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Σημάδια επιβράδυνσης εμφάνισε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με το πραγματικό ΑΕΠ να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 1,5%, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Γραμματείας Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA). Η επίδοση αυτή καταγράφει υποχώρηση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, όταν το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί κατά 2,1%.

Η άνοδος του ΑΕΠ κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις καταναλωτικές δαπάνες, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, οι οποίες όμως αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των κρατικών δαπανών, ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση. Παράλληλα, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (ΑΕΕ) ενισχύθηκε κατά 2,2% έναντι 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο, με τον μέσο όρο ΑΕΠ και ΑΕΕ να διαμορφώνεται στο 1,8%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στα εταιρικά κέρδη, τα οποία πραγματοποίησαν άλμα ύψους 400,9 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας θεαματική ανάκαμψη σε σύγκριση με την αύξηση των 74,4 δισ. δολαρίων του πρώτου τριμήνου.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Ο δείκτης τιμών για τις εγχώριες αγορές αυξήθηκε κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο (αναθεωρημένος προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα). Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) ενισχύθηκε κατά 5,3% (αναθεώρηση +0,2%), ενώ ο δομικός δείκτης PCE —που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια— διαμορφώθηκε στο 3,6%, επίσης αναθεωρημένος προς τα πάνω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά τα μηνιαία στοιχεία του Ιουλίου, το προσωπικό εισόδημα των Αμερικανών αυξήθηκε κατά 115,1 δισ. δολάρια (0,4% σε μηνιαία βάση), ενώ το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε κατά 125,9 δισ. δολάρια (0,5%).

Οι καταναλωτικές δαπάνες (PCE) σημείωσαν άνοδο 36,3 δισ. δολαρίων (0,2%), αν και σε πραγματικούς όρους η αύξηση ήταν οριακή (κάτω του 0,1%).

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 3% του διαθέσιμου εισοδήματος, με τη συνολική προσωπική αποταμίευση να ανέρχεται σε 712 δισ. δολάρια.

Τέλος, ο μηνιαίος δείκτης τιμών PCE για τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 0,2% (τόσο ο γενικός όσο και ο δομικός), ενώ σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025) ο πληθωρισμός PCE διαμορφώθηκε στο 3,7%, με τον δομικό PCE να υποχωρεί ελαφρώς στο 3,3%.

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