Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πολλοί υψηλόβαθμοι μάνατζερ βασίζονται στην καφεΐνη για να βγάλουν την ημέρα, αλλά ελάχιστοι φτάνουν στα επίπεδα κατανάλωσης του Philipp Navratil. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé —του πολυεθνικού κολοσσού που διαχειρίζεται περισσότερα από 30 brands δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων η Nespresso— καταναλώνει συστηματικά τουλάχιστον οκτώ φλιτζάνια καφέ καθημερινά.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, πριν καν φτάσει ο δείκτης του ρολογιού τις 10 το πρωί, έχει ήδη καταναλώσει περίπου πέντε φλιτζάνια. Η προτίμησή του είναι σταθερή: πίνει τον καφέ του σκέτο, κρύο και χωρίς ίχνος ζάχαρης, θεωρώντας τον μάλιστα ως μια απόλυτα υγιεινή συνήθεια. Μόλις πρόσφατα άρχισε να πειραματίζεται με τον ντεκαφεϊνέ, καθώς η ανάγκη του για το ρόφημα είναι πρωτίστως θέμα γεύσης και ψυχολογίας.

Πρωινή Ρουτίνα και Υψηλή Παραγωγικότητα

Παρά την τεράστια ποσότητα καφεΐνης, ο Navratil δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του και στοχεύει πάντα σε ένα οκτάωρο ξεκούρασης, ακόμη κι αν το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν το επιτρέπει πάντα. Η ημέρα του ξεκινά γύρω στις 6:30 το πρωί με ένα μεγάλο ποτήρι νερό για άμεση ενυδάτωση, πριν περάσει αμέσως στην αγαπημένη του ιεροτελεστία.

Ο CEO, ο οποίος βρίσκεται στο δυναμικό της Nestlé από το 2001, τονίζει ότι οι πρωινές ώρες είναι οι πιο παραγωγικές της ημέρας του. Γι’ αυτόν τον λόγο φροντίζει να διεκπεραιώνει τον όγκο των σημαντικότερων εργασιών του πριν από το μεσημεριανό γεύμα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την ενέργεια και τη διαύγεια που διαθέτει τις πρώτες ώρες.

Ένας Εσπρέσο για το Κλείσιμο της Ημέρας

Η αγάπη του Navratil για τον καφέ δεν περιορίζεται στο πρωινό ξύπνημα ή στις εργασιακές ώρες του γραφείου. Η μέρα του κλείνει παραδοσιακά μετά το δείπνο με έναν εσπρέσο, ο οποίος ορισμένες φορές μπορεί να είναι ντεκαφεϊνέ.

Για τον επικεφαλής του φαρμακευτικού και διατροφικού γίγαντα, η κατανάλωση καφέ αποτελεί μια βαθιά εμποτισμένη συνήθεια που ξεπερνά τη βιολογική ανάγκη για διέγερση. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία αυτή λειτουργεί περισσότερο ψυχολογικά για τον ίδιο, καθώς απολαμβάνει αυθεντικά τη γεύση του ροφήματος σε κάθε στιγμή της ημέρας.