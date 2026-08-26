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Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τον επιμερισμό των εσόδων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια ευρύτερη συμφωνία για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα των Στενών, καθώς και για το μερίδιο του Ιράν και του Ομάν στα έσοδα», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Sepah News.

«Οι ΗΠΑ παρεμποδίζουν αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πρόοδος», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα από την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τρίτη τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Σε αυτήν αναφερόταν ότι συζητήθηκε ένα «προσωρινό πλαίσιο» για την επανέναρξη των διελεύσεων πλοίων, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνεται τελική συμφωνία ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε τέλη.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι μια συμφωνία με το Ομάν για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά δεν θα ισοδυναμεί με άμεση επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας, πριν από τον πόλεμο, διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται διαφορετικές προτάσεις για τις διαδρομές διέλευσης από τα Στενά, με το Ιράν και μια σημαντική δυτική ναυτική δύναμη να έχουν προτείνει από έναν ξεχωριστό διάδρομο.

Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε εξομάλυνση της κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση των ΗΠΑ με τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις.

Η προσωρινή συμφωνία διάρκειας 60 ημερών, η οποία εξέπνευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παραβιάστηκε επανειλημμένα ήδη από τα πρώτα στάδια εφαρμογής της, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συγκρούονταν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μια συμφωνία που θα διευκόλυνε την κυκλοφορία μέσω του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος θα μπορούσε παράλληλα να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο μια πιο μόνιμη διευθέτηση και τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Ιράν άρχισε να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε ορισμένα πλοία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα. Αργότερα, ωστόσο, η Τεχεράνη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε αυτές τις χρεώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες τέλη παροχής υπηρεσιών.

Το Ομάν είχε ενημερώσει τον Ιούλιο τον αρμόδιο ναυτιλιακό οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ότι αντιτίθεται στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά. Ωστόσο, σε ιδιωτικές συνομιλίες είχε προειδοποιήσει ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι τα πλοία ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλουν χρήματα για συναφείς υπηρεσίες.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αν και ορισμένα πλοία εξακολουθούν να πραγματοποιούν τη διέλευση.

Παρά τους περιορισμούς, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως εξακολουθούν να περνούν από τη θαλάσσια οδό, ενώ οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή συνεχίζονται.

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