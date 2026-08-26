Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το επόμενο επεισόδιο της υπόθεσης με την εμπλοκή στους πλειστηριασμούς επιχειρηματικής οικογένειας της Β. Ελλάδας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας, αναμένεται να παιχτεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια υπόθεση με διαδοχικές ανατροπές, που αφορά εντυπωσιακή έπαυλη στο Πανόραμα, αλλά μέχρι πρότινος και μια παραθαλάσσια εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική.

Η πρώτη ανατροπή ήρθε μετά από ανακοπή σε σχέση με την εξοχική κατοικία που οδήγησε σε διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς από τα 2.196.260 ευρώ στα 3.500.000 ευρώ. Με αυτή την τιμή έγινε ο αρχικός πλειστηριασμός στις 8 Απριλίου 2026, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ακολούθησε μια ακόμη άγονη προσπάθεια τον Μάιο και τελικά στις 22 Ιουλίου που το ακίνητο βγήκε ξανά στο σφυρί με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στα 2.275.000 ευρώ, άλλαξε χέρια με 1 ευρώ παραπάνω.

Η έπαυλη στο Πανόραμα

Μεγαλύτερη ανατροπή όμως υπήρξε σε σχέση με την έπαυλη της ίδιας οικογένειας στο Πανόραμα, όπου μετά από ανακοπή η τιμή πρώτης προσφοράς αυξήθηκε από τα 2.400.000 ευρώ στα 7.000.000 ευρώ, καθιστώντας το εν λόγω ιδιωτικό οικιστικό ακίνητο ένα από τα ακριβότερα που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δεδομένου ότι και εδώ έχουν προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, ο επόμενος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στα 5.600.000 ευρώ. Βεβαίως μέχρι τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναστολής ή και ματαίωσής του, στο βαθμό που έχουν ασκηθεί νέες προσφυγές.

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο έκτασης 8.800 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί του οποίου έχει ανεγερθεί μία διώροφη κατοικία.

Αυτή, σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, περιλαμβάνει:

α) υπόγειο, εμβαδού 156,76 τ.μ., αποτελούμενο από το λεβητοστάσιο, δύο αποθήκες και γκαράζ και το οποίο επικοινωνεί με τον ισόγειο όροφο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.

β) ισόγειο όροφο, εμβαδού 156,60 τ.μ., αποτελούμενο από προθάλαμο, καθιστικό, χωλλ, κουζίνα, W.C. και ένα υπνοδωμάτιο, ο οποίος επικοινωνεί με τον 1ο όροφο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο, και

γ) 1ο όροφο, εμβαδού 131 τ.μ., αποτελούμενο από 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτροαποχωρητήρια, χωλλ και βεστιάριο, ο οποίος επικοινωνεί με τον ισόγειο όροφο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, πρόκειται για μία πολυτελή μονοκατοικία-βίλλα, με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προσομοιάζει σε έπαυλη και έχει πολύ μεγάλο μέγεθος κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη γειτονιά.

Διαθέτει μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στην πρόσοψη και περιποιημένο περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, φαίνεται ότι, το εμβαδόν των επιπέδων της κατοικίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τα αναγραφόμενα εμβαδά στο συμβόλαιο, ήτοι φαίνεται πως το συνολικό εμβαδόν είναι 1.000 τ.μ. περίπου.

Στον περιβάλλοντα χώρο φαίνεται να υπάρχουν διάφορα βοηθητικά κτίσματα, όπως ισόγεια κατοικία φύλακα, Εκκλησάκι, πισίνα, barbeque, κιόσκι, βοηθητικό κτίσμα γκαράζ-αποθήκης. Ακόμη, τριώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 350 τ.μ. περίπου (υπόγειο κελάρι, τραπεζαρία- αποστακτήρας τσίπουρου, όροφος κατοικίας).

«Η κατοικία φαίνεται πως διαθέτει καλή πανοραμική θέα και βρίσκεται δίπλα στην οδό Θέρμης- Πανοράματος, πολύ κοντά στον παλαιό οικισμό του Πανοράματος» σημειώνεται.

Η ανακοπή και η ανατροπή

Κατόπιν ανακοπής του οφειλέτη, που έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, επήλθε ανατροπή τόσο όσον αφορά την περιγραφή όσο και την εμπορική αξία και τιμή πρώτης προσφοράς.

Στο σκεπτικό της απόφασης που εκδόθηκε στις 18 Μαΐου, επισημαίνεται ότι η περιγραφή του ακινήτου στην κατασχετήρια έκθεση έγινε κατόπιν μακροσκοπικής εξωτερικής αυτοψίας και χωρίς αυτοψία των εσωτερικών του χώρων.

Αντίθετα, σύμφωνα με άλλη, προσκομισθείσα από τον ανακόπτοντα, έκθεση εκτίμησης (μετά από εξωτερική και εσωτερική αυτοψία) «το ακίνητο συνιστά ένα συγκρότημα υπερπολυτελούς κατοικίας τριών επιπέδων, εμβαδού 811 τ.μ. και ανεξαρτήτων κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 503,65 τ.μ., ήτοι συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.314,65 τ.μ.

Ειδικότερα αποτελείται από:

Α) Κύριο Κτήριο Κατοικίας, συνολικού εμβαδού 811 τ.μ., που περιλαμβάνει τρεις ορόφους:

1) Ισόγειο, συνολικού εμβαδού 485,50 τ.μ. με δύο αυτοτελή διαμερίσματα κατοικίας, χώρο ψυγείων/κουζίνας/πλυντηρίων επιφάνειας 386,16 τ.μ. και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, επιφάνειας 99,34 τ.μ.

2) Πρώτο όροφο εμβαδού 176,33 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρο σαλονιού με χειροποίητο μπαρ από τον οίκο Ralh Lauren μήκους 3 μ. κατασκευασμένο από μάρμαρο Carrara και ξύλο αμερικανικής δρυός, λουτροαποχωρητήριο (με ψηφίδα bisazza), τραπεζαρία δώδεκα ατόμων, κουζίνα από έβενο, χώρο καπνιστών (cigar room), καθιστικό και τζάκι από μάρμαρο Carrara. Ο πρώτος όροφος έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από τον ακάλυπτο, μέσω εξωτερικής μαρμάρινης κλίμακας.

3) Δεύτερο όροφο εμβαδού 149,17 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο σουίτες με δικό τους σαλόνι, τζάκι και πετρόκτιστο λουτροαποχωρητήριο με ξεχωριστά ντουζιέρα, μπανιέρα, jakuzzi και μαρμάρινους διπλούς νιπτήρες. Οι όροφοι συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και με ανελκυστήρα, πολυτελούς κατασκευής. «Όλος ο εξοπλισμός, τα μπάνια και οι κουζίνες της κατοικίας είναι υπερπολυτελούς κατασκευής, επώνυμα, των εταιρειών Ralph Lauren, minotti, promemoria, Baxter, οι κουζίνες είναι χειροποίητες κατασκευής «Τρυπάνη», ενώ υπάρχουν χειροποίητες ξύλινες επενδύσεις. Τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου διπλής υάλωσης και τα εσωτερικά είναι ξύλινα. Όλα τα δάπεδα είναι επικαλυμμένα με μάρμαρο Θάσου όπως και οι εξωτερικές κλίμακες της εισόδου και οι ορθομαρμαρώσεις».

4) Ισόγειο (ημιυπόγειο) χώρο στάθμευσης έξι αυτοκινήτων.

Β) Οι λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνουν:

Β.1. Κτήριο Οινοποιείου εμβαδού 243,94 τ.μ., που αποτελείται αναλυτικά από – Υπόγειο εμβαδού 109,24 τ.μ. με κελάρι και κάβα δέκα χιλιάδων φιαλών με σύστημα σταθερής θερμοκρασίας για τη συντήρηση των κρασιών.

– Ισόγειο 109,24 τ.μ. με χώρο οινοποίησης (αποτελούμενο από ανοξείδωτες δεξαμενές 6 τόνων εκάστη – ικανότητα παραγωγής 10.000 φιάλες κρασιού το χρόνο, χάλκινο αποστακτήρα οινοποίησης), ανεξάρτητο μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο και σαλοτραπεζαρία.

– Πρώτο όροφο, εμβαδού 25,46 τ.μ. με έναν ξενώνα, λουτροποχωρητήριο, κουζινάκι και απρόσκοπτη θέα στο Χορτιάτη.

Β.2. Ελαιοτριβείο/Μηχανουργείο, εμβαδού 96,46 τ.μ.

Β.3. Μπάρμπεκιου εμβαδού 32 τ.μ. Πρόκειται για ισόγειο κτήριο πλήρως εξοπλισμένο με επαγγελματικές ψησταριές, επαγγελματικούς φούρνους υγραερίου κ.λπ.

Β.4. Κατοικία Φύλακα-Φυλάκιο εμβαδού 37,59 τ.μ. Πρόκειται για πετρόχτιστο κτήριο επί της εισόδου του οικοπέδου που περιλαμβάνει χώρο κατοικίας του φύλακα με υπνοδωμάτιο, λουτροαποχωρητήριο και κουζινάκι, καθώς και το χώρο διαχείρισης του κεντρικού συστήματος των καμερών ασφαλείας.

Β.5. Χώρος Πισίνας- Ξενώνας εμβαδού 50 τ.μ. Πρόκειται για ισόγειο κτήριο στο χώρο κάτω από την πισίνα που περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο.

Β.6. Μηχανοστάσιο εμβαδού 25 τ.μ. κάτω από την πισίνα που περιλαμβάνει Η/Μ εγκαταστάσεις της πισίνας καθώς και αποθηκευτικό χώρο της επίπλωσης της.

Β.7. Πετρόχτιστη εκκλησία «Αγίου Νικολάου», 18,66 τ.μ., πλήρως λειτουργική, με αγιογραφίες.

Γ) Περιβάλλων Χώρος: Το γήπεδο είναι περιφραγμένο στο σύνολο του με πετρόκτιστο τοιχίο μέσου ύψους 2,20 μ. Ο περιβάλλων χώρος συνολικής επιφάνειας 7.000 τ.μ. είναι πλήρως διαμορφωμένος στο σύνολό του. Φέρει πλήρως οργανωμένο κυκλικό σύστημα όδευσης οχημάτων επιστρωμένο με αντιολισθητικό γαρμπίλι, υπάρχουν πλήρεις διαμορφώσεις με πλατώματα επιστρωμένα με πέτρινες πλάκες, κρασπεδώσεις και πετρόχτιστα τοιχία, ακολουθώντας το επικλινές ανάγλυφο του εδάφους.

Υπάρχουν ακόμη γεώτρηση, πισίνα εμβαδού 120 τ.μ., βάθους 3 μ., με ψηφίδα θερμαινόμενη και τζακούζι, αμπέλι 2.000 τ.μ., 20 ετών, με ρίζες άνω των εκατό ετών, φερμένες από τη Νάουσα παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας ξινόμαυρου, ελαιώνας με 120 ελαιόδεντρα, πολλά οπωροφόρα δέντρα και φυτά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, η κατοικία έχει αναγερθεί το 1988 και έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2009, ενώ δεν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η μονοκατοικία είναι υπερπολυτελούς κατασκευής και βρίσκεται σε μία από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας.

Με βάση αυτά, το δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης όσον αφορά την περιγραφή του ακινήτου, αλλά και την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 7.000.000 ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, όμως, για τον πλειστηριασμό του Σεπτεμβρίου έχει μειωθεί στα 5.600.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ηλικιωμένοι μαθαίνουν πώς να πέφτουν χωρίς να τραυματίζονται

Ιαπωνία: Σπίτια-φαντάσματα αναζητούν ιδιοκτήτη με λίγες μόνο χιλιάδες ευρώ

Αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 15,7 εκατ. στο 7μηνο με +3,2% τον Ιούλιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ