Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ, ανέφερε Aμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, διευκρινίζοντας πως μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή υποδομές στο νησί Κεσμ εξαιτίας του σημερινού αμερικανικού πλήγματος.