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Η τεχνολογία επιτήρησης μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτικά ζητήματα στις ΗΠΑ, καθώς η ταχύτατη εξάπλωση των καμερών αναγνώρισης πινακίδων προκαλεί αντιδράσεις που ξεπερνούν τις παραδοσιακές κομματικές γραμμές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Flock, το δίκτυο της οποίας έχει αποκτήσει τεράστια γεωγραφική κάλυψη, πυροδοτώντας ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων και τα όρια της αστυνομικής παρακολούθησης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στην ανεξέλεγκτη επέκταση των κέντρων δεδομένων που εξυπηρετούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τα δύο μέτωπα συγκλίνουν πολιτικά, καθώς πολίτες διαφορετικών ιδεολογικών αφετηριών εκφράζουν πλέον κοινές επιφυλάξεις απέναντι στην ταχύτητα με την οποία νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στην καθημερινότητα χωρίς, όπως υποστηρίζουν, επαρκείς δικλίδες προστασίας.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την τεχνολογία, την ιδιωτικότητα και τον κρατικό έλεγχο να αναδεικνύονται σε πεδίο όπου συναντώνται τμήματα τόσο της συντηρητικής όσο και της προοδευτικής Αμερικής.

Ένα δίκτυο 120.000 καμερών σε 49 πολιτείες

Η Flock έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας στις ΗΠΑ. Περίπου 120.000 κάμερες λειτουργούν σε 49 πολιτείες, καταγράφοντας συνολικά περί τις 20 δισεκατομμύρια πινακίδες κάθε μήνα.

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στην ανάγνωση της πινακίδας ενός αυτοκινήτου. Τα συστήματα μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτοκόλλητα στον προφυλακτήρα, βαθουλώματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα που διευκολύνουν την ταυτοποίησή του.

Η εταιρεία παρουσιάζει το σύστημά της ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για τις αστυνομικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό υπόπτων και την εξιχνίαση εγκλημάτων.

Όμως η έκταση του δικτύου έχει προκαλέσει ένα συνεχώς διευρυνόμενο κίνημα αμφισβήτησης. Διαδηλώσεις κατά της Flock έχουν πραγματοποιηθεί σε 44 πολιτείες, ενώ ορισμένες πόλεις κινούνται προς την κατεύθυνση της διακοπής χρήσης των συστημάτων της. Παράλληλα, Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η μάχη μεταφέρεται στην Ατλάντα

Η ένταση έγινε ιδιαίτερα εμφανής στην Ατλάντα, όπου βρίσκεται η έδρα της Flock και όπου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο Flock Forward 2026.

Η πόλη αποτελεί ιδιαίτερα συμβολικό πεδίο για τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, καθώς διαθέτει, σύμφωνα με σειρά μελετών, περισσότερες κάμερες παρακολούθησης ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αμερικανική πόλη.

Έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το συνέδριο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μπλοκάρετε τη Flock» και «Σταματήστε να μας παρακολουθείτε».

Μεταξύ των προσώπων που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αμφισβήτησης είναι ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Μπεν Τζόρνταν, τα βίντεο του οποίου για τις κάμερες της εταιρείας έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η Flock δεν επέτρεψε την παρουσία δημοσιογράφων στο συνέδριό της, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ο Τζόρνταν, ωστόσο, εγκαταστάθηκε κοντά στο ξενοδοχείο μέσα σε ένα γκρι βαν γεμάτο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και επιχείρησε, εντός των ορίων του νόμου όπως δήλωσε, να συγκεντρώσει πληροφορίες για όσα συζητούνταν.

Έστρεψε κεραία προς το ξενοδοχείο και παρακολουθούσε μέσω φορητού υπολογιστή ασύρματα σήματα. Δεν κατάφερε να αποκτήσει κατανοητό περιεχόμενο και εκτίμησε ότι ενδεχομένως είχαν ληφθεί μέτρα για την παρεμπόδιση υποκλοπών. Την ίδια στιγμή, συνεργάτης του συγκέντρωνε δημόσια διαθέσιμες διευθύνσεις IP που συνδέονταν με το ξενοδοχείο.

Από το «1984» μέχρι την παρέμβαση Τραμπ

Η αντιπαράθεση έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια των ακτιβιστικών οργανώσεων και της τεχνολογικής κοινότητας.

Ο Τζόρνταν εμφανίστηκε στο podcast του Τάκερ Κάρλσον, όπου το σύστημα της Flock παραλληλίστηκε με τον κόσμο διαρκούς επιτήρησης που περιγράφει ο Τζορτζ Όργουελ στο δυστοπικό μυθιστόρημα «1984».

Στο θέμα παρενέβη ακόμη και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι κάμερες της εταιρείας βρίσκονται υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι διαμαρτυρίες στην Ατλάντα επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα σε περιστατικά φερόμενης κατάχρησης της τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιπτώσεις αστυνομικών που φέρονται να χρησιμοποίησαν το σύστημα για την παρακολούθηση συντρόφων τους και στη συνέχεια συνελήφθησαν ή απολύθηκαν.

Έχουν επίσης καταγραφεί καταγγελίες για λανθασμένες ταυτοποιήσεις ανθρώπων, οι οποίες οδήγησαν στη συνέχεια σε συλλήψεις.

Η ένταση έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε πολίτες σε διάφορα σημεία της χώρας έχουν προκαλέσει φθορές σε κάμερες χρησιμοποιώντας από μπογιά και πριόνια έως πυροβόλα όπλα.

Η Flock απαντά με νέα μέτρα ασφαλείας

Παρά την πίεση, ο διευθύνων σύμβουλος της Flock, Γκάρετ Λάνγκλεϊ, επιμένει ότι η επιχειρηματική πορεία της εταιρείας παραμένει ισχυρή.

Το φετινό συνέδριο κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να υπογράφει συμβάσεις με αστυνομικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις λιανικής και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η διοίκηση υποστηρίζει επίσης ότι διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου που μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης των συστημάτων της.

Μέσα στον Αύγουστο, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για τον περιορισμό πιθανών καταχρήσεων, καθώς και μείωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διατηρούνται τα δεδομένα. Ο Λάνγκλεϊ έχει παράλληλα ζητήσει συγγνώμη για περιπτώσεις κατάχρησης της τεχνολογίας από υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Όσον αφορά τις αδυναμίες ασφαλείας που είχε εντοπίσει ο Τζόρνταν, η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτές έχουν αντιμετωπιστεί στα νεότερα μοντέλα. Σύμφωνα με τον Λάνγκλεϊ, η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης σε ορισμένες κάμερες συνδεόταν με ελαττωματικές κάρτες SIM, πρόβλημα που αφορούσε περίπου το 0,05% του συνολικού δικτύου.

Ο φόβος για μια κοινωνία μόνιμης επιτήρησης

Σημαντικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έχει αποκτήσει η DeFlock, ένα οργανωμένο δίκτυο πολιτών που αντιτίθεται στην ανάπτυξη των καμερών και καταγράφει τις τοποθεσίες στις οποίες αυτές έχουν εγκατασταθεί.

Σε εκδήλωση της οργάνωσης στη Μαριέτα, κοντά στην Ατλάντα, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ορισμένοι από τους οποίους ταξίδεψαν από περιοχές τόσο μακρινές όσο το Σικάγο. Περίπου 1.000 ακόμη άτομα παρακολούθησαν διαδικτυακά.

Εκεί ο Τζόρνταν παρουσίασε δοκιμές που πραγματοποίησε σε κάμερες της Flock τις οποίες είχε αποκτήσει νόμιμα. Σε μία περίπτωση υποστήριξε ότι απέκτησε πρόσβαση σε συσκευή πατώντας επανειλημμένα ένα κουμπί, ενώ σε άλλη κατάφερε να αποκτήσει διαδικτυακή πρόσβαση σε κάμερα και να μεταδώσει ζωντανά την εικόνα της.

Για τον ίδιο, το πρόβλημα δεν εξαντλείται στην προστασία της ιδιωτικότητας. Εκτιμά ότι πιθανές ευπάθειες σε ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τις υποδομές.

Οι φόβοι για την καθημερινή παρακολούθηση αποτυπώνονται και στην περίπτωση του Τζέισον Χούνιαρ, κατοίκου της Ατλάντα που εργάζεται στον κλάδο των logistics. Παρακολουθώντας ένα βίντεο του Τζόρνταν, αναγνώρισε το πάρκο όπου περπατούσε παλαιότερα με την έγκυο σύζυγό του και συνειδητοποίησε ότι, όπως το περιέγραψε, ο γιος του είχε ουσιαστικά καταγραφεί στο σύστημα πριν ακόμη γεννηθεί.

Έκτοτε έχει καταθέσει περισσότερα από 200 αιτήματα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, προκειμένου να εξετάσει αρχεία σχετικά με τη λειτουργία της Flock.

Οι «wardrivers» και το επόμενο μέτωπο των drones

Μια ιδιαίτερη πτυχή του κινήματος κατά των καμερών αποτελούν οι λεγόμενοι «wardrivers». Πρόκειται για οργανωμένους πολίτες που κινούνται με αυτοκίνητα και χρησιμοποιούν σαρωτές προκειμένου να εντοπίζουν τα ραδιοσήματα των συσκευών.

Όταν εντοπίζεται πιθανή κάμερα, η θέση της καταγράφεται στον χάρτη της DeFlock, δημιουργώντας έτσι μια ανεπίσημη αποτύπωση του δικτύου παρακολούθησης.

Η αντιπαράθεση, όμως, δεν αφορά πλέον μόνο τις σταθερές κάμερες. Ο Λεν Φίλιπς, επαγγελματίας πληροφορικής και ιδρυτής του παραρτήματος της DeFlock στην Ατλάντα, στρέφει την προσοχή του και στον στόλο drones που αναπτύσσει η Flock για χρήση από αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα έως 95 χιλιόμετρα την ώρα και να επιχειρούν σε ύψος περίπου 121 μέτρων, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η επέκταση από τις κάμερες στα drones ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνολογικής επιτήρησης. Και καθώς το ζήτημα αποκτά διακομματικά πολιτικά χαρακτηριστικά, η Flock βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολύ ευρύτερης αμερικανικής αντιπαράθεσης: πόση ασφάλεια μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία προτού το κόστος για την ιδιωτικότητα θεωρηθεί υπερβολικά υψηλό.

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