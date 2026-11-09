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Σε νέα πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον οδηγεί η κατάθεση πρότασης παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε διαδικασία καθαίρεσης, από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι, Τόμας Μάσι. Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ανοίγει τον δρόμο για ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Η κίνηση εναντίον του Χέγκσεθ έρχεται στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, με τις οποίες εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχουν αποδώσει μέρος της βαριάς εκλογικής ήττας του κόμματος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο έχει αναλάβει να διευθύνει ο Χέγκσεθ.

Οι οκτώ κατηγορίες κατά του Χέγκσεθ

Ο Μάσι, ο οποίος έχασε νωρίτερα φέτος τη μάχη για την επανεκλογή του στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, κατέθεσε οκτώ άρθρα κατηγορίας σε βάρος του υπουργού Άμυνας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατηγορίες για διεξαγωγή πολέμου κατά παράβαση αποφάσεων του Κογκρέσου σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες, καθώς και για εξωδικαστικές εκτελέσεις που συνδέονται με στρατιωτικά πλήγματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, τα οποία φέρονταν να χρησιμοποιούνται από διακινητές ναρκωτικών.

Επιπλέον, ο Χέγκσεθ κατηγορείται για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, μέσω ενεργειών που φέρονται να είχαν στόχο τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Αριζόνα, Μαρκ Κέλι, ο οποίος έχει υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκσεθ, με τη συμπεριφορά του αυτή, έχει αποδείξει ότι θα εξακολουθήσει να αποτελεί απειλή για το Σύνταγμα εάν παραμείνει στη θέση του και έχει ενεργήσει κατά τρόπο κατάφωρα ασύμβατο με τα καθήκοντά του και το κράτος δικαίου», αναφέρεται στο κείμενο της πρότασης, το οποίο ανέγνωσε ο Μάσι από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ως εκ τούτου, ο Πίτερ Μπράιαν Χέγκσεθ πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη στο πλαίσιο της διαδικασίας καθαίρεσης, να απομακρυνθεί από το αξίωμά του και να αποκλειστεί από την ανάληψη οποιουδήποτε αξιώματος τιμής, εμπιστοσύνης ή αμειβόμενης δημόσιας θέσης στις Ηνωμένες Πολιτείες», προστίθεται στο κείμενο.

Ψηφοφορία στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Η πρωτοβουλία του Μάσι υποχρεώνει τη ρεπουμπλικανική ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να κινηθεί επί της πρότασης έως το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, οι προτάσεις παραπομπής για καθαίρεση έχουν προνομιακό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι η Βουλή οφείλει εντός δύο νομοθετικών ημερών είτε να τις εξετάσει, είτε να τις θέσει στο αρχείο, είτε να ψηφίσει την παραπομπή τους σε αρμόδια επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα πολιτική πίεση για την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, καθώς η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Η αντίδραση Χέγκσεθ και η εκστρατεία του Πενταγώνου

Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για την πολιτική και κοινοβουλευτική αντιπαράθεση που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο υπερασπίστηκε τις αποφάσεις και τις ενέργειές του στην ηγεσία του Πενταγώνου.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει ξεκινήσει επικοινωνιακή εκστρατεία με το σύνθημα «Stand. Fight. Defend the Republic» («Στάσου όρθιος. Πολέμησε. Υπερασπίσου τη Δημοκρατία»), επιχειρώντας να ενισχύσει τη δημόσια υποστήριξη προς την ηγεσία του.