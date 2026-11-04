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Σε μια εκλογική ανατροπή με ιστορικές διαστάσεις, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αναμένεται να κερδίσει τη μάχη για την έδρα του Τέξας στη Γερουσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ, που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

Η επικράτησή του σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική αλλαγή στη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία των ΗΠΑ, έπειτα από δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Ταλαρίκο επικεντρώθηκε στα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Κεν Πάξτον, ενώ αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τους δασμούς του Τραμπ και τον πόλεμο με το Ιράν, σε μια περίοδο υποχώρησης της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου.

Το αποτέλεσμα αποτελεί σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος είχε στηρίξει τον Πάξτον έναντι του γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, που είχε κερδίσει με άνεση τέσσερις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μάλιστα, τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν επισκεφθεί επανειλημμένα το Τέξας πριν από τις εκλογές, επιχειρώντας να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του Πάξτον.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν όλα τα πολιτειακά αξιώματα του Τέξας εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ η τελευταία φορά που η πολιτεία εξέλεξε Δημοκρατικό στη Γερουσία ήταν το 1988.