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Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμες οι αναθεωρήσεις των business plans των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», με την επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη να περνά πλέον από τη θεωρία στα μοντέλα των servicers και των τραπεζών.

Η κατά γενική ομολογία εκτίμηση της αναθεώρησης είναι πως τελικώς η αναθεώρηση αυτή δεν πρόκειται να πλήξει τις senior τιτλοποιήσεις που θα επέφερε την ανάγκη χρήσης των εγγυήσεων του Δημοσίου.

Η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων μειώνει πάντως τις αναμενόμενες ανακτήσεις από τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και υποχρεώνει την αγορά να επανεξετάσει τις παραδοχές πάνω στις οποίες είχαν στηριχθεί οι αρχικοί σχεδιασμοί. Ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις των servicers τοποθετούν την επίπτωση κάτω από 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα δηλαδή από το worst case scenario των 1,1 δισ. ευρώ που είχε προβλέψει η μελέτη της KPMG πριν γίνουν όμως γνωστά τα δεδομένα.

Το ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται στο τι θα δείξουν τα επικαιροποιημένα μοντέλα: πόσο θα μειωθούν οι ανακτήσεις, σε ποιες τιτλοποιήσεις εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση και αν η αλλαγή των cash flows δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή».

Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο: δεν μιλάμε για οριζόντια αλλαγή όλων των business plans λόγω καθυστερήσεων, αλλά για την ενσωμάτωση στα μοντέλα της νέας πραγματικότητας που δημιουργεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στα χαρτοφυλάκια με δάνεια του Νόμου Κατσέλη.

Ας σημειωθεί πως servicers και τράπεζες στην παρούσα φάση αντιμετωπίζουν το θέμα των δόσεων χωρίς τον υπολογισμό των τόκων ενώ ετοιμάζεται η πλατφόρμα που θα υπολογίζει πλέον τον τόκο στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανείου, στοιχείο που εν τέλει θα δώσει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να πάρουν πίσω τους αυξημένους τόκους που πλήρωσαν αναδρομικά.

Ωστόσο συγχρόνως και ως αντίβαρο ενεργοποιείται η ρύθμιση εκείνη που προβλέπεται στο Νόμο Κατσέλη, και που είναι ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας από τις υπόλοιπες που τυχόν διαθέτει και οι οποίες εν τέλει θα πρέπει να εκποιηθούν.

Πρόκειται για μια ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που ουδέποτε μέχρι τώρα ενεργοποιήθηκε και σίγουρα μπορεί να αντισταθμίσει ένα τμήμα των ανακτήσεων.

Νέες καμπάνιες για τα Step Up – Ποια είναι η πρόβλεψη, ποιες οι ενέργειες

Όμως ο Νόμος Κατσέλη δεν αποτελεί τη μοναδική διελκυστίνδα κόκκινων δανείων που απασχολούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και για τα οποία υπάρχουν εξελίξεις.

Πάνω από 2 δισ. (2,2 δισ.) συμβάσεις step up δανείων έχουν μετατραπεί σε τοκοχρεωλυτικά δάνεια και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του συνόλου των συγκεκριμένων συμβάσεων, που οι τράπεζες έχουν αναλάβει να τις μετατρέψουν σε τοκοχρεωλυτικά δάνεια.

Το σύνολο των συμβάσεων αυτών είναι 4,5 δισ. με 5 δισ. ευρώ και οι τράπεζες έχουν αναλάβει μέχρι το τέλος του έτους να γυρίσουν τα δάνεια αυτά σε τοκοχρεωλυτικά. Στόχος είναι το 70% των δανείων αυτών να έχουν περάσει σε μια νέα πραγματικότητα μέχρι το τέλος του έτους.

Για το λόγο αυτόν από Σεπτέμβριο οι τράπεζες ξεκινούν διευρυμένες καμπάνιες σε μια προσπάθεια να πείσουν τους πελάτες τους για τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα.

Η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν δανειολήπτες που επί σειρά ετών 10 και πλέον έτη πληρώνουν δόσεις και τα δάνεια παραμένουν αμετάβλητα μιας και η καταβολή αφορά μόνον τόκους και όχι κεφάλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τράπεζες προσφέρουν επιτόκια σταθερά για όλο το δάνειο ύψους 3%.

Οι εκτιμήσεις λένε πως ο στόχος του 70% είναι δύσκολα υλοποιήσιμος. Έτσι οι τράπεζες για τα υπόλοιπα δάνεια εκτιμάται πως θα ακολουθήσουν τον δρόμο της τιτλοποίησης.

Η Eurobank έχει προχωρήσει τις εργασίες ενώ και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε φάση έρευνας επί του θέματος.

Εν αναμονή παράτασης στο ελβετικό

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μετατροπής των συμβάσεων σε ευρώ.

Και εδώ οι στόχοι έχουν επιτευχθεί κατά 60% περίπου. Ωστόσο οι εκτιμήσεις λένε πως θα δοθεί περαιτέρω παράταση καθώς η περίοδος του καλοκαιριού και των διακοπών είναι χαμένη.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η παράταση θα οδηγήσει σε έναν χρονικό ορίζοντα που θα γίνονται δεκτές οι αλλαγές συμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση φαίνεται να ετοιμάζει ανακοινώσεις σε σχέση με την λειτουργία των servicers σε μια προσπάθεια αποτελεσματικότερων υπηρεσιών ως προς τους δανειολήπτες.

Αυτό θα προάγει νέα κόστη για τους servicers καθώς όλα δείχνουν πως θα υποχρεωθούν σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.

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