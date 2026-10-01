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Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις μειώθηκαν σε χαμηλό τριών ετών, σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν ισχυρές.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 1.000, στις 197.000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν κατά μέσο όρο 200.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες αποτελούν ένδειξη του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν κατά 11.000, στα 1,7 εκατομμύρια, την εβδομάδα έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Οι αρχικές αιτήσεις παραμένουν τους τελευταίους μήνες κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται διστακτικές να προχωρήσουν σε απολύσεις, καθώς η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή. Την ίδια ώρα, οι προσλήψεις κινούνται με πιο συγκρατημένο ρυθμό.

Η μηνιαία έκθεση για την αγορά εργασίας, που αναμένεται την Παρασκευή, εκτιμάται ότι θα δείξει πως το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,1% τον Σεπτέμβριο. Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 85.000, μετά τη δεύτερη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από το 2024.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ο οποίος περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, υποχώρησε στις 200.000, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων.

Χωρίς την εποχική προσαρμογή, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν στις περισσότερες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Χαβάη, η Τζόρτζια και το Τέξας.

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