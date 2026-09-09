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Επενδύσεις περίπου 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια δρομολογεί η THEON, δημιουργώντας παραγωγική βάση στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, σχεδιάζει τη λειτουργία κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιοχή του Παρισιού μέσω της υπό εξαγορά HGH, ενώ θέτει ως στόχο να κατακτήσει μαζί με τη Safran την πρώτη θέση παγκοσμίως στα ηλεκτροοπτικά συστήματα για drones έως το τέλος του 2027.

Οι λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνά, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσίευση της πλήρους εξαμηνιαίας έκθεσης. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη είχαν ανακοινωθεί ήδη από τις 27 Ιουλίου, ωστόσο η διοίκηση έδωσε τώρα σαφέστερη εικόνα για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, την αξιοποίηση των γαλλικών εξαγορών και τη διάθεση της νέας χρηματοδότησης των 325 εκατ. ευρώ.

Οι δύο βάσεις

Το αμερικανικό σχέδιο αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικούς πόλους. Στη Βιρτζίνια η THEON επεκτείνει τη συνεργασία της στις εγκαταστάσεις της Kopin, με επίκεντρο τα φορητά συστήματα. Στο Όρεγκον δημιουργεί βάση για την ανάπτυξη ηλεκτροοπτικών συστημάτων που ενσωματώνονται σε οχήματα και άλλες επιχειρησιακές πλατφόρμες.

Η επένδυση περιλαμβάνει αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και προσλήψεις στελεχών στους τομείς ανάπτυξης προϊόντων και εμπορικής ανάπτυξης. Οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται σε 10 έως 15 εκατ. δολάρια ετησίως. Πρόκειται για διαφορετικό μέγεθος από τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των 30 εκατ. ευρώ που προβλέπει ο όμιλος για το 2026.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης για τη THEON, η οποία επιχειρεί να διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα φορητά συστήματα νυχτερινής όρασης. Τα υπόλοιπα προϊόντα αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 15% των εσόδων και αναμένεται να φθάσουν στο 19%-20% έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι νέες αυτές δραστηριότητες προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο γαλλικός κόμβος

Στη Γαλλία, η THEON χτίζει έναν εξαγωγικό και τεχνολογικό κόμβο γύρω από την HGH, τη Merio και την κοινοπραξία με τη Safran. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH, η οποία τοποθετείται στις αρχές του 2027, ο όμιλος σχεδιάζει να δημιουργήσει στην περιοχή του Παρισιού, κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα γαλλικά πανεπιστήμια. Οι τεχνολογίες που θα αναπτύσσονται εκεί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της THEON και όχι μόνο στα σημερινά προϊόντα της HGH.

Η γαλλική εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει έσοδα περίπου 40 εκατ. ευρώ το 2026 και η THEON έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό τους. Το βασικό τεχνολογικό της πλεονέκτημα βρίσκεται στα συστήματα παθητικής ανίχνευσης drones, τα οποία εντοπίζουν την απειλή χωρίς να εκπέμπουν σήμα και συνεπώς χωρίς να αποκαλύπτουν τη θέση τους.

Στο σχέδιο που περιέγραψε η διοίκηση, το σύστημα της HGH θα εντοπίζει το drone και ένα ηλεκτροοπτικό σύστημα της THEON, όπως το TALOS, θα αναλαμβάνει την οπτική επιβεβαίωση και τον ακριβή προσδιορισμό των συντεταγμένων του. Τα δεδομένα θα μπορούν κατόπιν να διαβιβάζονται στο σύστημα εξουδετέρωσης. Η ζήτηση για τέτοιες λύσεις είναι ήδη αυξημένη στη Μέση Ανατολή και ενισχύεται στην Ευρώπη, κυρίως για την προστασία αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών.

Τα 325 εκατ. ευρώ

Η εξαγορά της HGH, επιχειρηματικής αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ, θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της νέας κοινοπρακτικής χρηματοδότησης των 325 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η THEON με επικεφαλής την Alpha Bank. Η σχετική ανακοίνωση αναφερόταν γενικότερα στη χρηματοδότηση εξαγορών, στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας. Στην τηλεδιάσκεψη η διοίκηση διευκρίνισε ότι η βασική κατεύθυνση των κεφαλαίων είναι η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του ομίλου.

Στο γαλλικό σχέδιο εντάσσονται επίσης η απόκτηση του 80% της Merio και η κοινοπραξία με τη Safran, στην οποία η THEON θα ελέγχει το 51%. Η εξαγορά της Merio αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η οριστικοποίηση της κοινοπραξίας με τη Safran τοποθετείται έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Το νέο σχήμα θα αναπτύσσει εναέρια ηλεκτροοπτικά και υπέρυθρα συστήματα για drones, με μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Η Merio θα ενταχθεί λειτουργικά στην κοινοπραξία, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στα μικρά ηλεκτροοπτικά συστήματα για εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες πλατφόρμες. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο συνδυασμός των δύο ομίλων μπορεί να οδηγήσει την κοινοπραξία στην πρώτη θέση παγκοσμίως στα σταθεροποιημένα ηλεκτροοπτικά συστήματα πολλαπλών αισθητήρων έως το τέλος του 2027.

Αντίθετα, η THEON παγώνει προς το παρόν τις κινήσεις για αύξηση της συμμετοχής της στην Exosens και για απόκτηση θέσης στο διοικητικό της συμβούλιο. Η THEON κατέχει σήμερα το 9,8% της γαλλικής εταιρείας και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει εξυπηρετήσει τον στρατηγικό σκοπό της επένδυσης. Η προτεραιότητα μεταφέρεται πλέον στην ενίσχυση της βιομηχανικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η οικονομική βάση

Το επενδυτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,4%, στα 248,7 εκατ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBIT κατά 37,5%, στα 65,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 26,2%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έφθασε τα 1,456 δισ. ευρώ.

Για το 2026 η THEON προβλέπει έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT άνω του 26%. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για οργανική ανάπτυξη άνω του 15% ετησίως δεν περιλαμβάνει τη μελλοντική συνεισφορά των HGH και Merio.

Μετά τη διαδοχική απόκτηση ή συμφωνία εξαγοράς των Harder Digital, Kappa Optronics, Merio και HGH, η προτεραιότητα περνά στην ενοποίηση των νέων δραστηριοτήτων. Η διαδικασία ξεκινά από την έρευνα και ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ενοποίηση των οικονομικών, διοικητικών και πληροφοριακών συστημάτων θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.

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