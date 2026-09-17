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Η Κιμ Καρντάσιαν έλαβε αποζημίωση μόλις 1 ευρώ από γαλλικό δικαστήριο για την ένοπλη ληστεία που υπέστη στο Παρίσι το 2016, καθώς αυτό ήταν το ποσό που είχε ζητήσει η ίδια, σύμφωνα με δικηγόρο που συμμετείχε στην υπόθεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε σχεδόν έναν χρόνο μετά την καταδίκη οκτώ ατόμων για τον ρόλο τους στη ληστεία που η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα είχε χαρακτηρίσει «την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου».

Η Καρντάσιαν, η οποία από τότε έχει προσπαθήσει να αφήσει πίσω της το περιστατικό, εξέφρασε μαζί με τη στιλίστριά της Σιμόν Χαρούς την ευγνωμοσύνη της προς τη γαλλική δικαιοσύνη.

«Η εμπειρία ήταν βαθιά τραυματική και ο αντίκτυπός της παραμένει μαζί μας. Η σημερινή απόφαση δεν αφορά την αποζημίωση, αλλά τη λογοδοσία και την αναγνώριση», ανέφερε σε κοινή δήλωσή τους.

Η ληστεία που συγκλόνισε το Παρίσι

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Δύο από τους δράστες, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, εισέβαλαν στη σουίτα της Καρντάσιαν στο ξενοδοχείο Hôtel de Pourtalès, την έδεσαν με πλαστικά δεματικά και ταινία και έκλεψαν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 6 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε η Καρντάσιαν εκείνο το βράδυ σε εκδήλωση του οίκου Givenchy.

Οι δράστες έγιναν γνωστοί στη Γαλλία ως «les papys braqueurs» («οι παππούδες ληστές»), καθώς έξι από τους κατηγορούμενους ήταν ηλικίας 60 και 70 ετών όταν οδηγήθηκαν σε δίκη για ένοπλη ληστεία, απαγωγή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Λόγω του χρόνου που είχαν ήδη περάσει σε προσωρινή κράτηση, κανείς από όσους κρίθηκαν ένοχοι δεν επέστρεψε στη φυλακή, ενώ κανένας δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Αποζημιώσεις και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους

Το δικαστήριο επιδίκασε επίσης 109.516 ευρώ σε πρώην υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι υπέστη ψυχολογικό τραύμα από τη ληστεία.

Ο ίδιος είχε ζητήσει αποζημίωση ύψους 550.000 ευρώ, ενώ ο δικηγόρος του χαρακτήρισε την απόφαση νίκη.

Στο ξενοδοχείο επιδικάστηκε αποζημίωση 50.000 ευρώ, ενώ η Σιμόν Χαρούς, η οποία βρισκόταν μαζί με την Καρντάσιαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, έλαβε επίσης 1 ευρώ, το ποσό που είχε ζητήσει.

Μετά την καταδίκη των δραστών, η Καρντάσιαν είχε δηλώσει ότι παραμένει βαθιά ευγνώμων προς τις γαλλικές αρχές για την απονομή δικαιοσύνης.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα συνέβησαν, αλλά πιστεύω στη δύναμη της εξέλιξης και της λογοδοσίας και προσεύχομαι για τη θεραπεία όλων», είχε αναφέρει.

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