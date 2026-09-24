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Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, ένδειξη ότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες σε μια αγορά εργασίας που διατηρεί τη σταθερότητά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000, στις 197.000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μία από τις χαμηλότερες μετρήσεις από το 1969, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμες να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτυπώνουν τον αριθμό των ανέργων οι οποίοι ήδη λαμβάνουν επίδομα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 1,72 εκατ. για την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.

Οι νέες αιτήσεις ανεργίας κινούνται τους τελευταίους μήνες κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αποφεύγουν να μειώσουν το προσωπικό τους.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου ισχυρή όσον αφορά τις προσλήψεις. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εμφανίζει διακυμάνσεις, περιορίζοντας τις επιλογές για εργαζομένους που αισθάνονται εγκλωβισμένοι στις υφιστάμενες θέσεις τους ή βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ένας δείκτης που εξομαλύνει τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις, υποχώρησε στις 202.250, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Πριν από την εποχική προσαρμογή των στοιχείων, οι νέες αιτήσεις παρουσίασαν αύξηση, η οποία οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες αυξήσεις που καταγράφηκαν σε Καλιφόρνια, Χαβάη και Νέα Υόρκη.

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