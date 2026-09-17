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Η οικιστική κατασκευαστική δραστηριότητα στις ΗΠΑ σημείωσε απρόσμενη υποχώρηση τον Αύγουστο, φτάνοντας στον πιο αδύναμο ρυθμό από την περίοδο της πανδημίας, εξαιτίας της «βουτιάς» στις ενάρξεις κατασκευής πολυκατοικιών.

Οι ενάρξεις κατοικιών μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετησιοποιημένο ρυθμό 1,28 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για ρυθμό 1,32 εκατομμυρίων.

Οι ενάρξεις πολυκατοικιών υποχώρησαν κατά σχεδόν 22% σε ετήσιο ρυθμό 357.000. Αντίθετα, η κατασκευή μονοκατοικιών αυξήθηκε κατά 7,6% στα ετησιοποιημένα επίπεδα των 918.000 —τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο— τροφοδοτούμενη από την άνοδο στις δυτικές και μεσοδυτικές πολιτείες.

Παρά την άνοδο στις ενάρξεις μονοκατοικιών τον περασμένο μήνα, η αγορά οικιστικών ακινήτων συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων και περιορισμένης προσιτότητας. Οι κατασκευαστές ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται διστακτικοί να επιταχύνουν τις εργασίες σε νέες κατοικίες, δεδομένου ότι τα αποθέματα παραμένουν αισθητά πάνω από τα επίπεδα προ πανδημίας.

Οι ολοκληρώσεις κατοικιών υποχώρησαν σχεδόν κατά 12%, σημειώνοντας τον βραδύτερο ρυθμό από τα τέλη του 2018.

Τον Αύγουστο, οι συνολικές οικοδομικές άδειες, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα, υποχώρησαν κατά 2,7%. Οι άδειες για μονοκατοικίες μειώθηκαν κατά 1,8% στις 878.000 σε ετησιοποιημένη βάση.

Επίπτωση στο ΑΕΠ

Οι κατασκευές κατοικιών έχουν αφαιρέσει από την οικονομική ανάπτυξη στις πέντε από τις τελευταίες έξι τριμηνιαίες περιόδους. Η πρόβλεψη GDPNow της Federal Reserve της Ατλάντα εκτιμά ότι οι οικιστικές επενδύσεις θα αφαιρέσουν 0,16 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου.

Το μέσο επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων πλησίασε το 7% την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικής Πίστης (MBA). Το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης κατοικίας συγκρατεί την αγοραστική δραστηριότητα και υποσκάπτει την ψυχολογία των κατασκευαστών.

Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευαστών προσφέρει κίνητρα και προβαίνει σε μειώσεις τιμών προκειμένου να προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές, όπως έδειξαν την Τετάρτη τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB).

Τα έσοδα και οι νέες παραγγελίες της Lennar Corp. υποχώρησαν το τελευταίο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία κατασκευής κατοικιών την Τετάρτη. Τα περιθώρια κέρδους δέχονται πιέσεις από τις μειώσεις τιμών και την αυξημένη χρήση κινήτρων για την ενίσχυση των πωλήσεων στο περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων.

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