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Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Σεπτέμβριο, καθώς η σημαντική άνοδος των εισπράξεων στα πρατήρια καυσίμων αντιστάθμισε τη μικτή εικόνα που παρουσίασαν οι καταναλωτικές δαπάνες στους υπόλοιπους κλάδους του λιανεμπορίου.

Η αξία των λιανικών αγορών, η οποία δεν είναι προσαρμοσμένη στις μεταβολές των τιμών, αυξήθηκε κατά 0,8%, έπειτα από αναθεωρημένη άνοδο 1,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και των καυσίμων, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά μόλις 0,2% τον περασμένο μήνα. Από τις 13 κατηγορίες λιανικών πωλήσεων, οι οκτώ κατέγραψαν αύξηση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στα πρατήρια καυσίμων, όπου η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,4%.

Παρότι οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για είδη που σχετίζονται με τα χόμπι και για οικοδομικά υλικά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα καταστήματα επίπλων, ηλεκτρονικών ειδών και στα εστιατόρια.

Οι λεγόμενες πωλήσεις της ομάδας ελέγχου (control group), οι οποίες χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση για τον υπολογισμό της καταναλωτικής δαπάνης για αγαθά στο πλαίσιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%, έπειτα από την ισχυρή άνοδο του προηγούμενου μήνα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις υπηρεσίες εστίασης, τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τα καταστήματα οικοδομικών υλικών και τα πρατήρια καυσίμων. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η καταναλωτική δαπάνη έχασε μέρος της δυναμικής της καθώς το τρίτο τρίμηνο πλησίαζε στο τέλος του και οι πιέσεις στις τιμές εντείνονταν.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ταχύτερη άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ολοένα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών, περιορίζοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα και ασκώντας πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Domino’s Pizza και της Albertsons αναγνώρισαν, κατά τις πρόσφατες παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, ότι πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η καταναλωτική ζήτηση έχει επιδείξει ανθεκτικότητα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, έχοντας στηριχθεί στην υγιή αγορά εργασίας, στις μεγαλύτερες από το συνηθισμένο επιστροφές φόρων και στα κέρδη που έχουν καταγραφεί στο χρηματιστήριο.

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