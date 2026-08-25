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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του έτους, καθώς επιδεινώθηκαν οι εκτιμήσεις των Αμερικανών για τις επιχειρηματικές συνθήκες και την αγορά εργασίας.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε κατά 0,8 μονάδες, στις 89,4 μονάδες, μετά και την προς τα κάτω αναθεώρηση της μέτρησης του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η διάμεση εκτίμηση των οικονομολόγων τοποθετούσε τον δείκτη στις 90,2 μονάδες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης, οι ευρύτερες πιέσεις από το κόστος ζωής και η επιβράδυνση των προσλήψεων συνέχισαν να επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά μέσα στον Αύγουστο. Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Ιούλιο με τον μεγαλύτερο ρυθμό σε διάστημα άνω του ενός έτους, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους έπειτα από την ισχυρή ανάπτυξη που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο επιμέρους δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Αντίθετα, ο δείκτης που καταγράφει τις προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3 έως 16 Αυγούστου, περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια παρέμεινε πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σχέδια για ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, εξέλιξη που θα μπορούσε να διατηρήσει το κόστος των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, εφόσον εξακολουθήσουν να υφίστανται οι ανησυχίες για την προσφορά.

Η έρευνα του Conference Board έδειξε παράλληλα ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώθηκαν τον Αύγουστο. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι υπάρχουν άφθονες διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών —ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά από τους οικονομολόγους για την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς εργασίας— διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί φέτος.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν οι καταναλωτές στρέφουν το βλέμμα τους στο μέλλον. Σε ορίζοντα έξι μηνών, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίστηκαν περισσότερο απαισιόδοξοι για τις προοπτικές της απασχόλησης και των εισοδημάτων τους.

Ανάλογη επιδείνωση του κλίματος κατέγραψε και ξεχωριστός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος υποχώρησε τον Αύγουστο για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, καθώς τα νοικοκυριά εξέφρασαν ανησυχίες για την επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών και την άνοδο του πληθωρισμού.

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