Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανεξελέγη πρόεδρος της Βραζιλίας, επικρατώντας του Φλάβιο Μπολσονάρου στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Κυριακής (25/10), πετυχαίνοντας μια ιστορική πολιτική ανατροπή. Σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα της καταμέτρησης, ο 80χρονος πρόεδρος συγκεντρώνει 51,78% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,22% του αντιπάλου του, με διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων, εξασφαλίζοντας την τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία του.

Είναι η πρώτη φορά από την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα, το 1988, που υποψήφιος καταφέρνει να ανατρέψει ήττα στον πρώτο γύρο και να κερδίσει την προεδρία. Στις 4 Οκτωβρίου, ο 45χρονος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03%, έναντι 45,16% του Λούλα, συγκεντρώνοντας περίπου 2,2 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους.

Η καταμέτρηση του δεύτερου γύρου εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να αποκτά προσωρινά το προβάδισμα και τον Λούλα να περνά στη συνέχεια μπροστά, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά του. Καθοριστική ήταν η ισχυρή παρουσία του Εργατικού Κόμματος (PT) στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.

Επεισοδιακή ψηφοφορία και παράταση δύο ωρών

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από μια ασυνήθιστη απόφαση για παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, έπειτα από αιτήματα και των δύο υποψηφίων.

Το επιτελείο του Λούλα κατήγγειλε προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες σε τουλάχιστον εννέα πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι περιορίστηκαν τα δρομολόγια λεωφορείων, εμποδίζοντας ψηφοφόρους να φτάσουν στις κάλπες. Από την πλευρά του, ο Μπολσονάρου επικαλέστηκε έντονες βροχοπτώσεις και δυσκολίες πρόσβασης σε εκλογικά τμήματα τουλάχιστον τριών πολιτειών.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Κριστιάνο Ζανίν αποφάσισε να παραταθεί η ψηφοφορία έως τις 19:00 τοπική ώρα, αντί για τις 17:00. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι η απόφαση αφορούσε μόνο τα εκλογικά τμήματα που δεν είχαν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Η εξέλιξη προκάλεσε σύγχυση, καθώς πολλές κάλπες είχαν ήδη κλείσει, ενώ καθυστέρησε και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Έρευνα για τις καταγγελίες και αντιδράσεις Μπολσονάρου

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη σκόπιμη παρεμπόδιση της μετακίνησης ψηφοφόρων σε πέντε πολιτείες. Στην Μπαΐα, δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη υψηλόβαθμου αξιωματούχου συγκοινωνιών στην πόλη Σαλβαδόρ, μετά από καταγγελίες για περιορισμό των δρομολογίων.

Η παράταση της ψηφοφορίας προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά Μπολσονάρου. Ο αδελφός του υποψηφίου, Εντουάρντο Μπολσονάρου, αμφισβήτησε τη νομική βάση της παρέμβασης, δηλώνοντας ότι «δεν εμπνέει εμπιστοσύνη».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ζανίν είχε διατελέσει προσωπικός δικηγόρος του Λούλα, προτού διοριστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2023. Η υπόθεση, πάντως, του ανατέθηκε με τη διαδικασία της τυχαίας κατανομής.

Παρά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, δεν αποκλείονται δικαστικές προσφυγές σχετικά με τις καταγγελίες και τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Η ήττα Μπολσονάρου και το βλέμμα του Τραμπ

Η επανεκλογή του Λούλα διατηρεί την κεντροαριστερά στην εξουσία της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, σε μια περίοδο ενίσχυσης δεξιών πολιτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, αποτελεί πλήγμα για το πολιτικό στρατόπεδο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την εμπλοκή του σε σχέδιο πραξικοπήματος μετά την ήττα του το 2022.

Το αποτέλεσμα έχει σημασία και για τις σχέσεις της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί στενούς ιδεολογικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Λούλα έχει συγκρουστεί με την Ουάσινγκτον για ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Κυριακή ότι παρακολουθούσε την εκλογική αναμέτρηση, αποφεύγοντας να εκφράσει δημόσια προτίμηση για κάποιον υποψήφιο.

Για τον Λούλα, η νίκη αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή. Ο πρώην συνδικαλιστής, που είχε περάσει 580 ημέρες στη φυλακή πριν αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2019, επιστρέφει για τέταρτη φορά στην προεδρία, καλούμενος να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις και τους βαθιούς πολιτικούς διχασμούς της Βραζιλίας.