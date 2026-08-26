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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για δύο από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα, καθώς η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες και νοικοκυριά που διεκδικούν είτε επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας είτε προνομιακό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η ίδια ημερομηνία, ωστόσο, δεν σημαίνει το ίδιο για όλους: στην «Ανακαίνιση Κατοικίας» αφορά την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, ενώ στο «Σπίτι μου ΙΙ» αφορά τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους που πρέπει να φτάσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικές «τελευταίες κλήσεις». Η πρώτη αφορά ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που θέλουν να τα ανακαινίσουν και να τα επαναφέρουν σε χρήση, ενώ η δεύτερη νοικοκυριά που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά στη διαδικασία του «Σπίτι μου ΙΙ» για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το κρίσιμο επομένως για τους ενδιαφερόμενους είναι να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα.

1. «Ανακαίνιση Κατοικίας»: έως 36.000 ευρώ

Λίγες ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών για να εκδώσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, η οποία αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη συμμετοχή στη δράση συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Η παράταση έως τις 31 Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, καθώς για τις ανοικτές κατοικίες η αντίστοιχη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις για κλειστές κατοικίες με Βεβαίωση Επιλεξιμότητας πλησιάζουν πλέον τον στόχο των 10.000, ενώ αισθητά μεγαλύτερος είναι ο αριθμός για τις ανοικτές κατοικίες, που αγγίζει τις 80.000.

Το πρόγραμμα καλύπτει εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Προβλέπονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 70% έως 95%, ανάλογα με το εισόδημα και τα πρόσθετα κριτήρια του δικαιούχου.

Για τα χαμηλά εισοδήματα η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80% και για τα μεσαία στο 70%. Προβλέπονται προσαυξήσεις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, που μπορούν να λειτουργήσουν σωρευτικά, για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και δικαιούχους με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση.

Επιλέξιμες είναι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, οι οποίες υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέες και βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα.

Η επιφάνεια των κύριων χώρων μπορεί να φτάνει έως τα 120 τ.μ. και έως τα 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης πάνω από τις 36.000 ευρώ.

Για να ανοίξει το πρόγραμμα σε περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα κριτήρια διευρύνθηκαν τον Ιούλιο. Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από το 50% στο 20%, ενώ χαλάρωσε και το κριτήριο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, ένα ακίνητο μπορεί να θεωρηθεί κλειστό ακόμη και εάν εξακολουθεί να ηλεκτροδοτείται, εφόσον η συνολική καταγεγραμμένη κατανάλωση για το 2024 και το 2025 είναι μικρότερη από 100 kWh. Για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή του αιτήματος εφαρμόζεται αναλογικά το ίδιο όριο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Η κλειστή κατοικία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Εφόσον επιλεγεί η ενοικίαση, προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα τρία χρόνια.

Παράλληλα, οι κατοικίες που εντάσσονται στη δράση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet και η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία για το εισόδημα και τα ακίνητά του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Χρειάζεται όμως προσοχή: η έκδοση της βεβαίωσης δεν αποτελεί έγκριση της χρηματοδότησης. Είναι το «εισιτήριο» για το δεύτερο στάδιο, όταν οι κάτοχοι της βεβαίωσης θα κληθούν να υποβάλουν την κανονική αίτηση χρηματοδότησης σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2. «Σπίτι μου ΙΙ»: η τελευταία προθεσμία για τους εγκεκριμένους

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο «Σπίτι μου ΙΙ». Η 31η Αυγούστου δεν αποτελεί νέα ευκαιρία εισόδου στο πρόγραμμα, αλλά καταληκτική ημερομηνία για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις.

Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η απορρόφηση έχει κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 15.000 δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Για όσους λοιπόν έχουν ήδη λάβει έγκριση, οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι του ακινήτου, οι τραπεζικές και νομικές διαδικασίες και να υπογραφεί εγκαίρως η δανειακή σύμβαση.

Στην πράξη, η ημερομηνία-κλειδί χωρίζει τους ενδιαφερόμενους σε δύο κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης κλειστής κατοικίας που θέλει να διεκδικήσει έως 36.000 ευρώ από την «Ανακαίνιση Κατοικίας» πρέπει να έχει εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας. Ο ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος του «Σπίτι μου ΙΙ», από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχει φτάσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

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