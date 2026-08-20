Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψε η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2026, ανατρέποντας την ήπια ανοδική τροχιά του Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στις κατασκευές υποχώρησε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ, έναντι αύξησης 0,2% και 0,1% αντίστοιχα που είχε καταγραφεί τον Μάιο.

Οι μεγαλύτερες πτώσεις : Σλοβακία (-4,6%), Ουγγαρία (-3,9%) και Γαλλία (-2,9%).

: Σλοβακία (-4,6%), Ουγγαρία (-3,9%) και Γαλλία (-2,9%). Οι υψηλότερες αυξήσεις: Ρουμανία (+4,9%), Σουηδία (+2%) και Ολλανδία (+1%).

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα κατέγραψε πτώση 0,7% στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ σημείωσε οριακή άνοδο 0,2%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες υποχωρήσεις : Ισπανία (-8,5%), Ουγγαρία (-5%) και Γαλλία (-4,5%).

: Ισπανία (-8,5%), Ουγγαρία (-5%) και Γαλλία (-4,5%). Η ισχυρότερη ετήσια ανάπτυξη: Σλοβενία (+22,9%), Ρουμανία (+18,4%) και Φινλανδία (+12%).

Διαβάστε επίσης

Μετά το Ελληνικό, το Φάληρο: Η μεγάλη ανάπλαση των 300 εκατ. που αλλάζει έως το 2029 το παράκτιο μέτωπο (pics)

Νέο κύμα παραγγελιών των Greeks έως το 2030

Ο σωστός και ο λάθος τρόπος να πίνουμε νερό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ