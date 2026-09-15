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Ετήσια αύξηση 7,1% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Β΄ τρίμηνο 2026, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,1% έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 30,6% έναντι αύξησης 41,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 με το Α΄ τρίμηνο 2025.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,02%.

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