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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο ετών, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία των νοικοκυριών για την αγορά εργασίας και την ευρύτερη πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το Conference Board, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εκτινάχθηκε στις 103,3 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, έναντι 91,9 μονάδων τον Οκτώβριο, βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων.

Η μέτρηση ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο του δείκτη στις 92,5 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανέκαμψε εκ νέου τον Νοέμβριο, πιθανότατα λόγω της υποχώρησης της αβεβαιότητας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Φέργκους ΜακΚόρμικ, ανώτερος οικονομολόγος του Conference Board.

Όπως επισήμανε, οι απαντήσεις των καταναλωτών ήταν ελαφρώς λιγότερο αρνητικές σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Παρότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις υψηλές τιμές και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε ορισμένες απαντήσεις διακρίνεται πλέον μεγαλύτερη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας.

Βελτιωμένες προσδοκίες για την οικονομία και την απασχόληση

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, ο επιμέρους δείκτης αξιολόγησης των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών ενισχύθηκε κατά 13,7 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025, ενώ ο δείκτης προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες αναρριχήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2024.

Μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών αξιολογεί θετικά τις υφιστάμενες επιχειρηματικές συνθήκες, αναμένοντας περαιτέρω βελτίωση τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχα, περισσότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί τόσο για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές της απασχόλησης.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, η καταναλωτική εμπιστοσύνη είχε υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας και πλέον δεκαετίας, καθώς οι αυξημένες δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια ασκούσαν ισχυρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τον Νοέμβριο, η εμπιστοσύνη ενισχύθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τη μεγαλύτερη βελτίωση να καταγράφεται μεταξύ των νοικοκυριών με υψηλότερα εισοδήματα.