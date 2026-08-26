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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν ενισχύουν τις προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent με πτώση 2,53% κινείται κοντά στα 86,32 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του σχεδόν στο 9%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 80,35 δολάρια με πτώση 2,42%.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός «προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου». Το σχέδιο συζητήθηκε μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Ομανού ομολόγου του Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, με στόχο την επανεκκίνηση των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του κρίσιμου περάσματος.

Στο τραπέζι μόνιμος διάδρομος σε 30-60 ημέρες

Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν αναμένεται να συνεχιστούν, με αντικείμενο τη δημιουργία μόνιμου θαλάσσιου διαδρόμου, τη μελλοντική διαχείριση των Στενών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό της ναυσιπλοΐας και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει σε προσωρινή διαδρομή και θα διαπραγματευτούν μια νέα, μόνιμη λύση για τη διέλευση των πλοίων εντός 30 έως 60 ημερών.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης έχει αφαιρέσει μέρος του γεωπολιτικού premium από τις τιμές. Παράλληλα, οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης δεν περιέλαβαν τις αυστηρότερες ενέργειες που φοβόταν η αγορά απέναντι στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, και ιδιαίτερα την Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

«Φαίνεται ότι το αργό αρχίζει πλέον να προεξοφλεί μια ειρηνευτική συμφωνία νωρίτερα παρά αργότερα», ανέφερε ο Ντένις Κίσλερ της BOK Financial Securities, επισημαίνοντας ότι τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ φαίνεται να αναζητούν διέξοδο αποκλιμάκωσης.

Παρά τη μεγάλη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερες κατά περισσότερο από 40% από τις αρχές του έτους, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν πλησιάζει τους έξι μήνες και έχει περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Θετικό μήνυμα για την αποκλιμάκωση αποτελεί και η προετοιμασία των ΗΠΑ για επιστροφή διπλωματών σε πρεσβείες στη Μέση Ανατολή που είχαν εκκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκούν τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα. Το American Petroleum Institute ανέφερε αύξηση των αποθεμάτων αργού κατά 4,2 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα. Εφόσον η αύξηση επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία, θα πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο.

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