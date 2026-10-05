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Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ανοίγει αυτή την εβδομάδα σχεδόν όλο το ελληνοαμερικανικό «ταμπλό»: από την άμυνα και τα όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 μέχρι την ενέργεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ. Η επίσημη αμερικανική ατζέντα βάζει στην πρώτη γραμμή την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενέργεια.

Ο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πριν αναχωρήσει από την Αθήνα αναμένεται να συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τραπέζι του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθεί το ευρύτερο πλέγμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, από την άμυνα και την ασφάλεια έως το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια.

F-35: Η επόμενη συζήτηση είναι τα όπλα

Στο αμυντικό σκέλος, το ενδιαφέρον δεν σταματά στην απόκτηση των 20 ελληνικών F-35, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 20. Στον σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας μπαίνει πλέον και ο οπλισμός που θα συνοδεύσει τη μετάβαση στα μαχητικά πέμπτης γενιάς.

Η Αθήνα προχωρά σε έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις ΗΠΑ για έξι προηγμένα όπλα: τους πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM και AIM-9X Sidewinder, τον αντιπλοϊκό AGM-84 Harpoon, τον πύραυλο cruise μακρού πλήγματος AGM-158 JASSM-ER και την κατευθυνόμενη βόμβα GBU-53/B StormBreaker.

Η κίνηση έχει ορίζοντα την έλευση των ελληνικών F-35 στα τέλη της δεκαετίας, χωρίς να αφορά αποκλειστικά τα νέα μαχητικά. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι όσα από τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να πιστοποιηθούν και να ενσωματωθούν στα ελληνικά F-16 Viper θα ενισχύσουν και το δικό τους οπλοστάσιο.

Το κρίσιμο βήμα είναι η αμερικανική αποδέσμευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο AIM-260 JATM, για τον οποίο πρέπει να αποσαφηνιστούν η δυνατότητα εξαγωγής προς την Ελλάδα, η διαμόρφωση και το χρονοδιάγραμμα, ενώ με τον JASSM-ER η Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να αποκτήσει δυνατότητα κρούσης σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Οι διαπραγματεύσεις που θα απαιτηθούν για τον νέο οπλισμό έρχονται έτσι να προστεθούν σε ένα ήδη πυκνό ελληνοαμερικανικό αμυντικό πρόγραμμα, με τα F-35 και την ευρύτερη στρατιωτική συνεργασία να αποτελούν το υπόβαθρο των συνομιλιών της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.

Η ενεργειακή «γέφυρα» προς την Ευρώπη

Ισχυρή θέση στις συνομιλίες έχει και η ενέργεια. Η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα επενδύει στον ρόλο της ως πύλης για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο κάδρο μπαίνουν οι ελληνικές υποδομές LNG και οι κάθετοι διάδρομοι προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με την ενεργειακή συνεργασία να αποκτά μεγαλύτερο βάρος όσο η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις εφοδιασμού.

«Το καλώδιο θα περάσει»

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και χωρίς το Great Sea Interconnector να έχει ανακοινωθεί ως ξεχωριστό θέμα της ατζέντας Ρούμπιο, η Αθήνα στέλνει το δικό της μήνυμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Λίγες ημέρες πριν από τις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δηλώνει στη «Βραδυνή της Κυριακής» ότι «το καλώδιο θα περάσει», αποκλείοντας αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών κλείνει παράλληλα τη συζήτηση περί αλλαγής της όδευσης προκειμένου να αποφευχθούν περιοχές που περιλαμβάνονται στους τουρκικούς σχεδιασμούς για τα Θαλάσσια Πάρκα, επισημαίνοντας ότι η χάραξη του έργου βρίσκεται νοτιότερα.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη δεν μετατρέπει αυτομάτως το καλώδιο σε θέμα των συνομιλιών με τον Ρούμπιο. Δίνει όμως το στίγμα με το οποίο προσέρχεται η Αθήνα σε μια συζήτηση όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία βρίσκονται επισήμως στην ατζέντα.

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