται για δύσκολη αποστολή, καθώς αρκετές από τις πολιτείες στις οποίες διεκδικούν έδρες αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των αντιπάλων τους.

Τα ποσοστά στις επτά κρίσιμες πολιτείες

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επιδόσεις στο Τέξας και το Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν να εκλέξουν γερουσιαστή από το 1988 και το 1932 αντίστοιχα.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο προηγείται του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον με 50% έναντι 43%, ενώ στο Κάνσας ο Άνταμ Χάμιλτον συγκεντρώνει 49% απέναντι στο 44% του Ρότζερ Μάρσαλ.

Στο Μέιν, ο Τρόι Τζάκσον προηγείται της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς με 51% έναντι 45%. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η Κόλινς είχε ανατρέψει αντίστοιχες δημοσκοπικές προβλέψεις στις εκλογές του 2020.

Η οικονομία και η δυσαρέσκεια για τον Τραμπ

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των Δημοκρατικών φαίνεται να διαδραματίζει η δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις το 38% των πιθανών ψηφοφόρων στις επτά πολιτείες εγκρίνει το έργο του Αμερικανού προέδρου, παρότι ο ίδιος είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά σε πέντε από αυτές στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι Δημοκρατικοί διατηρούν προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων στο ζήτημα του κόστους ζωής, το οποίο αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα των ψηφοφόρων. Εμφανίζονται επίσης να απολαμβάνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διαχείριση των πολεμικών συγκρούσεων και στην υπεράσπιση των συμφερόντων των απλών πολιτών.

Παράλληλα, προηγούνται μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και στις επτά πολιτείες, ενώ ενισχύουν την απήχησή τους στους νέους και στους Λατίνους.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί συγκεντρώνουν περίπου το ένα τέταρτο της υποστήριξης στις δύο τελευταίες ομάδες, παρά τα κέρδη που είχε καταγράψει ο Τραμπ το 2024.

Τα προβλήματα των Ρεπουμπλικανών και η ανατροπή στο Μίσιγκαν

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν προηγείται του Τζον Χάστεντ με 49% έναντι 44%, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου οι συνολικές δαπάνες έχουν φτάσει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Στο Μίσιγκαν, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ διατηρεί προβάδισμα 11 μονάδων έναντι του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς. Ωστόσο, η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν ξεσπάσει η εσωκομματική σύγκρουση με τη Χέιλι Στίβενς, η οποία, μετά την ήττα της στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρότζερς.

Στην Αλάσκα, η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα προηγείται οριακά του Νταν Σάλιβαν με 48% έναντι 46%, έχοντας πάντως χάσει έδαφος σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Οι νέες μετρήσεις δείχνουν επίσης ότι η υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο έχει περιοριστεί στο 56%, έναντι 66% που είχε συγκεντρώσει ο Τραμπ το 2024.

Οι αβεβαιότητες πριν από την κάλπη

Παρά τη βελτίωση των επιδόσεών τους, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όσοι αποφάσισαν την ψήφο τους τον τελευταίο μήνα προτιμούν τους Ρεπουμπλικανούς με διαφορά εννέα μονάδων, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ποσοστό αναποφάσιστων.

Επιπλέον, η δυσκολία ακριβούς αποτύπωσης της συμπεριφοράς των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης έχει οδηγήσει σε σημαντικά δημοσκοπικά σφάλματα στο παρελθόν.

Παρότι τα στοιχεία δείχνουν βελτίωση των Δημοκρατικών σε έξι από τις επτά πολιτείες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η τελική έκβαση παραμένει αβέβαιη, καθώς αρκετές αναμετρήσεις βρίσκονται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος.