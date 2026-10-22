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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, στο πλαίσιο της πρώτης διμερούς επίσκεψης Καναδού ηγέτη, και οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναβάθμισαν τις σχέσεις τους σε «στρατηγική εταιρική σχέση», καθώς η Οτάβα επιδιώκει να επεκτείνει το εύρος των εμπορικών της εταίρων και να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα εταιρική σχέση θα επικεντρωθεί στο εμπόριο και τις επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, καθώς και στις διαπροσωπικές σχέσεις, και θα στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των ευκαιριών για Καναδούς και Τούρκους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, υπουργοί του Καναδά και της Τουρκίας υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των αεροπορικών μεταφορών.

Ο Κάρνεϊ κάνει μια σειρά εντατικών επαφών σε παγκόσμιο επίπεδο ελπίζοντας ότι αυτές θα βοηθήσουν τον Καναδά να προστατευθεί από έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει εκτεταμένους δασμούς και έχει αμφισβητήσει την κυριαρχία της γειτονικής χώρας.

Μιλώντας δίπλα στον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες και θα περιλαμβάνει ένα τριετές σχέδιο δράσης.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/HujxVP3SxP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 22, 2026

«Έχουμε σπείρει τους σπόρους για κάτι καινούργιο: μια στρατηγική συνεργασία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μας, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία για τους δύο λαούς μας. Με προσοχή και αφοσίωση, αυτή η συνεργασία θα αναπτυχθεί για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει νέες επενδύσεις και συνεργασίες για την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της, τα νέα πυρηνικά εργοστάσια και τον τομέα της εξόρυξης.

Εκθειάζοντας τον Κάρνεϊ ως ηγέτη με «κοινή λογική και διορατικότητα» στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύο χώρες έκαναν σήμερα ένα ιστορικό βήμα για την εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

«Σήμερα, έχουμε γεφυρώσει το μακροχρόνιο χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Καναδά. Τώρα, ξεκινάμε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Καναδά», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές αναμένουν να αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών τους αρχικά στα 5 δισ. δολάρια και στη συνέχεια στα 10 δισ. δολάρια, από τα τρέχοντα 3 δισ. δολάρια.

Οι διαπραγματευτές από τις σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα για να ξεκινήσουν τον πρώτο γύρο των συνομιλιών για το ελεύθερο εμπόριο, ανέφερε ο Κάρνεϊ προσθέτοντας ότι η Export Development Canada και η τουρκική Eximbank θα υπογράψουν μια νέα συμφωνία με σκοπό να βοηθήσουν εταιρείες και από τις δύο χώρες να συνεργαστούν σε έργα σε τρίτες χώρες.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι υπουργοί Ενέργειας του Καναδά και της Τουρκίας θα συνεργαστούν σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή με εξέχοντες Τούρκους επιχειρηματίες και επενδυτές στην Κωνσταντινούπολη.

«Γεωπολιτική ανάγκη»

Παρότι το εμπόριο μεταξύ Καναδά και Τουρκίας είναι περιορισμένο, η Τουρκία αντιπροσώπευε λιγότερο από το 0,3% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Καναδά ή 4,34 δισ. καναδικά δολάρια (3,09 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) – το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Αυτό το ταξίδι εντάσσεται στη γεωπολιτική αναγκαιότητα να δείξουμε στους Αμερικανούς ότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας τους», δήλωσε η Μπέσμα Μομάνι, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο University of Waterloo.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Καναδάς υπέγραψε περισσότερες από 20 εμπορικές συμφωνίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κάρνεϊ να διπλασιάσει τις εξαγωγές εκτός ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία. Τον Ιανουάριο ταξίδεψε στο Πεκίνο για να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις με την Κίνα, καταλήγοντας σε συμφωνία που μείωσε δραστικά τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και την ελαιοκράμβη.

Παρά τις επικρίσεις ότι η Κίνα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια –δεδομένου ότι οι καναδικές αρχές είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν ότι η Κίνα είχε παρέμβει σε τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εκλογές– ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε την Κίνα ως «πιο προβλέψιμο» εμπορικό εταίρο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Καναδάς εξακολουθεί να κατευθύνει σχεδόν το 70% των εξαγωγών του προς τις ΗΠΑ.

Η καταστολή της τουρκικής αντιπολίτευσης από την Άγκυρα το 2024 και οι συλλήψεις που στοχεύουν την κοινότητα LGBTQ+ έχουν προκαλέσει επικρίσεις. Ωστόσο, ο Κάρνεϊ έχει εστιάσει λιγότερο στα δικαιώματα σε σύγκριση με τους προκατόχους του.

«Ο Κάρνεϊ θα πρέπει να τηρήσει πολύ προσεκτικές ισορροπίες στην Τουρκία, ανοίγοντας νέες οικονομικές προοπτικές για τον Καναδά, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον ρόλο του Καναδά ως μεσαίας δύναμης στον αγώνα για την ισότητα», δήλωσε η Άννα Αγαθαγγέλου, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο, αρνούμενη ότι οι έρευνες ή οι δικαστικές υποθέσεις έχουν πολιτικά κίνητρα.

Στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, ο Κάρνεϊ και ο Ερντογάν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, στο πλαίσιο της οποίας η Τουρκία συμφώνησε επίσης να ενταχθεί στην Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας του Καναδά ως ιδρυτικό μέλος.

Η Τουρκία πραγματοποίησε συνομιλίες με την καναδική εταιρεία μηχανικών AtkinsRealis, καθώς και με την Korea Electric Power Corporation της Νότιας Κορέας και την State Power Investment Corporation της Κίνας, για μία πιθανή κατασκευή του δεύτερου και τρίτου πυρηνικού σταθμού που σχεδιάζει να κατασκευάσει.

Το 2024, ο Καναδάς ήρε τους ελέγχους στις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία η Τουρκία εξάγει σε δεκάδες χώρες. Ο Καναδάς εξάγει κυρίως φακές, αεροσκάφη και ηλεκτρονικά είδη στην Τουρκία, ενώ εισάγει ιατρικές συσκευές, αλιευτικά σκάφη, κινητήρες αεροσκαφών και κοσμήματα.