ΗΠΑ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 0,4% τον Αύγουστο – Στο 3,4% ο ετήσιος δείκτης

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Σε τροχιά επιτάχυνσης επέστρεψε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη σημαντική ανατίμηση των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) ενισχύθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), έναντι αύξησης 0,1% τον Ιούλιο.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,4%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό μεταβολής με τον προηγούμενο μήνα.

Η άνοδος της τιμής της βενζίνης κατά 3,9% τον Αύγουστο αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής μηνιαίας αύξησης του γενικού δείκτη. Συνολικά, ο ενεργειακός δείκτης κατέγραψε μηνιαία αύξηση 2,1%, ενώ σε ετήσια βάση πραγματοποίησε άλμα 16,3%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,3% (έναντι 0,2% τον Ιούλιο). Ωστόσο, σε ετήσια βάση ο δομικός δείκτης υποχώρησε ελαφρώς στο 2,4%, από 2,5% τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας μια σχετική αποκλιμάκωση των δομικών πιέσεων.

Το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο (+3% ετησίως). Σημαντική αύξηση κατέγραψαν επίσης οι αεροπορικές μεταφορές (+2,7% μηνιαίως, +23,4% ετησίως).

Ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, διαμορφώνοντας την ετήσια άνοδο στο 2,7%. Αντίθετα, υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές στην ιατρική φροντίδα (-0,2%) και στην ασφάλιση οχημάτων (-0,8%).

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να τεθούν επί τάπητος από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της επόμενης εβδομάδας.