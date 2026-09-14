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Ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια διεθνή σύνοδο στη Βιέννη, εμποδίσθηκε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ο Μοχαμάντ Εσλαμί και η αντιπροσωπεία του επιβιβάσθηκαν το Σάββατο σε τακτική πτήση για τη Βιέννη, όμως αποκλείσθηκαν καθ’ οδόν λόγω εμποδίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», μετέδωσε η τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι ο ιρανός αξιωματούχος επέστρεψε την ίδια ημέρα στην Τεχεράνη.

Αναμενόταν στην Αυστρία, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), του οργάνου του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, για την ετήσια γενική συνέλευση που διεξάγεται μέχρι την Παρασκευή. Είχε συμμετάσχει σ’ αυτή πέρυσι, το Σεπτέμβριο 2025, και είχε εκφωνήσει ομιλία για το Ιράν, κράτος μέλος του ΔΟΑΕ.

Διπλωματική πηγή στη Βιέννη επιβεβαίωσε, ζητώντας να μην κατονομασθεί, ότι δεν επετράπη στον Εσλαμί η είσοδος στην Αυστρία λόγω αμερικανικών πιέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του αποτελεί κίνδυνο.

Αυτές οι δύο χώρες, καθώς και οι Ευρωπαίοι, υποψιάζονται εδώ και δεκαετίες ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

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